41% учебных учреждений Украины готовы к обучению офлайн, - Минобразования

По результатам проверки около 80% учебных учреждений разного уровня готовы к очному обучению только 41%.

Об этом сообщили министр внутренних дел Денис Монастырский и министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы осознаем, что не можем лишить детей права на образование... но главное – обеспечить безопасность", – сказал Шкарлет во вторник на селекторном совещании в Киеве, посвященном готовности учреждений образования к новому учебному году. По его словам, форма организации учебного процесса будет зависеть от ситуации с безопасностью, а решающий голос будут иметь родители.

"На сегодняшний день... имеем в готовности 41% учебных учреждений, которые имеют укрытие и могут начать образовательный процесс", - отметил министр образования.

Комментируя информацию о том, что администрации школ якобы вынуждают родителей подписывать соглашение, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций они не будут иметь никаких претензий к администрации школы или сотрудникам, Шкарлет сказал: "Это вообще какая-то самодеятельность, поскольку при любой ситуации... родители, если привели ребёнка в школу... школа отвечает за ребёнка".

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В свою очередь глава МВД Денис Монастырский подчеркнул, что при оффлайн-формате обучения ответственность за безопасность несет администрация учебного учреждения. Глава МВД подчеркнул, что за подготовку учебных учреждений к безопасному учебному процессу прежде всего ответственны органы местной власти.

"Правильно организованная ситуация з безопасностью в школе – это лучше, чем оставаться дома", - сказал Монастырский, подчеркнув, что за пять недель проверок учебных учреждений в 4 раза увеличилось количество школ, готовых к очному обучению.

Наихудшая ситуация с готовностью к безопасному новому учебному году, по словам Монастырского, в Николаевской и Полтавской областях, наилучшая – во Львовской, Черновицкой областях и в Киеве. Монастырский уверен, что до начала сентября можно улучшить ситуацию и увеличить процент учебных учреждений, готовых к обучению офлайн.

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Шкарлет в свою очередь уточнил, что из 12,8 тыс. школ Украины обучение в очной форме планируют начать 3 тыс. школ, в дистанционной – 5,7 тыс., по смешанной системе – 4 тысячи. Требует организации укрытий более 26 тысяч учреждений образования всех уровней.