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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, - Старух

ракета

Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова військової адміністрації Запорізької області Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури. Триває уточнення наслідків удару", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Наслідки обстрілу рашистами Запоріжжя: зруйновані будинки, пошкоджені автівки мешканців, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2263) обстріл (28339) ракети (4019) Старух Олександр (199)


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Не чутно мені було... тихо
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30.08.2022 08:31 Відповісти
Не знаю как Вам, а я на кровати подпрыгнул, шото тяжёлое, вероятно опять на Шевчик прилетело
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30.08.2022 08:47 Відповісти
И, что характерно, тревога опять была после прилётов, а не до 🙄
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30.08.2022 08:48 Відповісти
 
 