РФ намагається компенсувати втрати найманцями ПВК та прихованою мобілізацією, - ГУР МО
Проведення прихованої мобілізації в центральних та південно-східних регіонах РФ зазнає невдач.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
"Росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора. Зважаючи на це, в міністерстві оборони країни-агресора вирішили збільшити кількість найманців ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. У першу чергу у війні проти нашої держави командування зс рф активно використовує представників російської ПВК "Вагнер"/ "Ліга"", - йдеться в повідомленні.
Так, за оцінками воєнної розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4500-5000 бойовиків.
"Вони працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ", - додали в ГУР.
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Понятно, что сейчас нас волнует, как обстоят дела на Юге, и в общем, из всего того, что известно из разных источников, можно говорить лишь о том, что удачно прилетело по переправе через Днепр в районе Херсона. Все остальное пока нет смысла обсуждать, и всем коллегам, которые прислали карты и скрины сообщений от знакомых, мы просто напоминаем о том, что мы их учтем в наших публикациях, но пока идут боевые действия, будем отталкиваться от официальных сообщений, чтобы нечаянно не навредить нашим военным.
Тем не менее, мы все понимаем, что конечной целью боевых действий для ВСУ является выход на нашу государственную границу и уничтожение противника в промежутке между нею и нынешней линией фронта. Как все это будет происходить, скоро увидим, но после того, как последний оккупант будет уничтожен, встанет вопрос о том, какой должна быть граница с этой дичью? Очевидно, что получив широкомасштабное вторжение по всей ее протяженности, мы не должны ее оставить в том самом виде, в котором она была до 2014 года и продолжала оставаться до февраля текущего года.
То есть, теперь мы однозначно понимаем характер той дичи, которая находится по ту сторону границы, и потому должны ее обустроить так, чтобы сделать ее неприступным рубежом для экзистенциального врага, который остается таким на протяжении столетий и безусловно - останется впредь, невзирая на то, как оно там у них все перемелется, сварится, развалится или привалится. На наши действия это не должно влиять никоим образом, поскольку там, на протяжении столетий, менялись общественно-политические формации, методы управления, цвета флагов, гербы и прочие, а враждебность и желание уничтожить Украину там присутствовало бессменно и безусловно.
Поэтому у нас нет ни единой причины полагать, что там что-то изменится только потому, что там повесят прутина и новым драконом поставят Навального, Ходорковского, Каспарова или другую дрянь. Это - их внутреннее дело и метаморфозы, приводящие к образованию новых сортов Г, нас не должны вводить в заблуждение. Поэтому граница должна иметь функциональность, сообразно реалиям и тому опыту, когда мы наивно полагали, что северная дичь пропиталась цивилизацией и перестала быть все тем же гнездилищем андрофагов, о котором писал еще Геродот.
Сегодня есть повод поднять эту тему потому, что вслед за Польшей, на днях и Литва закончила строительство своей стены на границе с Беларусью. При этом, у Литвы эта граница - более протяженная и потому стена оказалась куда более длинной. Так Польша построила стену, длиной в 186 километров и высотой в 5,5 метров. Стеной прикрыта вся сухопутная граница с Беларусью, а исключением стали водные части границы, проходящей по рекам и озерам. В итоге, стена прикрыла чуть меньше общей продолжительности границы и обошлась бюджету 350 млн евро.
Литва же построила пятиметровую стену, длиной в 502 километра и тоже прикрыла всю сухопутную часть границы, общая протяженность которой составляет 679 километров. Начальная смета строительства составляла 152 миллиона евро, но окончательная стоимость будет оглашена после окончательного ввода в эксплуатацию этого сооружения и доработок, которые происходят прямо сейчас. Литва планировала закончить строительство стены до сентября, но сделать это удалось чуть раньше. По состоянию на конец прошлой недели, стена была построена полностью.
Несложно заметить, что при втрое большей длине, литовская стена оказалась дешевле польской и как видно на заглавном фото, это обусловлено разницей в концепциях, заложенных в сооружение. Поляки построили массивную, железобетонную стену, которая уходит еще и в землю на метр, а литовцы избрали другой подход. Секции стены выполнены из металлоконструкций и насколько известно, стена тоже оборудована системой видеонаблюдения и датчиками, которые фиксируют попытки подкопа. Но именно техническое обустройство стены еще продолжается и вот что боб этом говорит глава отдела коммуникаций компании EPSO-G, построившей стену - Антанас Бубнель:
«В эти выходные команда концентрированных подрядчиков EPSO-G установила последние запланированные сегменты забора на границе с Беларусью. Проектная группа продолжает работать - на границе работают специалисты по техническому обслуживанию, устраняются незначительные дефекты возведенного барьера, восстанавливаются дороги и строительные площадки, обрабатывается проектная документация. Сегодня мы представим ход реализации проекта наблюдательной комиссии проекта в правительстве»
То есть, физически граница с Беларусью уже закрыта стеной и какая-то ее часть имеет полную функциональность. Тем не менее, основные работы уже позади. В общем понятно, что если бы литовцы строили стену по образу и подобию того, что сделали их польские коллеги, то стоимость работ ушла бы к миллиарду евро и скорее всего, именно это стало причиной выбора другого подхода в строительстве этого сооружения. Но скорее всего, здесь действует еще одно соображение. Как ни крути, а такая стена - разновидность фортификационного сооружения и не секрет, что основное предназначение такого рода сооружений, сводится к замедлению продвижения противника. Это значит, что само сооружение не может быть абсолютной защитой от действий противника.
В самом деле, ни металлическая, ни даже бетонная стена, не смогут абсолютно закрыть границу. Они могут лишь дать время пограничным отрядам выиграть время для того, чтобы прибыть к месту прорыва и уже силой оружия ликвидировать прорыв границы. В этом и есть основное предназначение стены и потому, польские и литовские пограничники просто представляют себе то, сколько времени им дает это сооружение для надлежащего реагирования. Ну а а противник, если у него будут решительные намерения пересечь границу, подготовится к этому надлежащим образом и сделает это, невзирая на препятствия. Другое дело, как быстро на место прибудет вооруженная группа и как она будет вооружена. Наверное литовцы это учли и решили, что стена и правильное реагирование на попытку прорыва, решат поставленные задачи.
И вот это важно для нас. Имея противника, который уже показывает готовность применять любое оружие, нам в принципе не нужны никакие стены, а нужно переходить в концовку цепочки реагирования, описанной выше. Это значит, что вдоль всей границы должны быть мобильные и скорее всего, роботизированные комплексы, которые мгновенно и автономно, переходят к огневому поражению противника, пытающегося пересечь границу. Нам достаточно будет уведомит сопредельное государство о том, что охрана границы ведется в таком режиме и кое-где надо будет установить предупреждающие таблички. И если кому-то вздумается двинуться на нашу территорию и ему повезет пройти полосу минных заграждений, он должен быть уничтожен роботами сухопутного или воздушного базирования. Причем, уничтожение должно быть гарантированным и с большим запасом. Никаких малых калибров быть не должно.
Именно так нудно будет прикрывать границу, поскольку тысячи километров забора будут стоить огромных денег, а с учетом характера противника, стена - не решение вопроса, поскольку после войны оружия на руках будет более чем достаточно. И потому, если у поляков и литовцев стены будут выигрывать нужное время для реагирования, у нас это должны делать боевые роботы, мгновенно и безусловно вступающие в бой. Ну а группа реагирования уже подтянется к месту на соответствующей броне и дополирует все, что недоделали роботы.
Вот такой у нас взгляд на то, какой должна быть граница с Мордором и при этом, она должна быть полностью закрытой лет на 200-300, а там - посмотрим.
anti-colorados
ГУР МО.