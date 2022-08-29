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Новини Війна
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ЗСУ готують ґрунт для контрнаступу на півдні, зараз проводять операції з "формування", - CNN

зсу

Збройні сили України почали операцію з "формування" на півдні країни, щоб підготувати поле бою для значного українського контрнаступу.

Про це CNN заявили два високопоставлених американських чиновника, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Формуючі операції є стандартною військовою практикою перед наступом і включають нанесення ударів по системах озброєння, командуванню та управлінню, складам боєприпасів та іншим цілям, щоб підготувати поле бою для запланованих наступів.

За словами чиновників, які були ознайомлені з розвідувальною інформацією, США вважають, що довгоочікуваний контрнаступ буде включати поєднання повітряних і наземних операцій.

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За словами високопоставленого американського чиновника, плани з'явилися після того, як війна Росії в Україні перевалила за шестимісячний рубіж. При цьому американські оцінки показують, що Росія змогла перекинути на фронт менше підрозділів, ніж передбачалося спочатку.

За словами чиновника, багато з існуючих підрозділів - які Росія організовує в бойові тактичні групи (БТГ), що складаються з піхоти, танків, артилерії і ППО - розгорнуті нижче штатної чисельності, а деякі навіть у два рази менше.

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Автор: 

CNN (119) ЗСУ (7514) Херсонська область (5718)


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Топ коментарі
+65
Молимося за наших захисників.
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29.08.2022 15:57
+33
Поможи Господь!
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29.08.2022 16:04
+33
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29.08.2022 16:14
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Це якась хвороба !
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29.08.2022 19:40 Відповісти
C Богом, украинцы!
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29.08.2022 18:51 Відповісти
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29.08.2022 19:04 Відповісти
Может быть Американцы авиацией помогут , бо все идет к голоду , и экология к ****** мать . Риски удара ЯО с выше перечисленными вызовами уже сравнялись . Пришло время быстро загонять Орков в болото . Приближается катастрофа
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29.08.2022 19:45 Відповісти
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29.08.2022 21:13 Відповісти
Різке збільшення поставок бронетехніки в Україну може серйозно вплинути на ситуацію на фронті, є багато старих зразків такої техніки, є старі зразки зброї, як західної, так і радянської. які зберігаються на складах в західних країнах. Якщо його зараз видадуть Україні, то може початися український контрнаступ.

Київ не зможе розпочати контрнаступ без постачання зброї із Заходу.
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30.08.2022 03:23 Відповісти
Зарубин, на к..й, кацапский дятел
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30.08.2022 07:32 Відповісти
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