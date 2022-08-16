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41% закладів освіти України готові до навчання офлайн, - Міносвіти

школа

За результатами перевірки близько 80% навчальних закладів різного рівня готові до очного навчання лише 41%.

Про це повідомили міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми усвідомлюємо, що не можемо позбавити дітей права на освіту... але головне – забезпечити безпеку", – сказав Шкарлет у вівторок на селекторній нараді у Києві, присвяченій готовності закладів освіти до нового навчального року. За його словами, форма організації навчального процесу залежатиме від ситуації з безпекою, а вирішальний голос матиме батьки.

"На сьогоднішній день... маємо в готовності 41% закладів освіти, які мають укриття і можуть розпочати освітній процес", – зазначив міністр освіти.

Коментуючи інформацію про те, що адміністрації шкіл нібито змушують батьків підписувати угоду, що у разі виникнення надзвичайних ситуацій вони не матимуть жодних претензій до адміністрації школи чи співробітників, Шкарлет сказав: "Це взагалі якась самодіяльність, оскільки за будь-якої ситуації..." батьки, якщо привели дитину до школи...школа відповідає за дитину".

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У свою чергу, глава МВС Денис Монастирський підкреслив, що при офлайн форматі навчання відповідальність за безпеку несе адміністрація навчального закладу. Глава МВС наголосив, що за підготовку закладів освіти до безпечного навчального процесу насамперед відповідальні органи місцевої влади.

"Правильно організована ситуація з безпекою у школі – це краще, ніж залишатися вдома", - сказав Монастирський, наголосивши, що за п'ять тижнів перевірок навчальних закладів у 4 рази збільшилася кількість шкіл, готових до очного навчання.

Найгірша ситуація з готовністю до безпечного нового навчального року, за словами Монастирського, у Миколаївській та Полтавській областях, найкраща – у Львівській, Чернівецькій областях та у Києві. Монастирський упевнений, що до початку вересня можна покращити ситуацію та збільшити відсоток навчальних закладів, які до навчання офлайн.

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Шкарлет у свою чергу уточнив, що з 12,8 тисяч шкіл України навчання у очній формі планують розпочати 3 тис. шкіл, у дистанційній – 5,7 тисяч, за змішаною системою – 4 тисячі. Потребує організації укриттів понад 26 тисяч закладів освіти всіх рівнів.

Автор: 

діти (5159) школа (2227) Монастирський Денис (392) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+8
Не розумію як можна відкривати школи, коли в любий момент в неї може влучити ракета... мало дітей загинуло, чи шо?
***********... нема інших слів...
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16.08.2022 20:21 Відповісти
+7
Суцільна брехня. Жодного немає.
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16.08.2022 20:18 Відповісти
+5
Я нездивований, після усіх подій, починаючи з Бучі і тд. життя людей заради економіки, і шашлики замість підготовки до вторгнення.....ці потвори готові на все....
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16.08.2022 20:42 Відповісти
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Суцільна брехня. Жодного немає.
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16.08.2022 20:18 Відповісти
Не розумію як можна відкривати школи, коли в любий момент в неї може влучити ракета... мало дітей загинуло, чи шо?
***********... нема інших слів...
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16.08.2022 20:21 Відповісти
ну як-як? а так... при коронавірусі всі мали сидіти дома, бо капець як страшно було, а зараз... просто тільки війна... така собі дрібниця, фігня.. Відповідно можна ходити в школу.

А якщо серйозно,то які вони чортяки... нехай покажуть, для початку як своїх дітей водять в школу, і не один раз а кожного дня, під он-лайн камеру. Але і після такого не можуть відповідальні батьки навіть думати про те, щоб дитина пішла в школу.
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16.08.2022 20:46 Відповісти
це - вирок владі, який підтверджує повну байдужість до того що буде з людьми і їх дітьми, і демонструє те, що реальна дійсність людей і мужновладців - це паралельні реальності
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16.08.2022 20:29 Відповісти
Я нездивований, після усіх подій, починаючи з Бучі і тд. життя людей заради економіки, і шашлики замість підготовки до вторгнення.....ці потвори готові на все....
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16.08.2022 20:42 Відповісти
скумбрия по 8 божилась что одаст спиногрыза в школу на Оболони без бомбоубежища чтобы все увидели что смерть не так уж и страшна
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16.08.2022 20:44 Відповісти
Як колись казав сам зєльонкін "ідіть у ср#ку"....😡 Ви вже Схід і Південь України захистили, тепер довірити вам ще наших дітей ???
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16.08.2022 20:45 Відповісти
Ни в одной школе нет бомбоубежища или власть желает с подвалов делать братские могилы?Также время подлета ракеты не позволит эвакуировать детей в приграничных и прифронтовых городах в подвал(братская могила).
После неугодных вопросов,кто ответит за сдачу юга и неподготовку к войне Зеленые начинают запускать подобные новости в качестве отвлекающих новостей
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16.08.2022 20:48 Відповісти
не засерайте нам мізки відсотками
починайте очне навчання
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16.08.2022 20:55 Відповісти
Не міносвіти, а довбойоби.
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17.08.2022 00:07 Відповісти
Поіменно, де і як навчатимуться вилупки всіх працівників цієї срані, мо
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17.08.2022 00:38 Відповісти
 
 