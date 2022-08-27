У школах України з’являться спеціалісти з безпеки, - МВС
17 спеціалістів з безпеки почнуть роботу в школах різних областей України. Вони стежитимуть за тим, щоб діти вчасно спускалися в укриття під час повітряних тривог, а також вчитимуть дітей правилам безпечної поведінки.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Питання безпеки є не менш важливим, ніж питання нашої перемоги, це напряму пов’язані речі. Розробка проєкту розпочалася рік тому, але він буде видозмінюватися відповідно до умов часу. Цей проект буде жити тоді, коли буде взаємодія з місцевими громадами і розуміння, для чого це потрібно державі, громаді та міжнародним партнерам. І тут всі складові є. Продовження проєкту однозначно буде. Ті школи та громади, які будуть мати таких вихователів безпеки, матимуть більше шансів безпечно навчати", - сказав Монастирський.
У МВС нагадали, що проєкт "Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі" було втілено за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В советское время еще проверили бы строго: а выпускается ли у вас, дорогие, стенгазета и боевой листок?
совок хотів напасти на Демократичний світ і мав отримати за це "отвєтку".
зараз Україна борониться від агресії раZZrи, а отже
безпека життя має стати базової дисципліною в школі, бо якщо ти не знаєш як накласти собі та близьким турнікет, то фізика із географією вже буде до сраки
Але патріотизму дітей научать + будуть адаптовані суспільством
А що стосується в принципі навчання дітей всяким корисним штукам типу - як правильно перевязати рану, як накласти турнікет, і взагалі що робити в різних кризових ситуаціях - то звичайно таке треба робити, і це в рази корисніше за етики, естетики, релігієзнавство, та орківську літературу. Але очевидно шо такому треба навчати не в школі, бо школи наразі це максимально червона зона небезпеки для життя дітей! Скільки ще шкіл треба знищити оркам, щоб до зелених чиновників доперло?
я тебе больше скажу,даже не каждый медик это способен сделать!
По-друге, не треба тикать, ми дітей не хрестили. І, зважаючи на суттєві мовні розбіжності, не похрестимо ніколи.
до речі,знаю російську,українську,таджикську,трохі англійску...живу в Україні...
що стосується навчання,то я вже сказав,навчить правильної поведінки в бойових умовах,може навчить тільки бойові умови,а не казочник на уроці!
❗️Водночас, окупанти для забезпечення мінімальної кількості учнів у школах вживають таких заходів:
🔶 тиснуть на педагогів, щоб забезпечити школи вчителями
🔶 здійснюють перепідготовку вчителів, які погодилися на співпрацю
🔶 «підкуповують» батьків, обіцяючи виплати по 10 тис. рублів за відправку дітей до шкіл
🔶 привозять російські підручники на ТОТ України
❗️Зважаючи на нелюдську поведінку окупаційних військ, ЦПД закликає евакуювати школярів з ТОТ України для збереження здоров'я та життя українських дітей! https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2457
Що?? Вже перемога ВЖЕ ВИБОРИ?? Суки