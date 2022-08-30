Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, - Старух

Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова військової адміністрації Запорізької області Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури. Триває уточнення наслідків удару", - йдеться в повідомленні.

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