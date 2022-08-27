В школах Украины появятся специалисты по безопасности, - МВД
17 специалистов по безопасности начнут работу в школах разных областей Украины. Они будут следить за тем, чтобы дети вовремя спускались в укрытие во время воздушных тревог, а также учить детей правилам безопасного поведения.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Вопрос безопасности не менее важен, чем вопрос нашей победы, это напрямую связанные вещи. Разработка проекта началась год назад, но он будет видоизменяться в соответствии с условиями времени. Этот проект будет жить тогда, когда будет взаимодействие с местными громадами и понимание, для чего это нужно государству, громаде и международным партнерам. И здесь все составляющие есть. Продолжение проекта однозначно будет. Те школы и громады, которые будут иметь таких воспитателей по безопасности, будут иметь больше шансов безопасно обучать", - сказал Монастырский.
В МВД напомнили, что проект "Специалист по безопасности в образовательной среде" был воплощен при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.
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В советское время еще проверили бы строго: а выпускается ли у вас, дорогие, стенгазета и боевой листок?
совок хотів напасти на Демократичний світ і мав отримати за це "отвєтку".
зараз Україна борониться від агресії раZZrи, а отже
безпека життя має стати базової дисципліною в школі, бо якщо ти не знаєш як накласти собі та близьким турнікет, то фізика із географією вже буде до сраки
Але патріотизму дітей научать + будуть адаптовані суспільством
А що стосується в принципі навчання дітей всяким корисним штукам типу - як правильно перевязати рану, як накласти турнікет, і взагалі що робити в різних кризових ситуаціях - то звичайно таке треба робити, і це в рази корисніше за етики, естетики, релігієзнавство, та орківську літературу. Але очевидно шо такому треба навчати не в школі, бо школи наразі це максимально червона зона небезпеки для життя дітей! Скільки ще шкіл треба знищити оркам, щоб до зелених чиновників доперло?
я тебе больше скажу,даже не каждый медик это способен сделать!
По-друге, не треба тикать, ми дітей не хрестили. І, зважаючи на суттєві мовні розбіжності, не похрестимо ніколи.
до речі,знаю російську,українську,таджикську,трохі англійску...живу в Україні...
що стосується навчання,то я вже сказав,навчить правильної поведінки в бойових умовах,може навчить тільки бойові умови,а не казочник на уроці!
❗️Водночас, окупанти для забезпечення мінімальної кількості учнів у школах вживають таких заходів:
🔶 тиснуть на педагогів, щоб забезпечити школи вчителями
🔶 здійснюють перепідготовку вчителів, які погодилися на співпрацю
🔶 «підкуповують» батьків, обіцяючи виплати по 10 тис. рублів за відправку дітей до шкіл
🔶 привозять російські підручники на ТОТ України
❗️Зважаючи на нелюдську поведінку окупаційних військ, ЦПД закликає евакуювати школярів з ТОТ України для збереження здоров'я та життя українських дітей! https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2457
Що?? Вже перемога ВЖЕ ВИБОРИ?? Суки