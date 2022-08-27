У школах України з’являться спеціалісти з безпеки, - МВС

17 спеціалістів з безпеки почнуть роботу в школах різних областей України. Вони стежитимуть за тим, щоб діти вчасно спускалися в укриття під час повітряних тривог, а також вчитимуть дітей правилам безпечної поведінки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Питання безпеки є не менш важливим, ніж питання нашої перемоги, це напряму пов’язані речі. Розробка проєкту розпочалася рік тому, але він буде видозмінюватися відповідно до умов часу. Цей проект буде жити тоді, коли буде взаємодія з місцевими громадами і розуміння, для чого це потрібно державі, громаді та міжнародним партнерам. І тут всі складові є. Продовження проєкту однозначно буде. Ті школи та громади, які будуть мати таких вихователів безпеки, матимуть більше шансів безпечно навчати", - сказав Монастирський.

У МВС нагадали, що проєкт "Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі" було втілено за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

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