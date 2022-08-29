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Новини Війна
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Українські війська відбили в росіян 4 села на півдні, - CNN

карта

Українські війська повернули з-під російської окупації чотири села у Херсонській області, але головна ціль місто Херсон.

Про це пише CNN із посиланням на українське джерело в армії, яке не називають із міркувань безпеки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Операція почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу. Основний напрямок наступу був на Правдине. Ми вдарили по їхній піхоті з "ДНР" і "ЛНР", вони втекли. Російський десант втік за ними…

Зараз ми звільнили чотири села. Їхня перша лінія оборони була прорвана в трьох місцях", - пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ готують ґрунт для контрнаступу на півдні, зараз проводять операції з "формування", - CNN

Військовий сказав іноземним журналістам, що звільнено села Новодмитрівка, Архангельське, Томина Балка та Правдине (за даними УП, йдеться про інші села. – Ред.).

За словами джерела CNN, багато загарбників було вбито й захоплено в полон, багато російської військової техніки було знищено.

"Ми побачимо, як воно піде далі. Наша ціль – Херсон", – сказав співрозмовник західного медіа.

Автор: 

CNN (119) деокупація (950) Херсонська область (5722)


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Топ коментарі
+67
Давайте, наши котики, ******* русню по самые гланды! И берегите себя!
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29.08.2022 23:54
+33
Молодці,хлопці. І повертайтесь живими!
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29.08.2022 23:59
+28
Ага типа русня инфу с пабликов берет, а на местах вся русня слепая глухая и вообще никак не может ничего до руководства донести. И разведчики все вымерли. Только и остается кацапам с интернета узнавать, наступает всу или нет
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30.08.2022 00:14
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Давайте, наши котики, ******* русню по самые гланды! И берегите себя!
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29.08.2022 23:54 Відповісти
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30.08.2022 00:00 Відповісти
Українським котикам-піхотикам тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА!!
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30.08.2022 10:00 Відповісти
ЗСУ ПРОСИТЬ ТИШУ Нехай від тиши оркі зі страху дуріють
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30.08.2022 00:02 Відповісти
Взагалі це питання до CNN, яке наш Генштаб не слухає. Чи то орки не прочитавши новину в Цензорі просплять новину?
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30.08.2022 00:26 Відповісти
В Упячкі нєдєржаніє...
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30.08.2022 00:03 Відповісти
Як можна звільнити Томину Балку і Новодмитрівку, якщо Олександрівка і Станіслав під росіянами...
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29.08.2022 23:58 Відповісти
Скоріш за все- Новодмитрівка та що біля Архангельського, а не ця
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30.08.2022 00:00 Відповісти
Теоретично можливо, якщо створити "казан"
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30.08.2022 00:04 Відповісти
Ви нє панімаєтє, ета ж канспірація же же ж...
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30.08.2022 00:05 Відповісти
Я гадаю тут помилка, або не порозуміння. Скоріш не Томина Балка, а Сухий Ставок, бо його звільнили.
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30.08.2022 02:17 Відповісти
Молодці,хлопці. І повертайтесь живими!
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29.08.2022 23:59 Відповісти
А всьо пачіму?
Ясін пєнь, патаму шо Зілєнскій пріказал...
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30.08.2022 00:00 Відповісти
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30.08.2022 00:03 Відповісти
Ага типа русня инфу с пабликов берет, а на местах вся русня слепая глухая и вообще никак не может ничего до руководства донести. И разведчики все вымерли. Только и остается кацапам с интернета узнавать, наступает всу или нет
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30.08.2022 00:14 Відповісти
Мізки включи.При ******** засобах коммунікацій ординці мають інфу, де їм дали копняка за 5-30 хвилин.
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30.08.2022 00:20 Відповісти
Ну, ви ж знаєте, що не зовсім праві? Іякого виду повідомлення, і чому не потрібно писати. Чи ні?
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30.08.2022 00:35 Відповісти
Вони під Києвом не знали,в яку сторону їхать.
Сиділи в селі та питали у жителів.
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30.08.2022 06:38 Відповісти
так если не знаешь куда ехать Googl Карты есть, зачем читать тоны чатов, и иностранных новостей?
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30.08.2022 12:57 Відповісти
Характер війни вже змінився. Під Києвом був наліт орди, а зараз все класично - лінія фронту, комунікації, позиційні бої.
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30.08.2022 21:22 Відповісти
Слава ЗСУ !

села - не прості, всі розташовані на лівому березі Інгульця, поблизу Давидового Брода

отже, розширений плацдарм
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30.08.2022 00:08 Відповісти
Привет! Вылазь с бомбосховища и учи "гiаграфiю". Архангельское северная граница области, Томина Балка самый юг. я по тем степям с завязанными глазами проеду. а Давыдов Брод это совсем третье место.
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30.08.2022 00:25 Відповісти
спочатку були інші села, але

Интересные факты

Новодмитровка - село в Великоалександровском районе Херсонской области Украины.

в 10 км від Давидова Брода

.
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30.08.2022 04:02 Відповісти
правду никто счас не скажет. Новодмитровка, да за Архангельским перед В.Александровкой. про 10 км - трындеж, там вдвое больше. если про "плацдарм", то там другие названия должны быть. надо подождать.
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30.08.2022 06:58 Відповісти
Смерть кацапам!
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30.08.2022 00:23 Відповісти
Коцапи, в тому числі Гіркінд підтверджують, що наші звільнили три села - Сухий Ставок, Тернові Поди і Правдине.
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30.08.2022 00:44 Відповісти
Цап, твои мечты конечно очень влажные, но держи их при себе…
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30.08.2022 01:13 Відповісти
а чому всі села не відбити навколо Херсону? пустити безпілотники, розвідати місця скупчення кацапів, або через спутники продивитись територію. і по всім цим точкам нанести удари з хаймерсів. а далі залишиться просто херсон окружити.
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30.08.2022 00:38 Відповісти
Вас Шаптала срочно разыскивает.
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30.08.2022 01:40 Відповісти
Дмитро Карпенко, ну накінець то ми знайшли Вас! Бігом біжіть в Геншаб, там давно зачекалися. Не баріться.
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30.08.2022 10:05 Відповісти
Подібну фігню не почуєш від жодного військового, а от від диванних душителів будь-ласка, просто словесний понос.
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30.08.2022 10:35 Відповісти
Слава ЗСУ!!
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30.08.2022 00:46 Відповісти
Наши вже звільнили три села - СухийСтавок, Тернові Поди і Правдине, що підтверджують і коцапи. Четверте село Брускинське під питанням
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30.08.2022 00:46 Відповісти
От, блін, що робити з "джерелами у ЗСУ" які зливають інфу в СіЕнЕн?
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30.08.2022 00:51 Відповісти
Забагато тут любобитних 😠
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30.08.2022 01:00 Відповісти
Село Брускинське, за яке зараз іде бій, знаходиться на дорозі, що з'єднує північний захід Херсонської області з іншими її частина і.
Захоплення цього села приведе до того, що все коцапське угруповання на півночі - в районі Архангельського, Високопілля, Великої Олександрівки - буде відрізано від Херсона
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30.08.2022 01:00 Відповісти
там можна через Берислав постачати
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30.08.2022 02:11 Відповісти
Не підказуй тупим оркам.
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30.08.2022 06:42 Відповісти
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30.08.2022 01:02 Відповісти
Специальная военная операция идёт по плану.
В плане сейчас контрнаступление ВСУ в Херсонской области.
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30.08.2022 01:49 Відповісти
Блогєри:
-ЗСУ пішло в контрнаступ,
-уже звільнили всі села,
-оркі на матрасах форсують Дніпро
Генштаб:
https://twitter.com/i/status/1564362427294253057
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30.08.2022 01:57 Відповісти
Сьогодні дійсно круті новини. Схоже, почалося.
Анґріфф, штурм унд дранг!
Форвертс!
Слава ЗСУ!

🇺🇦🇺🇦🇺🇦💥💥💥
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30.08.2022 04:31 Відповісти
Дранг нах Зюден.

Фойе! Фойе! Мэр Фойе!

Дер Гегнер ист церштьорт!

Гуте Арбайт!
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30.08.2022 11:13 Відповісти
Хочу кожного ранку читати такі новини. Слава ЗСУ!
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30.08.2022 07:05 Відповісти
 
 