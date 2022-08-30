РФ намагається компенсувати втрати найманцями ПВК та прихованою мобілізацією, - ГУР МО

Проведення прихованої мобілізації в центральних та південно-східних регіонах РФ зазнає невдач.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора. Зважаючи на це, в міністерстві оборони країни-агресора вирішили збільшити кількість найманців ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. У першу чергу у війні проти нашої держави командування зс рф активно використовує представників російської ПВК "Вагнер"/ "Ліга"", - йдеться в повідомленні.

Так, за оцінками воєнної розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4500-5000 бойовиків.

"Вони працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ", - додали в ГУР.

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