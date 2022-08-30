Навчання в дві зміни або змішаний формат: У КМДА розповіли про формат відвідування шкіл та дитсадків з вересня

Усі діти, які хочуть відвідувати школу у Києві очно, матимуть таку можливість. Натомість, садочки зможуть відвідувати лише діти працюючих батьків або батьків, які служать у війську.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський та директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

"У Києві 421 комунальна школа, всі вони пройшли обстеження на безпеку і всі готові до нового навчального року. 77% цих шкіл мають укриття і пройшли перевірки всіх служб - ДСНС, військових - які підтвердили, що готові забезпечити безпеку дітей", - повідомив Мондриївський.

Водночас частина шкіл домовилася про використання укриттів сусідніх будинків.

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18 шкіл Києва не мають можливості організувати укриття і проводитимуть навчання винятково онлайн.

В інших школах навчання проходитиме переважно за змішаними схемами. У кожному конкретному випадку цю схему розробляє та затверджує керівництво школи, при цьому, наголосив Мондриївський, воно зобов'язане врахувати побажання батьків.

Також, пояснили в КМДА, через обмежену кількість місць у бомбосховищі, діти будуть вчитися або у дві-три зміни, або тиждень через тиждень, або місяць через місяць (як варіант – місяць через два місяці). Кожна школа визначатиме формат роботи та розклад самостійно.

Фіданян зазначила, що в деяких школах навчання може відбуватися не лише у дві зміни, але й в три зміни. Але щоб ця третя зміна пізно не завершувалася, викладатимуть тільки точні науки.

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Водночас, зазначили в КМДА, може бути різновид змішаного формату: певна паралель класів виходить на навчання стільки, скільки вміщується в укриття (разом з дорослими), а от в другу половину дня ідуть середні і старші класи. Вони будуть мінятися – пів класу перші два тижні, пів класу – інші два тижні".

"У пріоритеті у нас першокласники, бо це діти, які ніколи не бачили вчителя, і нам вкрай важливо показати вчителя, бо це для неї певний етап звикання і певний стрес. У нас в пріоритеті п’яті класи, які переходять на нову програму – Нова українська школа", - пояснила Фіданян.

За її словами, може працювати також така модель навчання: у вересні очно виходять на навчання учні 6-7-8 класів, а у жовтні – 9-10-11. "Відповідно до Закону про повну загальну середню освіту, керівники закладів освіти мають академічну автономію, як дозволяє розробити таку модель, яка буде найбільш ручною для учасників освітнього процесу", - додали в КМДА.

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