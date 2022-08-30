У 40-км прикордонній зоні Рівненщини школярі навчатимуться онлайн, - ОВА

Навчання організують в онлайн-форматі, проте для бажаючих організують довіз учнів до найближчих навчальних закладів поза 40-кілометровою прикордонною зоною.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"У школах 40-кілометрової прикордонної із республікою Білорусь зони буде лише онлайн навчання. Тобто діти фізично в школу не ходитимуть", - йдеться в повідомленні.

Якщо батьки із цих територій захочуть, аби їхні діти навчалися офлайн, буде організовано довіз таких учнів до найближчих навчальних закладів поза 40-кілометровою прикордонною зоною.

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