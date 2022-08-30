Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, - Старух

Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава военной администрации Запорожской области Александр Старух.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. По предварительной информации, пострадавших нет.

Пока не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры. Идет уточнение последствий удара", - говорится в сообщении.

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