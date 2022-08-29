ЗСУ готують ґрунт для контрнаступу на півдні, зараз проводять операції з "формування", - CNN

Збройні сили України почали операцію з "формування" на півдні країни, щоб підготувати поле бою для значного українського контрнаступу.

Про це CNN заявили два високопоставлених американських чиновника, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Формуючі операції є стандартною військовою практикою перед наступом і включають нанесення ударів по системах озброєння, командуванню та управлінню, складам боєприпасів та іншим цілям, щоб підготувати поле бою для запланованих наступів.

За словами чиновників, які були ознайомлені з розвідувальною інформацією, США вважають, що довгоочікуваний контрнаступ буде включати поєднання повітряних і наземних операцій.

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За словами високопоставленого американського чиновника, плани з'явилися після того, як війна Росії в Україні перевалила за шестимісячний рубіж. При цьому американські оцінки показують, що Росія змогла перекинути на фронт менше підрозділів, ніж передбачалося спочатку.

За словами чиновника, багато з існуючих підрозділів - які Росія організовує в бойові тактичні групи (БТГ), що складаються з піхоти, танків, артилерії і ППО - розгорнуті нижче штатної чисельності, а деякі навіть у два рази менше.

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