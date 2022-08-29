Українські війська відбили в росіян 4 села на півдні, - CNN
Українські війська повернули з-під російської окупації чотири села у Херсонській області, але головна ціль місто Херсон.
Про це пише CNN із посиланням на українське джерело в армії, яке не називають із міркувань безпеки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Операція почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу. Основний напрямок наступу був на Правдине. Ми вдарили по їхній піхоті з "ДНР" і "ЛНР", вони втекли. Російський десант втік за ними…
Зараз ми звільнили чотири села. Їхня перша лінія оборони була прорвана в трьох місцях", - пише видання.
Військовий сказав іноземним журналістам, що звільнено села Новодмитрівка, Архангельське, Томина Балка та Правдине (за даними УП, йдеться про інші села. – Ред.).
За словами джерела CNN, багато загарбників було вбито й захоплено в полон, багато російської військової техніки було знищено.
"Ми побачимо, як воно піде далі. Наша ціль – Херсон", – сказав співрозмовник західного медіа.
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Ясін пєнь, патаму шо Зілєнскій пріказал...
Сиділи в селі та питали у жителів.
села - не прості, всі розташовані на лівому березі Інгульця, поблизу Давидового Брода
отже, розширений плацдарм
Интересные факты
Новодмитровка - село в Великоалександровском районе Херсонской области Украины.
в 10 км від Давидова Брода
.
Захоплення цього села приведе до того, що все коцапське угруповання на півночі - в районі Архангельського, Високопілля, Великої Олександрівки - буде відрізано від Херсона
В плане сейчас контрнаступление ВСУ в Херсонской области.
-ЗСУ пішло в контрнаступ,
-уже звільнили всі села,
-оркі на матрасах форсують Дніпро
Генштаб:
https://twitter.com/i/status/1564362427294253057
Анґріфф, штурм унд дранг!
Форвертс!
Слава ЗСУ!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦💥💥💥
Фойе! Фойе! Мэр Фойе!
Дер Гегнер ист церштьорт!
Гуте Арбайт!