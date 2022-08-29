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Новости Война
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ВСУ готовят почву для контрнаступления на юге, сейчас проводят операции по "формированию", - CNN

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Вооруженные силы Украины начали операцию по "формированию" на юге страны, чтобы подготовить поле боя для значительного украинского контрнаступления

Об этом CNN заявили два высокопоставленных американских чиновника, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Формирующие операции являются стандартной военной практикой перед наступлением и включают нанесение ударов по системам вооружения, командованию и управлению, складам боеприпасов и другим целям, чтобы подготовить поле боя для запланированных наступлений.

По словам чиновников, которые были ознакомлены с разведывательной информацией, США считают, что долгожданное контрнаступление будет включать в себя сочетание воздушных и наземных операций.

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По словам высокопоставленного американского чиновника, планы появились после того, как война России в Украине перевалила за шестимесячный рубеж, при этом американские оценки показывают, что Россия смогла перебросить на фронт меньше подразделений, чем предполагалось изначально.

По словам чиновника, многие из существующих подразделений - которые Россия организует в боевые тактические группы (БТГ), состоящие из пехоты, танков, артиллерии и ПВО - развернуты ниже штатной численности, а некоторые даже в два раза меньше.

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CNN (117) ВСУ (6560) Херсонская область (4731)


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Топ комментарии
+65
Молимося за наших захисників.
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29.08.2022 15:57
+33
Поможи Господь!
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29.08.2022 16:04
+33
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29.08.2022 16:14
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Це якась хвороба !
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29.08.2022 19:40 Ответить
C Богом, украинцы!
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29.08.2022 18:51 Ответить
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29.08.2022 19:04 Ответить
Может быть Американцы авиацией помогут , бо все идет к голоду , и экология к ****** мать . Риски удара ЯО с выше перечисленными вызовами уже сравнялись . Пришло время быстро загонять Орков в болото . Приближается катастрофа
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29.08.2022 19:45 Ответить
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29.08.2022 21:13 Ответить
Різке збільшення поставок бронетехніки в Україну може серйозно вплинути на ситуацію на фронті, є багато старих зразків такої техніки, є старі зразки зброї, як західної, так і радянської. які зберігаються на складах в західних країнах. Якщо його зараз видадуть Україні, то може початися український контрнаступ.

Київ не зможе розпочати контрнаступ без постачання зброї із Заходу.
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30.08.2022 03:23 Ответить
Зарубин, на к..й, кацапский дятел
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30.08.2022 07:32 Ответить
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