РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9905 посетителей онлайн
Новости Война
1 325 12

41% учебных учреждений Украины готовы к обучению офлайн, - Минобразования

школа

По результатам проверки около 80% учебных учреждений разного уровня готовы к очному обучению только 41%.

Об этом сообщили министр внутренних дел Денис Монастырский и министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы осознаем, что не можем лишить детей права на образование... но главное – обеспечить безопасность", – сказал Шкарлет во вторник на селекторном совещании в Киеве, посвященном готовности учреждений образования к новому учебному году. По его словам, форма организации учебного процесса будет зависеть от ситуации с безопасностью, а решающий голос будут иметь родители.

"На сегодняшний день... имеем в готовности 41% учебных учреждений, которые имеют укрытие и могут начать образовательный процесс", - отметил министр образования.

Комментируя информацию о том, что администрации школ якобы вынуждают родителей подписывать соглашение, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций они не будут иметь никаких претензий к администрации школы или сотрудникам, Шкарлет сказал: "Это вообще какая-то самодеятельность, поскольку при любой ситуации... родители, если привели ребёнка в школу... школа отвечает за ребёнка".

Смотрите также: Зеленская призвала родителей лично оценить условия безопасности для своих детей в школах. ФОТО

В свою очередь глава МВД Денис Монастырский подчеркнул, что при оффлайн-формате обучения ответственность за безопасность несет администрация учебного учреждения. Глава МВД подчеркнул, что за подготовку учебных учреждений к безопасному учебному процессу прежде всего ответственны органы местной власти.

"Правильно организованная ситуация з безопасностью в школе – это лучше, чем оставаться дома", - сказал Монастырский, подчеркнув, что за пять недель проверок учебных учреждений в 4 раза увеличилось количество школ, готовых к очному обучению.

Наихудшая ситуация с готовностью к безопасному новому учебному году, по словам Монастырского, в Николаевской и Полтавской областях, наилучшая – во Львовской, Черновицкой областях и в Киеве. Монастырский уверен, что до начала сентября можно улучшить ситуацию и увеличить процент учебных учреждений, готовых к обучению офлайн.

Читайте также: 75% школ в Киеве готовы к очной учебе, но дистанционка безопаснее, - начальник полиции Выговский

Шкарлет в свою очередь уточнил, что из 12,8 тыс. школ Украины обучение в очной форме планируют начать 3 тыс. школ, в дистанционной – 5,7 тыс., по смешанной системе – 4 тысячи. Требует организации укрытий более 26 тысяч учреждений образования всех уровней.

Автор: 

дети (6583) школа (3022) Монастырский Денис (335) Шкарлет Сергей (297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Не розумію як можна відкривати школи, коли в любий момент в неї може влучити ракета... мало дітей загинуло, чи шо?
***********... нема інших слів...
показать весь комментарий
16.08.2022 20:21 Ответить
+7
Суцільна брехня. Жодного немає.
показать весь комментарий
16.08.2022 20:18 Ответить
+5
Я нездивований, після усіх подій, починаючи з Бучі і тд. життя людей заради економіки, і шашлики замість підготовки до вторгнення.....ці потвори готові на все....
показать весь комментарий
16.08.2022 20:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Суцільна брехня. Жодного немає.
показать весь комментарий
16.08.2022 20:18 Ответить
Не розумію як можна відкривати школи, коли в любий момент в неї може влучити ракета... мало дітей загинуло, чи шо?
***********... нема інших слів...
показать весь комментарий
16.08.2022 20:21 Ответить
ну як-як? а так... при коронавірусі всі мали сидіти дома, бо капець як страшно було, а зараз... просто тільки війна... така собі дрібниця, фігня.. Відповідно можна ходити в школу.

А якщо серйозно,то які вони чортяки... нехай покажуть, для початку як своїх дітей водять в школу, і не один раз а кожного дня, під он-лайн камеру. Але і після такого не можуть відповідальні батьки навіть думати про те, щоб дитина пішла в школу.
показать весь комментарий
16.08.2022 20:46 Ответить
це - вирок владі, який підтверджує повну байдужість до того що буде з людьми і їх дітьми, і демонструє те, що реальна дійсність людей і мужновладців - це паралельні реальності
показать весь комментарий
16.08.2022 20:29 Ответить
Я нездивований, після усіх подій, починаючи з Бучі і тд. життя людей заради економіки, і шашлики замість підготовки до вторгнення.....ці потвори готові на все....
показать весь комментарий
16.08.2022 20:42 Ответить
скумбрия по 8 божилась что одаст спиногрыза в школу на Оболони без бомбоубежища чтобы все увидели что смерть не так уж и страшна
показать весь комментарий
16.08.2022 20:44 Ответить
Як колись казав сам зєльонкін "ідіть у ср#ку"....😡 Ви вже Схід і Південь України захистили, тепер довірити вам ще наших дітей ???
показать весь комментарий
16.08.2022 20:45 Ответить
Ни в одной школе нет бомбоубежища или власть желает с подвалов делать братские могилы?Также время подлета ракеты не позволит эвакуировать детей в приграничных и прифронтовых городах в подвал(братская могила).
После неугодных вопросов,кто ответит за сдачу юга и неподготовку к войне Зеленые начинают запускать подобные новости в качестве отвлекающих новостей
показать весь комментарий
16.08.2022 20:48 Ответить
не засерайте нам мізки відсотками
починайте очне навчання
показать весь комментарий
16.08.2022 20:55 Ответить
Не міносвіти, а довбойоби.
показать весь комментарий
17.08.2022 00:07 Ответить
Поіменно, де і як навчатимуться вилупки всіх працівників цієї срані, мо
показать весь комментарий
17.08.2022 00:38 Ответить
 
 