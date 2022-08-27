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Новости Война
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В школах Украины появятся специалисты по безопасности, - МВД

евакуація

17 специалистов по безопасности начнут работу в школах разных областей Украины. Они будут следить за тем, чтобы дети вовремя спускались в укрытие во время воздушных тревог, а также учить детей правилам безопасного поведения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Вопрос безопасности не менее важен, чем вопрос нашей победы, это напрямую связанные вещи. Разработка проекта началась год назад, но он будет видоизменяться в соответствии с условиями времени. Этот проект будет жить тогда, когда будет взаимодействие с местными громадами и понимание, для чего это нужно государству, громаде и международным партнерам. И здесь все составляющие есть. Продолжение проекта однозначно будет. Те школы и громады, которые будут иметь таких воспитателей по безопасности, будут иметь больше шансов безопасно обучать", - сказал Монастырский.

В МВД напомнили, что проект "Специалист по безопасности в образовательной среде" был воплощен при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

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Автор: 

безопасность (1101) МВД (9317) школа (3012) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+6
Назначать вчителя географії чи фізкультури саме таким спеціалістом і справі кінець.
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27.08.2022 19:24
+5
Чудово, бо треба ж кудись прилаштовувать мєнтов-пенсіонерів, які не вміють більше нічого в житті робить, окрім спать і у п'яних тирить речі?
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27.08.2022 19:28
+4
А якщо туди прилаштувати військових, що отримали бойові ушкодження і вже непридатні до служби
Але патріотизму дітей научать + будуть адаптовані суспільством
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27.08.2022 19:41
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Назначать вчителя географії чи фізкультури саме таким спеціалістом і справі кінець.
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27.08.2022 19:24 Ответить
Якій справі? Це цирк на дроті і синєкури для родичів "нужних людей".
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28.08.2022 05:06 Ответить
Ну-ну...
В советское время еще проверили бы строго: а выпускается ли у вас, дорогие, стенгазета и боевой листок?
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27.08.2022 19:27 Ответить
Далеко не фанат совка, но там была "Гражданская оборона" ( не группа , конечно ).
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27.08.2022 19:47 Ответить
Була, і від неї не було ніякої користі в разі НС. Наприклад, Чорнобильську аварію ми пережили, навіть не знаючи про неї перших 5 днів, нічого, що зазубрили "сигналы оповещения" (ми вивчали цей предмет чомусь росыйською)
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27.08.2022 20:10 Ответить
Шановна Ольга, о ЧА обывателей не очень то и информировали. А " ГО" это не только сигналы оповещения.
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27.08.2022 20:20 Ответить
в совєцькі врємєна ГО була не від гарного життя:

совок хотів напасти на Демократичний світ і мав отримати за це "отвєтку".
зараз Україна борониться від агресії раZZrи, а отже

безпека життя має стати базової дисципліною в школі, бо якщо ти не знаєш як накласти собі та близьким турнікет, то фізика із географією вже буде до сраки
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27.08.2022 20:19 Ответить
Про ГО - це не я і не до мене , ти трохи промахнувся
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27.08.2022 20:25 Ответить
Чудово, бо треба ж кудись прилаштовувать мєнтов-пенсіонерів, які не вміють більше нічого в житті робить, окрім спать і у п'яних тирить речі?
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27.08.2022 19:28 Ответить
А якщо туди прилаштувати військових, що отримали бойові ушкодження і вже непридатні до служби
Але патріотизму дітей научать + будуть адаптовані суспільством
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27.08.2022 19:41 Ответить
Чудова ідея, але. По-перше, наші діти патріотизму самі кого завгодно научать. А по-друге, нема чого дітям робить в школах під час війни, як з спеціалістами, так і без них. Бо підвал - це не бомбосховище.
А що стосується в принципі навчання дітей всяким корисним штукам типу - як правильно перевязати рану, як накласти турнікет, і взагалі що робити в різних кризових ситуаціях - то звичайно таке треба робити, і це в рази корисніше за етики, естетики, релігієзнавство, та орківську літературу. Але очевидно шо такому треба навчати не в школі, бо школи наразі це максимально червона зона небезпеки для життя дітей! Скільки ще шкіл треба знищити оркам, щоб до зелених чиновників доперло?
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27.08.2022 20:25 Ответить
да ты что?! если не дай бог,школьнику,пусть даже и 10-го класса,доведётся видеть раненого вшею человека,у которого задета либо артерия,либо вена.то ты полагаешь что он сможет нажать нужное и остановить кровотечение,даже если он отличник по безопасности?

я тебе больше скажу,даже не каждый медик это способен сделать!
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27.08.2022 22:12 Ответить
По-перше, для того й проводяться навчання, щоб люди не панікували в критичний момент, і мали правильні напрацьовані навички. Чи ви думаєте, що медики - це надлюди, що прилетіли до нас з Криптону? Що завгодно страшно робити в перший раз, особливо якщо не знаєш, що саме мусиш робить.
По-друге, не треба тикать, ми дітей не хрестили. І, зважаючи на суттєві мовні розбіжності, не похрестимо ніколи.
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27.08.2022 22:20 Ответить
фашисти теж розділяють людей по мові,по нації...по вірі...
до речі,знаю російську,українську,таджикську,трохі англійску...живу в Україні...

що стосується навчання,то я вже сказав,навчить правильної поведінки в бойових умовах,може навчить тільки бойові умови,а не казочник на уроці!
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27.08.2022 22:29 Ответить
🔻Роспропагандисти планують проведення 1 вересня всеросійської (включаючи ТОТ України) лекції «Наша країна - росія», присвяченої патріотизму, під час якої дітям розкажуть, як росія «намагається досягти цілей спецоперації, проте Захід сприяє збільшенню кількості жертв».

❗️Водночас, окупанти для забезпечення мінімальної кількості учнів у школах вживають таких заходів:

🔶 тиснуть на педагогів, щоб забезпечити школи вчителями
🔶 здійснюють перепідготовку вчителів, які погодилися на співпрацю
🔶 «підкуповують» батьків, обіцяючи виплати по 10 тис. рублів за відправку дітей до шкіл
🔶 привозять російські підручники на ТОТ України

❗️Зважаючи на нелюдську поведінку окупаційних військ, ЦПД закликає евакуювати школярів з ТОТ України для збереження здоров'я та життя українських дітей! https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2457
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27.08.2022 19:44 Ответить
Чергова показуха, типу ми дбаємо про безпеку дітей. Скільки потрібно буде спеціалістів з безпеки у школах із кількома сотнями , а у великих містах і до тисячі дітей ? Чи встигне той спеціаліст за 5-10 хв. встежити за евакуацією з кількох корпусів, стадіону, спортзалу , прилеглої території? Спочатку забезпечте мирне небо і спеціалісти будуть непотрібні. Вже в мережі шириться мем:" Що робити вчителю під час повітряної тривоги на уроці? Відкрити вікно, взяти стінгер , збити ракету, закрити вікно ,продовжити урок."
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27.08.2022 21:02 Ответить
Ще один приклад совка. Гарант державності сьогодні - це ЗСУ. Багато молодих і амбітних придумають ЩО завгодно - аби не йти до лав ЗСУ. Штурмовики - це 40-50 років і навіть під 60. Роблячи гарні речі для школи ми ГРОБИМО ПВПП для більшості населення віком 20-30 років!!!!!!
Що?? Вже перемога ВЖЕ ВИБОРИ?? Суки
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27.08.2022 21:15 Ответить
чепуха это...
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27.08.2022 22:07 Ответить
 
 