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Новини Війна
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Понад 200 російських в’язнів, завербованих ПВК "Вагнер", загинули в Україні, – ЗМІ

вагнер,вагнера

Понад 200 в’язнів із двох російських колоній, завербованих ПВК "Вагнера", загинули на війні в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що з колишніх ув'язнених петербурзької ВК-6 "Обухово", в якій взяли на службу приблизно 200 людей, живими залишилися двоє: один перебуває в комі, другий втратив ноги. 

У Громадській наглядовій комісії російського Санкт-Петербурга заперечили мобілізацію ув’язнених місцевих колоній для поїздки в Україну і назвали матеріал ЗМІ "фантазією".

Джерело правозахисної організації "Русь сидящая" в ВК-7 "Панківка" у Великому Новгороді розповіло, що з їхньої колонії також "майже всі загинули". Йдеться про десятки людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Родичі російських зеків, яких завербували воювати в Україні, дивуються, що гроші не платять і не вивозять тіла, - журналістка Романова. ФОТО

Офіційно російська сторона участі ув'язнених у війні не підтверджує, але 8 серпня сюжет про одного із загиблих – ув'язненого ВК-7 "Яблунівка" в Санкт-Петербурзі Костянтина Тулінова – показали на "Росія 1". Чоловіка, за розповідями телеведучого, помилували посмертно та прирівняли до учасника бойових дій.

Охочим вирушити воювати в Україну у Росії пообіцяли зарплату в 100 тисяч рублів на місяць, премію, амністію через пів року служби, а потім повернення додому або підписання нового договору.

Читайте також: Михалков представив як "героя" ліквідованого в Україні колишнього в’язня, який катував своїх співкамерників у СІЗО

Автор: 

армія рф (17821) найманці рф (2065) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+16
Правозахисна організація "Русь сідящяя" - 🤣🤣🤣
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12.08.2022 23:07 Відповісти
+10
Там одна половина сідящая ,
а друга- смотрящая
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12.08.2022 23:10 Відповісти
+8
Джерело правозахисної організації :

Русь сидящая
Русь пердящая
Русь трупная
Русь всех в землю
Русь мясная
Русь скорбящая
Русь без ног
Русь без мозгов
Русь за русь усрусь
Русь снарядом в очко кусь
Русь от хаймерса зажмурюсь
Русь в танке очко сожмусь
Русь виплатам х@юсь
Русь 8 лет бамбили
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12.08.2022 23:23 Відповісти
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Уже? Быстро они, только недавно говорили, что 1200 набрали.
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12.08.2022 23:05 Відповісти
что ты мелочишься...?
пиши что 120000 набрали...\кто вас считать будет...?\
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12.08.2022 23:14 Відповісти
https://news.liga.net/all/news/chvk-vagnera-zaverbovala-bolee-1000-rossiyskih-zaklyuchennyh-na-voynu-v-ukrainu-verstka Я всего лишь ссылаюсь на эту новость. Дохнут они быстро и это хорош
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12.08.2022 23:18 Відповісти
да таких как ты тут тысячи были - сейчас в вагонах рефрижераторах ждут отправки в паРашу...
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12.08.2022 23:22 Відповісти
Посмейся, ольгинец. Вагнеровцев в целом погибло уже больше 6 тысяч Скоро будет и 12.
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12.08.2022 23:31 Відповісти
ты что - такой же Иван как этот новорег
читай внимательней...!
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12.08.2022 23:36 Відповісти
Понад 200 російських в'язнів, завербованих ПВК "Вагнер", загинули в Україні
================
взагалі похер які кацапи здохнуть в Україні. Здохлих кацапів забагато не буває. Всі вони однакове біосміття ,пошесть яку необхідно знищити ,денацифікувати та демілітаризувати. Нащадки монголо-татар мають бути ліквідовані.
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12.08.2022 23:20 Відповісти
якого дідька ЗСУ повинні зачищати цей асоціальний елемент рашки ?
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12.08.2022 23:59 Відповісти
Правозахисна організація "Русь сідящяя" - 🤣🤣🤣
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12.08.2022 23:07 Відповісти
Там одна половина сідящая ,
а друга- смотрящая
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12.08.2022 23:10 Відповісти
Сідящяя на бутилкє
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12.08.2022 23:14 Відповісти
Тот факт, чьто ви до сіх пор нє сідітє - ето не ваша заслуга, ето наша нєдоработка!
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12.08.2022 23:15 Відповісти
БГГГГ....
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12.08.2022 23:08 Відповісти
Кацапи , сидіть тихо в своєму мухосранську і рипайтесь , так як ба6дерівці вас порвуть на шмаття , так як ми вас сюди не кличемо 🙏🏼
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12.08.2022 23:08 Відповісти
Мало.!😡
Коротко,але таке є життя!!!🤬
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12.08.2022 23:12 Відповісти
Про повернення додому це гучно сказано
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12.08.2022 23:13 Відповісти
просто в парашу - это их родина...!
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12.08.2022 23:16 Відповісти
в радімиє *****.
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12.08.2022 23:21 Відповісти
Та ещё всех зеков,кто поперся воевать там какой-то вор в законе "опущеными" покрестил. Короче, пацаны к успеху пришли))
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12.08.2022 23:15 Відповісти
кароче не шваброй единой...ну,блеать,совсем нэ шкода.
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12.08.2022 23:16 Відповісти
Це точно не ми. Неймовірна "ефективність" - з 200 живими лише 2. Тобто 1%. Це, схоже, робота "загрядотрядів". Зеків вивезли на знищення свідомо і планомірно. Справа в тому що кацапи вірять що створення нових держав, або "вєлікій пєрєдєл" має традиційно початися, як після всякого перевороту, з відкриття воріт тюрем і загальної амністії. І чим менше з тих воріт вийде холоднокровних вбивць і садистів тим менший ризик для "еліти" постраждати. Не здивуюсь якщо зараз почнеться серія бунтів в кацапських тюрмах з "зачисткою"...
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12.08.2022 23:20 Відповісти
Джерело правозахисної організації :

Русь сидящая
Русь пердящая
Русь трупная
Русь всех в землю
Русь мясная
Русь скорбящая
Русь без ног
Русь без мозгов
Русь за русь усрусь
Русь снарядом в очко кусь
Русь от хаймерса зажмурюсь
Русь в танке очко сожмусь
Русь виплатам х@юсь
Русь 8 лет бамбили
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12.08.2022 23:23 Відповісти
Русь набутылошная
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13.08.2022 10:41 Відповісти
По всей видимости свои заградотряды ликвидировали, когда отказались в атаку идти
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12.08.2022 23:25 Відповісти
утилізація покидьків рф в Україні таки вже на потоці

«Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов на Украине. Ваше решение служить в ЧВК - это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Тех, кто отвернет назад, ждет расстрел на месте», - https://zona.media/article/2022/08/06/prigozhin цитировал по памяти заключенный из ИК-2 речь человека, в котором он узнал Пригожина.

Сам он от предложения отказался. По словам заключенного, вагнеровец говорил, что «в первую очередь интересуют их убийцы и разбойники».

«Лучше, говорит, чтобы не бытовые убийцы были, а прям сознательные - вам, говорит, у нас понравится», - рассказывал арестант. Он отмечал, что среди согласившихся в первую очередь «первоходы с большими сроками», но «много и идейных».
https://news.zerkalo.io/world/19840.html?c
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12.08.2022 23:25 Відповісти
Зеленский их асвабадил, а они проклятые решили на Банковой Вовку порешить. Вот и верь после этого людям.
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12.08.2022 23:33 Відповісти
Зек - не зек, да какая разница - в утиль! Нормальный ход.
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13.08.2022 01:23 Відповісти
 
 