Окупанти посилили "патрулі" на Херсонщині, шукають ДРГ, - Соболевський

Російські окупанти збільшили кількість патрулів і посилено перевіряють документи у ключових населених пунктах Херсонщини.

Про це у Telegram написав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що "на тлі діяльності ЗСУ в регіоні, орки посилили заходи безпеки у ключових населених пунктах Херсонщини".

За його словами, збільшилася кількість патрулів і перевірок документів та смартфонів, що проводяться на блок-постах.

"Шукають коригувальників та членів "ДРГ". Встигли навіть відзвітувати, що одну таку групу вони нібито виявили та знищили у Херсоні", - пише Соболевський.

Він закликав не забувати перевіряти вміст своїх телефонів перед виходом на вулицю, бо "одна необережна фраза у листуванні чи фотографія, де є росіяни або навпаки - службовці ЗСУ, може для них бути підставою для затримання".

Соболевський зазначив, що окупанти бояться і "свій страх і злість можуть виплескувати на мирне населення".

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