Понад сто "вагнерівців" могли загинути внаслідок удару ЗСУ в Попасній, - Гайдай

Влада Луганщини закликає почекати офіційного підтвердження від ЗСУ, але кількість жертв серед "вагнерівців" може перевищувати 100 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо врешті з'ясується, що більше ста вагнерівців з керівного складу загинули - це для нас вже буде не новиною", - сказав він.

Чи був Євген Пригожин у мить обстрілу в Попасній, Гайдай сумнівається: "На жаль, скоріш за все з приводу "кухаря" не буде такої чудової новини, але його заступники - так".

Раніше повідомлялось про удар ЗСУ по одному з розташувань ПВК "Вагнер" у Попасній на Луганщині.

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