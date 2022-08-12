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Новости Война
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Более 200 российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер", погибли в Украине, – СМИ

вагнер,вагнера

Более двухсот заключенных из двух российских колоний, завербованных ЧВК "Вагнер", погибли на войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что из бывших заключенных петербургской ИК-6 "Обухово", в которой взяли на службу около 200 человек, в живых остались двое: один находится в коме, другой потерял ноги.

В Общественной наблюдательной комиссии российского Санкт-Петербурга отрицали мобилизацию заключенных местных колоний для поездки в Украину и назвали материал СМИ "фантазией".

Источник правозащитной организации "Русь сидящая" в ИК-7 "Панковка" в Великом Новгороде рассказал, что из их колонии также "почти все погибли". Речь идет о десятках людей.

Смотрите также: Родственники российских зэков, которых завербовали воевать в Украине, удивляются, что деньги не платят и не вывозят тела, - журналистка Романова. ФОТО

Официально российская сторона участия заключенных в войне не подтверждает, но 8 августа сюжет об одном из погибших - заключенном ИК-7 "Яблоневка" в Санкт-Петербурге Константине Тулинове - показали на "Россия 1". Мужчину, по рассказам телеведущего, помиловали посмертно и приравняли к участнику боевых действий.

Желающим отправиться воевать в Украину в России пообещали зарплату в 100 тысяч рублей в месяц, премию, амнистию через полгода службы, а затем возвращение домой или заключение нового договора.

Смотрите также: 10 ливийцев из состава российской ЧВК "Вагнер" уничтожены украинскими воинами в Попасной. ФОТОрепортаж 18+ (обновлено)

Автор: 

армия РФ (19674) наемники рф (2092) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+16
Правозахисна організація "Русь сідящяя" - 🤣🤣🤣
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12.08.2022 23:07 Ответить
+10
Там одна половина сідящая ,
а друга- смотрящая
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12.08.2022 23:10 Ответить
+8
Джерело правозахисної організації :

Русь сидящая
Русь пердящая
Русь трупная
Русь всех в землю
Русь мясная
Русь скорбящая
Русь без ног
Русь без мозгов
Русь за русь усрусь
Русь снарядом в очко кусь
Русь от хаймерса зажмурюсь
Русь в танке очко сожмусь
Русь виплатам х@юсь
Русь 8 лет бамбили
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12.08.2022 23:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Уже? Быстро они, только недавно говорили, что 1200 набрали.
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12.08.2022 23:05 Ответить
что ты мелочишься...?
пиши что 120000 набрали...\кто вас считать будет...?\
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12.08.2022 23:14 Ответить
https://news.liga.net/all/news/chvk-vagnera-zaverbovala-bolee-1000-rossiyskih-zaklyuchennyh-na-voynu-v-ukrainu-verstka Я всего лишь ссылаюсь на эту новость. Дохнут они быстро и это хорош
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12.08.2022 23:18 Ответить
да таких как ты тут тысячи были - сейчас в вагонах рефрижераторах ждут отправки в паРашу...
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12.08.2022 23:22 Ответить
Посмейся, ольгинец. Вагнеровцев в целом погибло уже больше 6 тысяч Скоро будет и 12.
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12.08.2022 23:31 Ответить
ты что - такой же Иван как этот новорег
читай внимательней...!
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12.08.2022 23:36 Ответить
Понад 200 російських в'язнів, завербованих ПВК "Вагнер", загинули в Україні
================
взагалі похер які кацапи здохнуть в Україні. Здохлих кацапів забагато не буває. Всі вони однакове біосміття ,пошесть яку необхідно знищити ,денацифікувати та демілітаризувати. Нащадки монголо-татар мають бути ліквідовані.
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12.08.2022 23:20 Ответить
якого дідька ЗСУ повинні зачищати цей асоціальний елемент рашки ?
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12.08.2022 23:59 Ответить
Правозахисна організація "Русь сідящяя" - 🤣🤣🤣
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12.08.2022 23:07 Ответить
Там одна половина сідящая ,
а друга- смотрящая
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12.08.2022 23:10 Ответить
Сідящяя на бутилкє
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12.08.2022 23:14 Ответить
Тот факт, чьто ви до сіх пор нє сідітє - ето не ваша заслуга, ето наша нєдоработка!
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12.08.2022 23:15 Ответить
БГГГГ....
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12.08.2022 23:08 Ответить
Кацапи , сидіть тихо в своєму мухосранську і рипайтесь , так як ба6дерівці вас порвуть на шмаття , так як ми вас сюди не кличемо 🙏🏼
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12.08.2022 23:08 Ответить
Мало.!😡
Коротко,але таке є життя!!!🤬
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12.08.2022 23:12 Ответить
Про повернення додому це гучно сказано
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12.08.2022 23:13 Ответить
просто в парашу - это их родина...!
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12.08.2022 23:16 Ответить
в радімиє *****.
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12.08.2022 23:21 Ответить
Та ещё всех зеков,кто поперся воевать там какой-то вор в законе "опущеными" покрестил. Короче, пацаны к успеху пришли))
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12.08.2022 23:15 Ответить
кароче не шваброй единой...ну,блеать,совсем нэ шкода.
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12.08.2022 23:16 Ответить
Це точно не ми. Неймовірна "ефективність" - з 200 живими лише 2. Тобто 1%. Це, схоже, робота "загрядотрядів". Зеків вивезли на знищення свідомо і планомірно. Справа в тому що кацапи вірять що створення нових держав, або "вєлікій пєрєдєл" має традиційно початися, як після всякого перевороту, з відкриття воріт тюрем і загальної амністії. І чим менше з тих воріт вийде холоднокровних вбивць і садистів тим менший ризик для "еліти" постраждати. Не здивуюсь якщо зараз почнеться серія бунтів в кацапських тюрмах з "зачисткою"...
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12.08.2022 23:20 Ответить
Джерело правозахисної організації :

Русь сидящая
Русь пердящая
Русь трупная
Русь всех в землю
Русь мясная
Русь скорбящая
Русь без ног
Русь без мозгов
Русь за русь усрусь
Русь снарядом в очко кусь
Русь от хаймерса зажмурюсь
Русь в танке очко сожмусь
Русь виплатам х@юсь
Русь 8 лет бамбили
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12.08.2022 23:23 Ответить
Русь набутылошная
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13.08.2022 10:41 Ответить
По всей видимости свои заградотряды ликвидировали, когда отказались в атаку идти
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12.08.2022 23:25 Ответить
утилізація покидьків рф в Україні таки вже на потоці

«Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов на Украине. Ваше решение служить в ЧВК - это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Тех, кто отвернет назад, ждет расстрел на месте», - https://zona.media/article/2022/08/06/prigozhin цитировал по памяти заключенный из ИК-2 речь человека, в котором он узнал Пригожина.

Сам он от предложения отказался. По словам заключенного, вагнеровец говорил, что «в первую очередь интересуют их убийцы и разбойники».

«Лучше, говорит, чтобы не бытовые убийцы были, а прям сознательные - вам, говорит, у нас понравится», - рассказывал арестант. Он отмечал, что среди согласившихся в первую очередь «первоходы с большими сроками», но «много и идейных».
https://news.zerkalo.io/world/19840.html?c
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12.08.2022 23:25 Ответить
Зеленский их асвабадил, а они проклятые решили на Банковой Вовку порешить. Вот и верь после этого людям.
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12.08.2022 23:33 Ответить
Зек - не зек, да какая разница - в утиль! Нормальный ход.
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13.08.2022 01:23 Ответить
 
 