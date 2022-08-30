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Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, - Старух

ракета

Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава военной администрации Запорожской области Александр Старух.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. По предварительной информации, пострадавших нет.

Пока не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры. Идет уточнение последствий удара", - говорится в сообщении.

Смотрите: Оккупанты совершили массированный обстрел в Запорожской области, зарегистрировано до 30 ударов, - Нацполиция. ФОТО

Запорожье (2649) обстрел (27016) ракеты (3566) Старух Александр (145)


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Не чутно мені було... тихо
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30.08.2022 08:31 Ответить
Не знаю как Вам, а я на кровати подпрыгнул, шото тяжёлое, вероятно опять на Шевчик прилетело
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30.08.2022 08:47 Ответить
И, что характерно, тревога опять была после прилётов, а не до 🙄
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30.08.2022 08:48 Ответить
 
 