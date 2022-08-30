Украинские войска отбили у россиян 4 села на юге, - CNN
Украинские войска вернули из-под российской оккупации четыре села в Херсонской области, но главная цель - город Херсон.
Об этом пишет CNN со ссылкой на украинский источник в армии, который не называют из соображений безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Операция началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла. Основное направление наступления было на Правдино. Мы ударили по их пехоте из "ДНР" и "ЛНР", они бежали. Российский десант сбежал за ними…"
Сейчас мы освободили четыре села. Их первая линия обороны была прорвана в трех местах", – пишет издание.
Военный сказал иностранным журналистам, что освобождены села Новодмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино (по данным УП, речь идет о других селах. – Ред.).
По словам источника CNN, многие захватчики были убиты и захвачены в плен, много российской военной техники было уничтожено.
"Мы увидим, как оно пойдет дальше. Наша цель – Херсон", – сказал собеседник западного медиа.
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Ясін пєнь, патаму шо Зілєнскій пріказал...
Сиділи в селі та питали у жителів.
села - не прості, всі розташовані на лівому березі Інгульця, поблизу Давидового Брода
отже, розширений плацдарм
Интересные факты
Новодмитровка - село в Великоалександровском районе Херсонской области Украины.
в 10 км від Давидова Брода
.
Захоплення цього села приведе до того, що все коцапське угруповання на півночі - в районі Архангельського, Високопілля, Великої Олександрівки - буде відрізано від Херсона
В плане сейчас контрнаступление ВСУ в Херсонской области.
-ЗСУ пішло в контрнаступ,
-уже звільнили всі села,
-оркі на матрасах форсують Дніпро
Генштаб:
https://twitter.com/i/status/1564362427294253057
Анґріфф, штурм унд дранг!
Форвертс!
Слава ЗСУ!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦💥💥💥
Фойе! Фойе! Мэр Фойе!
Дер Гегнер ист церштьорт!
Гуте Арбайт!