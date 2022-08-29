ВСУ готовят почву для контрнаступления на юге, сейчас проводят операции по "формированию", - CNN

Вооруженные силы Украины начали операцию по "формированию" на юге страны, чтобы подготовить поле боя для значительного украинского контрнаступления

Об этом CNN заявили два высокопоставленных американских чиновника, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Формирующие операции являются стандартной военной практикой перед наступлением и включают нанесение ударов по системам вооружения, командованию и управлению, складам боеприпасов и другим целям, чтобы подготовить поле боя для запланированных наступлений.

По словам чиновников, которые были ознакомлены с разведывательной информацией, США считают, что долгожданное контрнаступление будет включать в себя сочетание воздушных и наземных операций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Николаеве раздаются взрывы, - Сенкевич

По словам высокопоставленного американского чиновника, планы появились после того, как война России в Украине перевалила за шестимесячный рубеж, при этом американские оценки показывают, что Россия смогла перебросить на фронт меньше подразделений, чем предполагалось изначально.

По словам чиновника, многие из существующих подразделений - которые Россия организует в боевые тактические группы (БТГ), состоящие из пехоты, танков, артиллерии и ПВО - развернуты ниже штатной численности, а некоторые даже в два раза меньше.

Также смотрите: ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области: Российские десантники сбежали с поля боя. ВИДЕО