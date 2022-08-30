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Окупанти посилили "патрулі" на Херсонщині, шукають ДРГ, - Соболевський

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Російські окупанти збільшили кількість патрулів і посилено перевіряють документи у ключових населених пунктах Херсонщини.

Про це у Telegram написав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що "на тлі діяльності ЗСУ в регіоні, орки посилили заходи безпеки у ключових населених пунктах Херсонщини".

За його словами, збільшилася кількість патрулів і перевірок документів та смартфонів, що проводяться на блок-постах.

"Шукають коригувальників та членів "ДРГ". Встигли навіть відзвітувати, що одну таку групу вони нібито виявили та знищили у Херсоні", - пише Соболевський.

Він закликав не забувати перевіряти вміст своїх телефонів перед виходом на вулицю, бо "одна необережна фраза у листуванні чи фотографія, де є росіяни або навпаки - службовці ЗСУ, може для них бути підставою для затримання".

Соболевський зазначив, що окупанти бояться і "свій страх і злість можуть виплескувати на мирне населення".

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Автор: 

Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5722)


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Шукайте сміттєвозку з мінометом. Вони там.
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30.08.2022 12:49 Відповісти
навіщо їх шукати, вони самі вас знайдуть...
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30.08.2022 13:26 Відповісти
ДРГ это лугандонское ополченцы пусть с них начинают.
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30.08.2022 15:39 Відповісти
 
 