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У школах України з’являться спеціалісти з безпеки, - МВС

евакуація

17 спеціалістів з безпеки почнуть роботу в школах різних областей України. Вони стежитимуть за тим, щоб діти вчасно спускалися в укриття під час повітряних тривог, а також вчитимуть дітей правилам безпечної поведінки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Питання безпеки є не менш важливим, ніж питання нашої перемоги, це напряму пов’язані речі. Розробка проєкту розпочалася рік тому, але він буде видозмінюватися відповідно до умов часу. Цей проект буде жити тоді, коли буде взаємодія з місцевими громадами і розуміння, для чого це потрібно державі, громаді та міжнародним партнерам. І тут всі складові є. Продовження проєкту однозначно буде. Ті школи та громади, які будуть мати таких вихователів безпеки, матимуть більше шансів безпечно навчати", - сказав Монастирський.

У МВС нагадали, що проєкт "Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі" було втілено за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 50% шкіл в Україні готові до офлайн-навчання, - МВС

Автор: 

безпека (929) МВС (3500) школа (2205) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+6
Назначать вчителя географії чи фізкультури саме таким спеціалістом і справі кінець.
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27.08.2022 19:24
+5
Чудово, бо треба ж кудись прилаштовувать мєнтов-пенсіонерів, які не вміють більше нічого в житті робить, окрім спать і у п'яних тирить речі?
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27.08.2022 19:28
+4
А якщо туди прилаштувати військових, що отримали бойові ушкодження і вже непридатні до служби
Але патріотизму дітей научать + будуть адаптовані суспільством
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27.08.2022 19:41
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Назначать вчителя географії чи фізкультури саме таким спеціалістом і справі кінець.
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27.08.2022 19:24 Відповісти
Якій справі? Це цирк на дроті і синєкури для родичів "нужних людей".
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28.08.2022 05:06 Відповісти
Ну-ну...
В советское время еще проверили бы строго: а выпускается ли у вас, дорогие, стенгазета и боевой листок?
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27.08.2022 19:27 Відповісти
Далеко не фанат совка, но там была "Гражданская оборона" ( не группа , конечно ).
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27.08.2022 19:47 Відповісти
Була, і від неї не було ніякої користі в разі НС. Наприклад, Чорнобильську аварію ми пережили, навіть не знаючи про неї перших 5 днів, нічого, що зазубрили "сигналы оповещения" (ми вивчали цей предмет чомусь росыйською)
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27.08.2022 20:10 Відповісти
Шановна Ольга, о ЧА обывателей не очень то и информировали. А " ГО" это не только сигналы оповещения.
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27.08.2022 20:20 Відповісти
в совєцькі врємєна ГО була не від гарного життя:

совок хотів напасти на Демократичний світ і мав отримати за це "отвєтку".
зараз Україна борониться від агресії раZZrи, а отже

безпека життя має стати базової дисципліною в школі, бо якщо ти не знаєш як накласти собі та близьким турнікет, то фізика із географією вже буде до сраки
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27.08.2022 20:19 Відповісти
Про ГО - це не я і не до мене , ти трохи промахнувся
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27.08.2022 20:25 Відповісти
Чудово, бо треба ж кудись прилаштовувать мєнтов-пенсіонерів, які не вміють більше нічого в житті робить, окрім спать і у п'яних тирить речі?
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27.08.2022 19:28 Відповісти
А якщо туди прилаштувати військових, що отримали бойові ушкодження і вже непридатні до служби
Але патріотизму дітей научать + будуть адаптовані суспільством
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27.08.2022 19:41 Відповісти
Чудова ідея, але. По-перше, наші діти патріотизму самі кого завгодно научать. А по-друге, нема чого дітям робить в школах під час війни, як з спеціалістами, так і без них. Бо підвал - це не бомбосховище.
А що стосується в принципі навчання дітей всяким корисним штукам типу - як правильно перевязати рану, як накласти турнікет, і взагалі що робити в різних кризових ситуаціях - то звичайно таке треба робити, і це в рази корисніше за етики, естетики, релігієзнавство, та орківську літературу. Але очевидно шо такому треба навчати не в школі, бо школи наразі це максимально червона зона небезпеки для життя дітей! Скільки ще шкіл треба знищити оркам, щоб до зелених чиновників доперло?
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27.08.2022 20:25 Відповісти
да ты что?! если не дай бог,школьнику,пусть даже и 10-го класса,доведётся видеть раненого вшею человека,у которого задета либо артерия,либо вена.то ты полагаешь что он сможет нажать нужное и остановить кровотечение,даже если он отличник по безопасности?

я тебе больше скажу,даже не каждый медик это способен сделать!
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27.08.2022 22:12 Відповісти
По-перше, для того й проводяться навчання, щоб люди не панікували в критичний момент, і мали правильні напрацьовані навички. Чи ви думаєте, що медики - це надлюди, що прилетіли до нас з Криптону? Що завгодно страшно робити в перший раз, особливо якщо не знаєш, що саме мусиш робить.
По-друге, не треба тикать, ми дітей не хрестили. І, зважаючи на суттєві мовні розбіжності, не похрестимо ніколи.
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27.08.2022 22:20 Відповісти
фашисти теж розділяють людей по мові,по нації...по вірі...
до речі,знаю російську,українську,таджикську,трохі англійску...живу в Україні...

що стосується навчання,то я вже сказав,навчить правильної поведінки в бойових умовах,може навчить тільки бойові умови,а не казочник на уроці!
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27.08.2022 22:29 Відповісти
🔻Роспропагандисти планують проведення 1 вересня всеросійської (включаючи ТОТ України) лекції «Наша країна - росія», присвяченої патріотизму, під час якої дітям розкажуть, як росія «намагається досягти цілей спецоперації, проте Захід сприяє збільшенню кількості жертв».

❗️Водночас, окупанти для забезпечення мінімальної кількості учнів у школах вживають таких заходів:

🔶 тиснуть на педагогів, щоб забезпечити школи вчителями
🔶 здійснюють перепідготовку вчителів, які погодилися на співпрацю
🔶 «підкуповують» батьків, обіцяючи виплати по 10 тис. рублів за відправку дітей до шкіл
🔶 привозять російські підручники на ТОТ України

❗️Зважаючи на нелюдську поведінку окупаційних військ, ЦПД закликає евакуювати школярів з ТОТ України для збереження здоров'я та життя українських дітей! https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2457
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27.08.2022 19:44 Відповісти
Чергова показуха, типу ми дбаємо про безпеку дітей. Скільки потрібно буде спеціалістів з безпеки у школах із кількома сотнями , а у великих містах і до тисячі дітей ? Чи встигне той спеціаліст за 5-10 хв. встежити за евакуацією з кількох корпусів, стадіону, спортзалу , прилеглої території? Спочатку забезпечте мирне небо і спеціалісти будуть непотрібні. Вже в мережі шириться мем:" Що робити вчителю під час повітряної тривоги на уроці? Відкрити вікно, взяти стінгер , збити ракету, закрити вікно ,продовжити урок."
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27.08.2022 21:02 Відповісти
Ще один приклад совка. Гарант державності сьогодні - це ЗСУ. Багато молодих і амбітних придумають ЩО завгодно - аби не йти до лав ЗСУ. Штурмовики - це 40-50 років і навіть під 60. Роблячи гарні речі для школи ми ГРОБИМО ПВПП для більшості населення віком 20-30 років!!!!!!
Що?? Вже перемога ВЖЕ ВИБОРИ?? Суки
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27.08.2022 21:15 Відповісти
чепуха это...
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27.08.2022 22:07 Відповісти
 
 