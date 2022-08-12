Более 200 российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер", погибли в Украине, – СМИ

Более двухсот заключенных из двух российских колоний, завербованных ЧВК "Вагнер", погибли на войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что из бывших заключенных петербургской ИК-6 "Обухово", в которой взяли на службу около 200 человек, в живых остались двое: один находится в коме, другой потерял ноги.

В Общественной наблюдательной комиссии российского Санкт-Петербурга отрицали мобилизацию заключенных местных колоний для поездки в Украину и назвали материал СМИ "фантазией".

Источник правозащитной организации "Русь сидящая" в ИК-7 "Панковка" в Великом Новгороде рассказал, что из их колонии также "почти все погибли". Речь идет о десятках людей.

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Официально российская сторона участия заключенных в войне не подтверждает, но 8 августа сюжет об одном из погибших - заключенном ИК-7 "Яблоневка" в Санкт-Петербурге Константине Тулинове - показали на "Россия 1". Мужчину, по рассказам телеведущего, помиловали посмертно и приравняли к участнику боевых действий.

Желающим отправиться воевать в Украину в России пообещали зарплату в 100 тысяч рублей в месяц, премию, амнистию через полгода службы, а затем возвращение домой или заключение нового договора.

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