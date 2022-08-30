Окупанти посилили "патрулі" на Херсонщині, шукають ДРГ, - Соболевський
Російські окупанти збільшили кількість патрулів і посилено перевіряють документи у ключових населених пунктах Херсонщини.
Про це у Telegram написав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що "на тлі діяльності ЗСУ в регіоні, орки посилили заходи безпеки у ключових населених пунктах Херсонщини".
За його словами, збільшилася кількість патрулів і перевірок документів та смартфонів, що проводяться на блок-постах.
"Шукають коригувальників та членів "ДРГ". Встигли навіть відзвітувати, що одну таку групу вони нібито виявили та знищили у Херсоні", - пише Соболевський.
Він закликав не забувати перевіряти вміст своїх телефонів перед виходом на вулицю, бо "одна необережна фраза у листуванні чи фотографія, де є росіяни або навпаки - службовці ЗСУ, може для них бути підставою для затримання".
Соболевський зазначив, що окупанти бояться і "свій страх і злість можуть виплескувати на мирне населення".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль