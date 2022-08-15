Результат удару ЗСУ по базі "вагнерівців" у Попасній. ВІДЕО+ФОТО
Українські захисники у Попасній на Луганщині розбили штаб ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Кількість загиблих російських окупантів наразі уточнюється.
Раніше повідомлялось про удар ЗСУ по одному з розташувань ПВК "Вагнер" у Попасній на Луганщині.
Топ коментарі
+69 Харьков Сумской
показати весь коментар15.08.2022 12:12 Відповісти Посилання
+56 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар15.08.2022 12:15 Відповісти Посилання
+39 wittmann1980
показати весь коментар15.08.2022 12:14 Відповісти Посилання
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Там не 300 дронов, а 2 триллиона
Ну добре що не 500 саперних лопаток, бо тоді точно треба злякатися.
Банками з помідорами відіб'ємося.
Хоча, може, і не брешуть. Можливо, це стосується тих, хто в момент удару знаходився на подвір'ї будинку.
Але не тих, хто був всередині... Там - прямий квиток на концерт.
Прилетів на базу
Прилетів на базу
Мацкалі випарились відразу..
В базу попал реактивный снаряд!