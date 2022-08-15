УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7465 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
38 888 46

Результат удару ЗСУ по базі "вагнерівців" у Попасній. ВІДЕО+ФОТО

Українські захисники у Попасній на Луганщині розбили штаб ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кількість загиблих російських окупантів наразі уточнюється.

Раніше повідомлялось про удар ЗСУ по одному з розташувань ПВК "Вагнер" у Попасній на Луганщині.

Також читайте: Понад 200 російських в’язнів, завербованих ПВК "Вагнер", загинули в Україні, – ЗМІ

Автор: 

ПВК Вагнер (1542) Луганська область (4892)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+69
Кобзон збирає стадіон!
показати весь коментар
15.08.2022 12:12 Відповісти
+56
акція проведена на замовлення концерну "Автоваз"
показати весь коментар
15.08.2022 12:15 Відповісти
+39
Туда им и дорога, ублюдкам!
показати весь коментар
15.08.2022 12:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кобзон збирає стадіон!
показати весь коментар
15.08.2022 12:12 Відповісти
Який чудовий художник Слава Україна!
показати весь коментар
15.08.2022 12:13 Відповісти
Туда им и дорога, ублюдкам!
показати весь коментар
15.08.2022 12:14 Відповісти
акція проведена на замовлення концерну "Автоваз"
показати весь коментар
15.08.2022 12:15 Відповісти
Угу.Слоган акции-Лада "Гранта"от "гаранта".
показати весь коментар
15.08.2022 12:20 Відповісти
Який там автоваз? Ті найманці і зеки так звані"вагнерівці" вже, як кажуть на мордорі -"нікто і звать іх никак".
показати весь коментар
15.08.2022 12:53 Відповісти
База - слишком громко для них, вот петушиная жердочка в самый раз
показати весь коментар
15.08.2022 12:16 Відповісти
Зеля ж їх здав *****, а вони знов припхались. Ось і отримали.
показати весь коментар
15.08.2022 12:16 Відповісти
Повысить военкора Среду,выложившего фото этой базы в интернет, до Пятницы.
показати весь коментар
15.08.2022 12:18 Відповісти
Ми рано тішимося, бо орки отримали 300 бойових дронів, а нам їх ніхто не дає! Скоро нашим хаймарсам може прийти срака!
показати весь коментар
15.08.2022 12:18 Відповісти
Ой троль кацапский, пошел *****))
Там не 300 дронов, а 2 триллиона
показати весь коментар
15.08.2022 12:21 Відповісти
Ті дрони збиваються нічим не гірше (а може й ліпше, якщо вони більші), ніж "Орлани".
показати весь коментар
15.08.2022 12:23 Відповісти
Про яких 300 дронів (бойових) ти говориш? не тупи
показати весь коментар
15.08.2022 12:24 Відповісти
Мы, нам.... Ты тут каким боком?
показати весь коментар
15.08.2022 12:27 Відповісти
Маєш рацію, кацапа. Вам направду дупа.
показати весь коментар
15.08.2022 13:38 Відповісти
300 дронів?

Ну добре що не 500 саперних лопаток, бо тоді точно треба злякатися.

Банками з помідорами відіб'ємося.
показати весь коментар
15.08.2022 13:41 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2022 12:18 Відповісти
Якщо орки пишуть про одного двохсотого вагнера, та кількох скалічених - то по цим результатам роботи нашої арти очевидно, що вони брешуть.
Хоча, може, і не брешуть. Можливо, це стосується тих, хто в момент удару знаходився на подвір'ї будинку.
Але не тих, хто був всередині... Там - прямий квиток на концерт.
показати весь коментар
15.08.2022 12:19 Відповісти
звісно що брешуть, там завали треба розібрати щоб "дебет с кредитом" співпав і то не факт, що всі знайдуться)) а тут вже через час після вибуху вони повідомили, про "потєрь пачти нєт"
показати весь коментар
15.08.2022 12:25 Відповісти
И дарагая не узнает какой в бандита был канец...

показати весь коментар
15.08.2022 12:20 Відповісти
не факт ))) может ей его пришлют (конец)))) по почте.. БАНДЕРолькой ))))
показати весь коментар
15.08.2022 12:24 Відповісти
Свиноматка на фото - лучшее противоугонное устройнство. От одного вида стошнит.
показати весь коментар
15.08.2022 13:43 Відповісти
Кроме того, кто позарится на это ведро с болтами - калину?
показати весь коментар
15.08.2022 16:47 Відповісти
Да боиових дронів нам би не помішало
показати весь коментар
15.08.2022 12:21 Відповісти
немає фото підгорівших срак, я обурений
показати весь коментар
15.08.2022 12:22 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2022 13:18 Відповісти
по кількості згорілої зброї(під завалами її більше) легко вгадується кількість зашкварених свинособак... одобряємо!!!!
показати весь коментар
15.08.2022 12:23 Відповісти
Валькірії прилетіли за вагнерами!
показати весь коментар
15.08.2022 12:24 Відповісти
Валькірії прилетають виключно за героями. Біосміття збирає хтось інший.
показати весь коментар
15.08.2022 15:55 Відповісти
так, нєту вас вже. Ви можете там щось варнякати ще, жерти, в носі длубатися, очима кліпати. Але вже мертві всі.
показати весь коментар
15.08.2022 12:29 Відповісти
Операція "Авеню" завершена, просто єрмак нічого не знав і все вийшло.
показати весь коментар
15.08.2022 12:33 Відповісти
Висновок : не докладати ермаку до операції.
показати весь коментар
15.08.2022 18:28 Відповісти
Вибуховий пристрій
Прилетів на базу
Прилетів на базу
Мацкалі випарились відразу..
показати весь коментар
15.08.2022 12:42 Відповісти
Помер нікодим так і хрін із Ним Слава ЗСУ Переможемо
показати весь коментар
15.08.2022 13:21 Відповісти
А греки,як спалили Трою,лишили з неї кучу гною...
показати весь коментар
15.08.2022 13:28 Відповісти
купку
показати весь коментар
15.08.2022 15:56 Відповісти
Слава нашим захисникам! Слава ЗСУ!!! Смерть рашистським окупантам!
показати весь коментар
15.08.2022 13:35 Відповісти
Драные лапти по небу летят,
В базу попал реактивный снаряд!
показати весь коментар
15.08.2022 14:01 Відповісти
Нікого більше нема і не треба - на@ уя вони ( орки) тут потрібні
показати весь коментар
15.08.2022 14:09 Відповісти
На концерт Кобзона у перщі ряди )
показати весь коментар
15.08.2022 14:30 Відповісти
Дохлих кацапів багато не буває.
показати весь коментар
15.08.2022 14:55 Відповісти
Це хороші "вагнеровці" - 200і.
показати весь коментар
15.08.2022 16:05 Відповісти
До кабздона на концерт...
показати весь коментар
15.08.2022 16:50 Відповісти
Ой як сумно він коментує...а мені весело!
показати весь коментар
15.08.2022 18:25 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2022 20:15 Відповісти
 
 