Окупанти оголосили в Новій Каховці "евакуацію з робочих місць"
В окупованій Новій Каховці на Херсонщині 29 серпня оголосили "евакуацію з робочих місць".
Як повідомляють російські державні ЗМІ, про це заявив окупаційний "голова ВГА району", інформує Цензор.НЕТ.
Він заявив, що Збройні сили України завдають ударів по місту, у тому числі з реактивних систем залпового вогню HIMARS.
За словами так званого "мера" Нової Каховки, обстрілюють територію ГЕС. Мешканці міста перебувають у бомбосховищах, не припиняє працювати сигнал повітряної тривоги.
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Наші хлопці, які зараз служать в ЗС України, просять поширити прохання, яке стосується дружніх каналів, особливо блогерів-волонтерів, які спілкуються з військовими, що володіють певною інформацією про хід бойових дій. Друзі, ми всі знаємо значно більше ніж пишемо, Але наразі життєво важливо зберігати повну тишу і не заважати ЗСУ робити свою роботу. Важливо не давати ворогу зайвої інформації про дії та напрямки.
Звісно, ми розуміємо, що всім, хто десь поспілкувався з військовим побратимом, кортить щось оголосити першими чи хайпанути передчасно в блозі, зібрати лайки чи на хвилинку стати зіркою в соцмережах - будь ласка, не треба цього робити. Бо життя бійців важливіші за лайки та репости. Про всі перемоги чи операції з деокупації - чекайте офіційних даних від військового керівництва України. Лише військове керівництво наразі володіє повнотою інформації по всій лінії фронту і тому розуміє коли і яку інформацію можна оголошувати.
Віримо в ЗСУ. Не заважаємо ЗСУ. Допомагаємо ЗСУ.
Разом переможемо.
Слава Україні 🇺🇦
https://t.me/tanya_adams/3278
Відчувають вже, що дуже скоро земля під ногами горіти буде
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3176685612591637&set=gm.3253825658191180&idorvanity=2726925954214489 14 мин.
"вообше не хочемо уїжджать із Хєрсона"
росіяни тікають з окупованих територій на Херсонщині, чи може це жест доброї волі
Навіть публікують такі от фото тікаючих адептів "руского міра".
🤷🏻♂️ Нє, ну а шо - взяли свою "кравчучки" і серед дірок по Антонівському мосту та між крапельками нашої арти - бігом марш! https://t.me/Sharpreview/16603 https://t.me/Sharpreview/16603
https://t.me/jurnko Константин Рыженко - Журналист [Херсон]
Поки ЗСУ роблять свою справу. (Не буду казати що саме відбувається, казати гоп треба після того як перескочив)
Давайте обговоримо таку річ. Навіть якщо прорив фронту будет гарний і наші закріпились і будуть успішно йти в напрямку Херсона, це не один день і навіть не один тиждень. Це потроху, по кілометру, обережно, шукаючі міни, вигризаючі кожен клаптик землі. Ще раз наголошую, ЗСУ це не доставка глово і не убер. Нема точного часу прибуття. Треба вірити і чекати, є деякі гарні новини, нехай вже Ваньок потім розповість.
Є інше важливе питання. Бої за місто. Це враження критичної інфраструктури, перебої з електрикою, продуктова-медикаментозна криза. Бо поставки, паніка і таке інше.
Відкрите питання да влади. А у вас є прогнози? Аналітика? Де гіпотетично будуть враження? Що скоріш за все треба буде ремонтувати, моделі гіпотетичних шляхів доставки гуманітарки в різних обставинах? План що робити якщо не буде води, електрики, газу. Що робити, якщо Херсон деокупують, а при відході русня підірве ТЄЦ, Теплоенерго? Що ви робите на випередження, заздалегідь?
А я знаю відповідь. Ніхера. Ходите по телефірах показуєте жовто-блакитний браслетик, кажете Херсон - це Україна і несете *****, яку читаєте в телеграм каналах.
Може прийшов час завалити їбальник і зайнятись справами? Всі ***** і так знають, що Херсон це Україна. Але ніхто курва не знає куди бігти, якщо тобі осколок в ногу влучив, а лікарню розїбашили. Ніхто не знає де взяти води, їжі, коли місто три тижні було в боях і нема продуктів і води.
Що буде, ви приїдете і будете щось організовувати? Аналізувати, робити наради, розводити руками і бідкатись? Потім запросите інструкції у президента в паперовому вигляді в трьох екземплярах?
Боюсь при першій такій херні, партизани на вас переключаться.
Давайте ви нарешті займетесь людьми, а ми тут займемось писаниною і збором інформації, а?
https://t.me/jurnko/3661 t.me/jurnko/3661