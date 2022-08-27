В школах Украины появятся специалисты по безопасности, - МВД

17 специалистов по безопасности начнут работу в школах разных областей Украины. Они будут следить за тем, чтобы дети вовремя спускались в укрытие во время воздушных тревог, а также учить детей правилам безопасного поведения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Вопрос безопасности не менее важен, чем вопрос нашей победы, это напрямую связанные вещи. Разработка проекта началась год назад, но он будет видоизменяться в соответствии с условиями времени. Этот проект будет жить тогда, когда будет взаимодействие с местными громадами и понимание, для чего это нужно государству, громаде и международным партнерам. И здесь все составляющие есть. Продолжение проекта однозначно будет. Те школы и громады, которые будут иметь таких воспитателей по безопасности, будут иметь больше шансов безопасно обучать", - сказал Монастырский.

В МВД напомнили, что проект "Специалист по безопасности в образовательной среде" был воплощен при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

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