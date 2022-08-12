Более 200 российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер", погибли в Украине, – СМИ
Более двухсот заключенных из двух российских колоний, завербованных ЧВК "Вагнер", погибли на войне в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечается, что из бывших заключенных петербургской ИК-6 "Обухово", в которой взяли на службу около 200 человек, в живых остались двое: один находится в коме, другой потерял ноги.
В Общественной наблюдательной комиссии российского Санкт-Петербурга отрицали мобилизацию заключенных местных колоний для поездки в Украину и назвали материал СМИ "фантазией".
Источник правозащитной организации "Русь сидящая" в ИК-7 "Панковка" в Великом Новгороде рассказал, что из их колонии также "почти все погибли". Речь идет о десятках людей.
Официально российская сторона участия заключенных в войне не подтверждает, но 8 августа сюжет об одном из погибших - заключенном ИК-7 "Яблоневка" в Санкт-Петербурге Константине Тулинове - показали на "Россия 1". Мужчину, по рассказам телеведущего, помиловали посмертно и приравняли к участнику боевых действий.
Желающим отправиться воевать в Украину в России пообещали зарплату в 100 тысяч рублей в месяц, премию, амнистию через полгода службы, а затем возвращение домой или заключение нового договора.
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взагалі похер які кацапи здохнуть в Україні. Здохлих кацапів забагато не буває. Всі вони однакове біосміття ,пошесть яку необхідно знищити ,денацифікувати та демілітаризувати. Нащадки монголо-татар мають бути ліквідовані.
а друга- смотрящая
Коротко,але таке є життя!!!🤬
Русь сидящая
Русь пердящая
Русь трупная
Русь всех в землю
Русь мясная
Русь скорбящая
Русь без ног
Русь без мозгов
Русь за русь усрусь
Русь снарядом в очко кусь
Русь от хаймерса зажмурюсь
Русь в танке очко сожмусь
Русь виплатам х@юсь
Русь 8 лет бамбили
«Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов на Украине. Ваше решение служить в ЧВК - это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Тех, кто отвернет назад, ждет расстрел на месте», - https://zona.media/article/2022/08/06/prigozhin цитировал по памяти заключенный из ИК-2 речь человека, в котором он узнал Пригожина.
Сам он от предложения отказался. По словам заключенного, вагнеровец говорил, что «в первую очередь интересуют их убийцы и разбойники».
«Лучше, говорит, чтобы не бытовые убийцы были, а прям сознательные - вам, говорит, у нас понравится», - рассказывал арестант. Он отмечал, что среди согласившихся в первую очередь «первоходы с большими сроками», но «много и идейных».
https://news.zerkalo.io/world/19840.html?c