Понад сто "вагнерівців" могли загинути внаслідок удару ЗСУ в Попасній, - Гайдай
Влада Луганщини закликає почекати офіційного підтвердження від ЗСУ, але кількість жертв серед "вагнерівців" може перевищувати 100 осіб.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо врешті з'ясується, що більше ста вагнерівців з керівного складу загинули - це для нас вже буде не новиною", - сказав він.
Чи був Євген Пригожин у мить обстрілу в Попасній, Гайдай сумнівається: "На жаль, скоріш за все з приводу "кухаря" не буде такої чудової новини, але його заступники - так".
Раніше повідомлялось про удар ЗСУ по одному з розташувань ПВК "Вагнер" у Попасній на Луганщині.
Топ коментарі
+16 Максім ХОЙ #398010
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показати весь коментар15.08.2022 14:29 Відповісти Посилання
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Городком зато поползли слухи о сказочном богатстве "Вагнера" в России, чем он якобы обязан лично Владимиру Путину. По крайней мере сообщение о подозрении в ряду тяжелейших преступлений СБУ публично объявила Уткину лишь в октябре 2017-го". (https://ru.espreso.tv/article/2017/12/01/chastnoe_voysko_vagnera_ystoryya_podpolkovnyka_yz_ukrayny_vozglavyvshego_lychnuyu_armyyu_putyna )
Мабуть десь валяється в канаві без бошки