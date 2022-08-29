Окупанти оголосили в Новій Каховці "евакуацію з робочих місць"

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині 29 серпня оголосили "евакуацію з робочих місць".

Як повідомляють російські державні ЗМІ, про це заявив окупаційний "голова ВГА району", інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що Збройні сили України завдають ударів по місту, у тому числі з реактивних систем залпового вогню HIMARS.

За словами так званого "мера" Нової Каховки, обстрілюють територію ГЕС. Мешканці міста перебувають у бомбосховищах, не припиняє працювати сигнал повітряної тривоги.

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