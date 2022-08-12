Понад 200 російських в’язнів, завербованих ПВК "Вагнер", загинули в Україні, – ЗМІ
Понад 200 в’язнів із двох російських колоній, завербованих ПВК "Вагнера", загинули на війні в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Зазначається, що з колишніх ув'язнених петербурзької ВК-6 "Обухово", в якій взяли на службу приблизно 200 людей, живими залишилися двоє: один перебуває в комі, другий втратив ноги.
У Громадській наглядовій комісії російського Санкт-Петербурга заперечили мобілізацію ув’язнених місцевих колоній для поїздки в Україну і назвали матеріал ЗМІ "фантазією".
Джерело правозахисної організації "Русь сидящая" в ВК-7 "Панківка" у Великому Новгороді розповіло, що з їхньої колонії також "майже всі загинули". Йдеться про десятки людей.
Офіційно російська сторона участі ув'язнених у війні не підтверджує, але 8 серпня сюжет про одного із загиблих – ув'язненого ВК-7 "Яблунівка" в Санкт-Петербурзі Костянтина Тулінова – показали на "Росія 1". Чоловіка, за розповідями телеведучого, помилували посмертно та прирівняли до учасника бойових дій.
Охочим вирушити воювати в Україну у Росії пообіцяли зарплату в 100 тисяч рублів на місяць, премію, амністію через пів року служби, а потім повернення додому або підписання нового договору.
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взагалі похер які кацапи здохнуть в Україні. Здохлих кацапів забагато не буває. Всі вони однакове біосміття ,пошесть яку необхідно знищити ,денацифікувати та демілітаризувати. Нащадки монголо-татар мають бути ліквідовані.
а друга- смотрящая
Коротко,але таке є життя!!!🤬
Русь сидящая
Русь пердящая
Русь трупная
Русь всех в землю
Русь мясная
Русь скорбящая
Русь без ног
Русь без мозгов
Русь за русь усрусь
Русь снарядом в очко кусь
Русь от хаймерса зажмурюсь
Русь в танке очко сожмусь
Русь виплатам х@юсь
Русь 8 лет бамбили
«Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов на Украине. Ваше решение служить в ЧВК - это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Тех, кто отвернет назад, ждет расстрел на месте», - https://zona.media/article/2022/08/06/prigozhin цитировал по памяти заключенный из ИК-2 речь человека, в котором он узнал Пригожина.
Сам он от предложения отказался. По словам заключенного, вагнеровец говорил, что «в первую очередь интересуют их убийцы и разбойники».
«Лучше, говорит, чтобы не бытовые убийцы были, а прям сознательные - вам, говорит, у нас понравится», - рассказывал арестант. Он отмечал, что среди согласившихся в первую очередь «первоходы с большими сроками», но «много и идейных».
https://news.zerkalo.io/world/19840.html?c