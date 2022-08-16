41% закладів освіти України готові до навчання офлайн, - Міносвіти

За результатами перевірки близько 80% навчальних закладів різного рівня готові до очного навчання лише 41%.

Про це повідомили міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми усвідомлюємо, що не можемо позбавити дітей права на освіту... але головне – забезпечити безпеку", – сказав Шкарлет у вівторок на селекторній нараді у Києві, присвяченій готовності закладів освіти до нового навчального року. За його словами, форма організації навчального процесу залежатиме від ситуації з безпекою, а вирішальний голос матиме батьки.

"На сьогоднішній день... маємо в готовності 41% закладів освіти, які мають укриття і можуть розпочати освітній процес", – зазначив міністр освіти.

Коментуючи інформацію про те, що адміністрації шкіл нібито змушують батьків підписувати угоду, що у разі виникнення надзвичайних ситуацій вони не матимуть жодних претензій до адміністрації школи чи співробітників, Шкарлет сказав: "Це взагалі якась самодіяльність, оскільки за будь-якої ситуації..." батьки, якщо привели дитину до школи...школа відповідає за дитину".

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У свою чергу, глава МВС Денис Монастирський підкреслив, що при офлайн форматі навчання відповідальність за безпеку несе адміністрація навчального закладу. Глава МВС наголосив, що за підготовку закладів освіти до безпечного навчального процесу насамперед відповідальні органи місцевої влади.

"Правильно організована ситуація з безпекою у школі – це краще, ніж залишатися вдома", - сказав Монастирський, наголосивши, що за п'ять тижнів перевірок навчальних закладів у 4 рази збільшилася кількість шкіл, готових до очного навчання.

Найгірша ситуація з готовністю до безпечного нового навчального року, за словами Монастирського, у Миколаївській та Полтавській областях, найкраща – у Львівській, Чернівецькій областях та у Києві. Монастирський упевнений, що до початку вересня можна покращити ситуацію та збільшити відсоток навчальних закладів, які до навчання офлайн.

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Шкарлет у свою чергу уточнив, що з 12,8 тисяч шкіл України навчання у очній формі планують розпочати 3 тис. шкіл, у дистанційній – 5,7 тисяч, за змішаною системою – 4 тисячі. Потребує організації укриттів понад 26 тисяч закладів освіти всіх рівнів.