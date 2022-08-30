Обучение в две смены или смешанный формат: В КГГА рассказали о формате посещения школ и детсадов с сентября
Все дети, которые хотят посещать школу в Киеве очно, будут иметь такую возможность. Зато садики смогут посещать только дети работающих родителей или родителей, которые служат в армии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский и директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.
"В Киеве 421 коммунальная школа, все они прошли обследование на безопасность и готовы к новому учебному году. 77% этих школ имеют укрытие и прошли проверки всех служб - ГСЧС, военных - подтвердивших, что готовы обеспечить безопасность детей", - сообщил Мондриевский.
В то же время часть школ договорилась об использовании укрытий соседних домов.
18 школ Киева не имеют возможности организовать укрытие и будут проводить обучение исключительно онлайн.
В других школах обучение будет проходить преимущественно по смешанным схемам. В каждом конкретном случае эта схема разрабатывается и утверждается руководством школы, при этом, подчеркнул Мондриевский, оно обязано учесть пожелания родителей.
Также, объяснили в КГГА, из-за ограниченного количества мест в бомбоубежище, дети будут учиться либо в две-три смены, либо неделю через неделю, либо месяц через месяц (как вариант – месяц через два месяца). Каждая школа будет определять формат работы и расписание самостоятельно.
Фиданян отметила, что в некоторых школах обучение может происходить не только в две смены, но и в три смены. Но чтобы эта третья смена поздно не заканчивалась, будут преподавать только точные науки.
В то же время, отметили в КГГА, может быть разновидность смешанного формата: определенная параллель классов выходит на обучение столько, сколько вмещается в укрытие (вместе со взрослыми), а вот во вторую половину дня идут средние и старшие классы. Они будут меняться – пол класса первые две недели, пол класса – другие две недели.
"В приоритете у нас первоклассники, потому что это дети, которые никогда не видели учителя, и нам крайне важно показать учителя, потому что это для них определенный этап привыкания и стресс. У нас в приоритете пятые классы, которые переходят на новую программу - Новая украинская школа", – объяснила Фиданян.
По ее словам, может работать также такая модель обучения: в сентябре очно выходят на обучение учащиеся 6-7-8 классов, а в октябре – 9-10-11. "Согласно Закону о полном общем среднем образовании, руководители учебных заведений имеют академическую автономию, которая позволяет разработать такую модель, которая будет наиболее удоброй для участников образовательного процесса", - добавили в КГГА.
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Не пи з дец ли это , украинцы ?