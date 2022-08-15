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Новини Війна
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Понад сто "вагнерівців" могли загинути внаслідок удару ЗСУ в Попасній, - Гайдай

геращенко,вагнерівці

Влада Луганщини закликає почекати офіційного підтвердження від ЗСУ, але кількість жертв серед "вагнерівців" може перевищувати 100 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо врешті з'ясується, що більше ста вагнерівців з керівного складу загинули - це для нас вже буде не новиною", - сказав він.

Чи був Євген Пригожин у мить обстрілу в Попасній, Гайдай сумнівається: "На жаль, скоріш за все з приводу "кухаря" не буде такої чудової новини, але його заступники - так".

Раніше повідомлялось про удар ЗСУ по одному з розташувань ПВК "Вагнер" у Попасній на Луганщині.

Також читайте: Результат удару ЗСУ по базі "вагнерівців" у Попасній. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

ПВК Вагнер (1542) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+16
У Кобзона сьогодні аншлаг,треба щось зіграти з репертуара Вагнера
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15.08.2022 14:22 Відповісти
+12
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15.08.2022 14:28 Відповісти
+11
Нащо даремно патякати особливо коли не твоя заслуга, скажи - так є інформація що накрили вагнерівців, деталей не знаю тому не буду розводити балабольщину, тим більше вже не раз і у ***** рак-ковід-інсульт був і вже от-от помирав і нічого в результаті.
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15.08.2022 14:29 Відповісти
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жаль что не мильён
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15.08.2022 14:14 Відповісти
Гайдаю лавры Арестовича не дают покоя? Он у нас непосредственно боевые действия ведёт в перерывах между ЕЕЖЕДНЕВНЫМИ интервью или уже с должности главы ОДА десантировался в пресс-службу Генштаба. Будет проверенная инфа с пруфами, тогда и будем радоваться. Хорош уже нагнетать победы, тем более блоХерами, которые не имеют к ним никакого отношения
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15.08.2022 14:15 Відповісти
Так он и не блогер, а глава Луганской ВГА, его обязанность первім коментировать что поисходит у него в области.
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15.08.2022 15:00 Відповісти
среду(пятницу) наградят?
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15.08.2022 14:15 Відповісти
Штати обіцяли 10 млн $ винагороди за голову Кухаря, з вірогідністю 90% він був у тому будинку в Попасна, є фото з дуже схожою на нього людиною
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15.08.2022 16:43 Відповісти
Такі як Пригожин по Попасним не їздять, хоча хотілося б.
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15.08.2022 14:16 Відповісти
Було фото з людиною в панамі, схожою на прігожина.
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15.08.2022 14:31 Відповісти
Так і ***** під час візитів буває схожим на *****.
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15.08.2022 15:07 Відповісти
8-9 августа он посещал этот штаб, но походу уехал
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15.08.2022 15:01 Відповісти
а хтось чув, що Попасну русня зайняла?
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15.08.2022 14:17 Відповісти
на карту подивіться, русня там з початку травня
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15.08.2022 14:25 Відповісти
Та він мабуть у летаргичному сні був.
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15.08.2022 14:50 Відповісти
Доброго ранку...
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15.08.2022 15:43 Відповісти
А слабо величайшому боневтіку видати наказ вагнерів у полон не брати?! Тим більше, що вони не підпадають під дію женевської конвенції!
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15.08.2022 14:17 Відповісти
Вроде, в Телеграме местный житель написал что пока есть инфа об одном погибшем и нескольких раненых, которые и были запечатлены на снимках, да и здание не особо разрушено, и что могли там делать одновременно 200 вагнеровцев, из которых 100 "погибли"?
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15.08.2022 14:39 Відповісти
Посмотрите фото и видео, от здания осталось 2 стены, даже сами кацапы заявили о 54 погибших, хотя это было еще до того как разобрали завалы. Учитывая что это был один из основных штабов в Луганской области, где так-же находились и казармы, там могло спокойно находится до 500 человек личного состава включая командиров.
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15.08.2022 15:04 Відповісти
А что тогда раньше по этому дому не долбанули если уже было известно что там расположены казармы с 500 вагнеровцами, а о штабе стало известно только недавно?..
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15.08.2022 16:04 Відповісти
Вагинеры
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15.08.2022 14:18 Відповісти
Влада Луганщини закликає почекати офіційного підтвердження від ЗСУ, кого он просит подождать? Все и так ждут точной информации, а не вбросов каждые полчаса с придуманными и ни кем не подвержденными цифрами.
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15.08.2022 14:20 Відповісти
Мне вот интересно, маму Уткина (вагнера) уже взяли в заложники или упорно незамечают что ога живет в Украине ?
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15.08.2022 14:21 Відповісти
"Интересно, что Государственная пограничная служба такие сведения не опровергла, но и не подтверждала, ссылаясь на отсутствие личных данных Уткина среди тех, кто находится в розыске. После того, как в декабре 2016-го террориста случайно (или не так уж случайно) показали в эфире московского "Первого канала", он сразу эвакуировал мать с Смолиного.

Городком зато поползли слухи о сказочном богатстве "Вагнера" в России, чем он якобы обязан лично Владимиру Путину. По крайней мере сообщение о подозрении в ряду тяжелейших преступлений СБУ публично объявила Уткину лишь в октябре 2017-го". (https://ru.espreso.tv/article/2017/12/01/chastnoe_voysko_vagnera_ystoryya_podpolkovnyka_yz_ukrayny_vozglavyvshego_lychnuyu_armyyu_putyna )
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15.08.2022 14:54 Відповісти
У Кобзона сьогодні аншлаг,треба щось зіграти з репертуара Вагнера
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15.08.2022 14:22 Відповісти
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15.08.2022 14:28 Відповісти
Нащо даремно патякати особливо коли не твоя заслуга, скажи - так є інформація що накрили вагнерівців, деталей не знаю тому не буду розводити балабольщину, тим більше вже не раз і у ***** рак-ковід-інсульт був і вже от-от помирав і нічого в результаті.
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15.08.2022 14:29 Відповісти
Маловато будет !
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15.08.2022 14:37 Відповісти
Маловато
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15.08.2022 14:43 Відповісти
зтанцюємо гопака, новина зобов,язує.
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15.08.2022 14:43 Відповісти
Енота в студию 😁 И тут Гиркин насторожился 🧐 Танцующий енот... "Что-то тут не то"',- подумал великий реконструктор, к чему бы это 🤔
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15.08.2022 14:48 Відповісти
та це ж б.... о..... та п.... новина )))
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15.08.2022 14:48 Відповісти
Шаурма **@нула! Як в Саках...
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15.08.2022 15:06 Відповісти
Точно! Теперь остатки вагиновцев все в ссаках!
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15.08.2022 15:10 Відповісти
Опасно жить оккупантам в Попасной!
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15.08.2022 15:09 Відповісти
А як ці скрєпниє монголотатарські жлоби ******* західні фішки - вагнери , різні ***.нуті zю . Добре відчувають свою неповноцінність , виродки . Цю нечисть потрібно по всьому світу мочити .
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15.08.2022 15:21 Відповісти
На росіі заговорили про зникнення Пригожина , після того , як була знищена банда Вагнера в Попсній !

Мабуть десь валяється в канаві без бошки
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15.08.2022 15:34 Відповісти
Новость ни о чем.Люди ведь не пострадали.
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15.08.2022 15:38 Відповісти
Це їм ублюдкам за Азов!
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15.08.2022 16:08 Відповісти
 
 