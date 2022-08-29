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Новини Війна
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Окупанти оголосили в Новій Каховці "евакуацію з робочих місць"

каховка,нова

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині 29 серпня оголосили "евакуацію з робочих місць".

Як повідомляють російські державні ЗМІ, про це заявив окупаційний "голова ВГА району", інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що Збройні сили України завдають ударів по місту, у тому числі з реактивних систем залпового вогню HIMARS.

За словами так званого "мера" Нової Каховки, обстрілюють територію ГЕС. Мешканці міста перебувають у бомбосховищах, не припиняє працювати сигнал повітряної тривоги.

Також читайте: Жителів Херсонщини просять зробити запаси їжі та води, а також знайти безпечні місця, - Соболевський

Автор: 

Нова Каховка (180) Херсонська область (5718)


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Топ коментарі
+48
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29.08.2022 15:38
+37
"Вообще не хочеться уезжать, тут так все хорошо, по домашнему"
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29.08.2022 15:39
+25
Співробітники фірми "Олеся" мабудь евакуюються в перших рядах..
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29.08.2022 15:39
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29.08.2022 15:38 Відповісти
Хочу, шоб Херсонские арбузы продавались по всему ЕС. Вот это, был-бы бизнес. В ЕС с гарбузами слабовато, особенно на северах.
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29.08.2022 16:54 Відповісти
Співробітники фірми "Олеся" мабудь евакуюються в перших рядах..
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29.08.2022 15:39 Відповісти
На зонах вже давно очiкують на цiлi бригади будiвельникiв...)
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29.08.2022 15:48 Відповісти
❗️ Увага. Важливо поширити ❗️

Наші хлопці, які зараз служать в ЗС України, просять поширити прохання, яке стосується дружніх каналів, особливо блогерів-волонтерів, які спілкуються з військовими, що володіють певною інформацією про хід бойових дій. Друзі, ми всі знаємо значно більше ніж пишемо, Але наразі життєво важливо зберігати повну тишу і не заважати ЗСУ робити свою роботу. Важливо не давати ворогу зайвої інформації про дії та напрямки.

Звісно, ми розуміємо, що всім, хто десь поспілкувався з військовим побратимом, кортить щось оголосити першими чи хайпанути передчасно в блозі, зібрати лайки чи на хвилинку стати зіркою в соцмережах - будь ласка, не треба цього робити. Бо життя бійців важливіші за лайки та репости. Про всі перемоги чи операції з деокупації - чекайте офіційних даних від військового керівництва України. Лише військове керівництво наразі володіє повнотою інформації по всій лінії фронту і тому розуміє коли і яку інформацію можна оголошувати.

Віримо в ЗСУ. Не заважаємо ЗСУ. Допомагаємо ЗСУ.
Разом переможемо.
Слава Україні 🇺🇦
https://t.me/tanya_adams/3278
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29.08.2022 17:18 Відповісти
"Вообще не хочеться уезжать, тут так все хорошо, по домашнему"
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29.08.2022 15:39 Відповісти
Ой, а що такоє?
Відчувають вже, що дуже скоро земля під ногами горіти буде
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29.08.2022 15:40 Відповісти
"мамулечка, пора валить"
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29.08.2022 15:45 Відповісти
"Мамулечка, пора валить - 2" To be continued...
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29.08.2022 16:07 Відповісти
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29.08.2022 15:41 Відповісти
"евакуацію з робочих місць" ce tipa novy "zhest dobroi voli" ?
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29.08.2022 15:43 Відповісти
Ноги в руки і бігом додому до рідних бєрьозок, знімати стрес боярою
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29.08.2022 15:44 Відповісти
Тю! Трохи шуганули москсвинів,а вони у паніку. Ну як злупенфюрер, який всрався.
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29.08.2022 15:46 Відповісти
хай орки вйо евакуйовуються
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29.08.2022 15:46 Відповісти
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29.08.2022 15:46 Відповісти
а я сійшас пакажу на картє, шетирє, шетирє направление было......
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29.08.2022 16:07 Відповісти
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29.08.2022 15:47 Відповісти
наступний крок - це крок доброї волі, нахєр з пляжа, і Ялтинського в тому числі
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29.08.2022 16:02 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/2726925954214489/user/100007506888827/?__cft__[0]=AZXJ2xBfU05YkmARxKI5pkZknsk4M153b9KvulvI3nwE3nkxIYP3VEUL1eRW_Hf6r6-gGZfvbIfSOvev3ThNKNdHG6fFig7aoM2owrd-IvLhiz5K0erD6-Fjtfv1VH86vYK4-CLL8tXQ30LQag7y9cCZAV85hnq9NIW7_pfRTVt6JupHBTu4yDEgEhFNbn7AfBI&__tn__=-UC*F Светлана Калиева

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3176685612591637&set=gm.3253825658191180&idorvanity=2726925954214489 14 мин.

"вообше не хочемо уїжджать із Хєрсона"

росіяни тікають з окупованих територій на Херсонщині, чи може це жест доброї волі
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29.08.2022 15:47 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/16603 Таксисти відмовляються вивозити сім'ї рашистів з Херсону - місцеві ЗМІ.
Навіть публікують такі от фото тікаючих адептів "руского міра".

🤷🏻‍♂️ Нє, ну а шо - взяли свою "кравчучки" і серед дірок по Антонівському мосту та між крапельками нашої арти - бігом марш! https://t.me/Sharpreview/16603 https://t.me/Sharpreview/16603

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29.08.2022 17:03 Відповісти
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29.08.2022 15:48 Відповісти
Рекомендую: хааароший телеграм-канал "Николаевский Ванёк" -- t.me/vanek_nikolaev
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29.08.2022 15:52 Відповісти
Які Хімерси? Шойгу доповів що він усі знищив особисто.
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29.08.2022 16:02 Відповісти
Ой, ради бога! "Какая разница" (с) чем русня получает ***** ? "Да хоть камнями с неба!" (с_2) -- сами напросились.
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29.08.2022 16:08 Відповісти
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29.08.2022 16:06 Відповісти
скинути кацапську нечисть у Дніпро і нехай "форсірують"
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29.08.2022 16:14 Відповісти


https://t.me/jurnko Константин Рыженко - Журналист [Херсон]

Поки ЗСУ роблять свою справу. (Не буду казати що саме відбувається, казати гоп треба після того як перескочив)
Давайте обговоримо таку річ. Навіть якщо прорив фронту будет гарний і наші закріпились і будуть успішно йти в напрямку Херсона, це не один день і навіть не один тиждень. Це потроху, по кілометру, обережно, шукаючі міни, вигризаючі кожен клаптик землі. Ще раз наголошую, ЗСУ це не доставка глово і не убер. Нема точного часу прибуття. Треба вірити і чекати, є деякі гарні новини, нехай вже Ваньок потім розповість.

Є інше важливе питання. Бої за місто. Це враження критичної інфраструктури, перебої з електрикою, продуктова-медикаментозна криза. Бо поставки, паніка і таке інше.

Відкрите питання да влади. А у вас є прогнози? Аналітика? Де гіпотетично будуть враження? Що скоріш за все треба буде ремонтувати, моделі гіпотетичних шляхів доставки гуманітарки в різних обставинах? План що робити якщо не буде води, електрики, газу. Що робити, якщо Херсон деокупують, а при відході русня підірве ТЄЦ, Теплоенерго? Що ви робите на випередження, заздалегідь?
А я знаю відповідь. Ніхера. Ходите по телефірах показуєте жовто-блакитний браслетик, кажете Херсон - це Україна і несете *****, яку читаєте в телеграм каналах.
Може прийшов час завалити їбальник і зайнятись справами? Всі ***** і так знають, що Херсон це Україна. Але ніхто курва не знає куди бігти, якщо тобі осколок в ногу влучив, а лікарню розїбашили. Ніхто не знає де взяти води, їжі, коли місто три тижні було в боях і нема продуктів і води.
Що буде, ви приїдете і будете щось організовувати? Аналізувати, робити наради, розводити руками і бідкатись? Потім запросите інструкції у президента в паперовому вигляді в трьох екземплярах?
Боюсь при першій такій херні, партизани на вас переключаться.

Давайте ви нарешті займетесь людьми, а ми тут займемось писаниною і збором інформації, а?

https://t.me/jurnko/3661 t.me/jurnko/3661
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29.08.2022 16:18 Відповісти
Все верно на 1000%!
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29.08.2022 17:34 Відповісти
 
 