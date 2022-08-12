Понад 200 російських в’язнів, завербованих ПВК "Вагнер", загинули в Україні, – ЗМІ

Понад 200 в’язнів із двох російських колоній, завербованих ПВК "Вагнера", загинули на війні в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що з колишніх ув'язнених петербурзької ВК-6 "Обухово", в якій взяли на службу приблизно 200 людей, живими залишилися двоє: один перебуває в комі, другий втратив ноги.

У Громадській наглядовій комісії російського Санкт-Петербурга заперечили мобілізацію ув’язнених місцевих колоній для поїздки в Україну і назвали матеріал ЗМІ "фантазією".

Джерело правозахисної організації "Русь сидящая" в ВК-7 "Панківка" у Великому Новгороді розповіло, що з їхньої колонії також "майже всі загинули". Йдеться про десятки людей.

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Офіційно російська сторона участі ув'язнених у війні не підтверджує, але 8 серпня сюжет про одного із загиблих – ув'язненого ВК-7 "Яблунівка" в Санкт-Петербурзі Костянтина Тулінова – показали на "Росія 1". Чоловіка, за розповідями телеведучого, помилували посмертно та прирівняли до учасника бойових дій.



Охочим вирушити воювати в Україну у Росії пообіцяли зарплату в 100 тисяч рублів на місяць, премію, амністію через пів року служби, а потім повернення додому або підписання нового договору.

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