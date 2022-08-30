Украинские войска отбили у россиян 4 села на юге, - CNN

Украинские войска вернули из-под российской оккупации четыре села в Херсонской области, но главная цель - город Херсон.

Об этом пишет CNN со ссылкой на украинский источник в армии, который не называют из соображений безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Операция началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла. Основное направление наступления было на Правдино. Мы ударили по их пехоте из "ДНР" и "ЛНР", они бежали. Российский десант сбежал за ними…"

Сейчас мы освободили четыре села. Их первая линия обороны была прорвана в трех местах", – пишет издание.

Читайте: Деоккупация Крыма будет четким сигналом для всех ожидающих поражение диктаторов, - Кулеба

Военный сказал иностранным журналистам, что освобождены села Новодмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино (по данным УП, речь идет о других селах. – Ред.).

По словам источника CNN, многие захватчики были убиты и захвачены в плен, много российской военной техники было уничтожено.

"Мы увидим, как оно пойдет дальше. Наша цель – Херсон", – сказал собеседник западного медиа.