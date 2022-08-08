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Михалков представив як "героя" ліквідованого в Україні колишнього в’язня, який катував своїх співкамерників у СІЗО

костянтин,тулінов

Російський пропагандист та режисер Нікіта Михалков у черговому випуску свого ютуб-шоу "Бесогон ТБ" представив як "героя" колишнього в’язня Костянтина Тулінова. Тулінов, коли був ув’язнений, брав участь у тортурах заарештованих у СІЗО "Кресты".

Михалков у своїй передачі переказав біографію Тулінова. Він зазначив, що той отримав свій перший умовний термін у 16 ​​років, а за ним пішли "грабіж, наркотики та кілька ходок". Тулінов мав звільнитися у 2023 році, проте навесні 2022 року прийняв пропозицію взяти участь у війні в Україні, пише Медуза, передає Цензор.НЕТ.

В Україні Тулінова ліквідували. 

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У 2019 році правозахисний проєкт Gulagu.Net розповів про побиття арештантів у СІЗО "Кресты" у Санкт-Петербурзі. За даними правозахисників, в ізоляторі було створено спеціальні "прес-хати", де ув'язнені, які співпрацюють з адміністрацією, в обмін на "пільгові умови утримання" били співкамерників, щоб ті зізналися у злочинах. "Фонтанка" на одному з фото, опублікованих Gulagu.Net, упізнала Костянтина Тулінова. За даними видання, 23-річний Тулінов "грав одну з головних ролей" в "активі" — серед ув'язнених, які співпрацюють з адміністрацією. На фото він позує зі своїм співкамерником та футболками з написом "Актив УФСИН един".

Михалков представив як героя ліквідованого в Україні колишнього в’язня, який катував своїх співкамерників у СІЗО 01

Костянтин Тулінов (праворуч)

Після тих публікацій СК порушив кримінальну справу, і в травні 2021 року Тулінов отримав п'ять років та вісім місяців позбавлення волі за статтею про групове здирництво із застосуванням насильства. Крім нього, терміни отримали ще двоє ув'язнених із числа "активу", ніхто зі співробітників "Крестов" засуджений не був. Нікіта Михалков у своєму описі біографії Тулінова не говорив про його участь у тортурах.

Автор: 

армія рф (17729) Михалков Микита (55) пропаганда (2819) росія (65856)


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Топ коментарі
+57
Михалков рідкісної душі під.....ас
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08.08.2022 19:57
+40
Причем потомственный
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08.08.2022 20:00
+28
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08.08.2022 19:56
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08.08.2022 19:56 Відповісти
Михалков рідкісної душі під.....ас
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08.08.2022 19:57 Відповісти
Він безхребетний лакей,холуй кремля
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08.08.2022 19:59 Відповісти
Хтось розповідав, на рівні байки. Що приїздив в 90-ті якийсь там граф з Європи, і пішли вони на якийсь там світський прийом. Заходять до будинку, а там Міхалков стоїть у фраку. Граф зніма своє пальто, подає його Міхалкову і йде собі далі. - Чому ти дав йому пальто? -Так тож лакей. - З чого ти так вирішив? - Так по очах побачив.
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08.08.2022 20:14 Відповісти
Причем потомственный
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08.08.2022 20:00 Відповісти
Пітєрскіє. Цей власноруч мочив співкамерників, а "моль" з пітєрскої підвооротні чужими руками вбиває сотні тисяч.
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08.08.2022 20:08 Відповісти
***
просрали матушку расию! -
вздохнул пичальна михалков...
скупая чёрная икринка
с усов упала в соболя...
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08.08.2022 22:17 Відповісти
Сльозинка радості упала , На чорний хліб без ніх…уя , Пропала раша у відрі помиів , Пропала у відрі без дна )
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08.08.2022 23:43 Відповісти
Истинный русский православный герой-антифашист.
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08.08.2022 19:59 Відповісти
пид@ры нашли друг друга. Пусть даже и в бесогоне.
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08.08.2022 19:59 Відповісти
Копіюють головного підора

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08.08.2022 20:01 Відповісти
а єнто і єсть хлавний хєрой міхалкова)
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08.08.2022 20:13 Відповісти
Нє. Нє "герой", а "кормілєц".
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08.08.2022 20:27 Відповісти
*****... Зачем постить эту мразь.
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08.08.2022 20:17 Відповісти
Так у кацапських свиней всі такі герої бо інших справжніх ніколи не було,лише вигадані...
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08.08.2022 20:00 Відповісти
І що тут такого? Подивіться хоч того ж Бабченка, або Муждабаева. Треба вже врешті-решт зрозуміти, що росіяни такі і є, і той хто для цивілізованої людини є покидьком, для них дійсно являється героем.
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08.08.2022 20:00 Відповісти
один дебіл робіть з іншого дебіла героя..... расея що тут казати......
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08.08.2022 20:02 Відповісти
Режисер робить злочинця вигаданим героєм війни - це "Хвіст крутить собакою" (1997).
Кацапи не можуть не поцупити щось
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08.08.2022 20:05 Відповісти
Оно холуй по жизни. и как режиссер-дерьмо. Что оно бездарное наснимало путевого?
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08.08.2022 20:05 Відповісти
звичайний
скрєпний херрой
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08.08.2022 20:09 Відповісти
Міхалков є рабом, як і його батько. Чи варто зважати на думку раба?
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08.08.2022 20:10 Відповісти
нічого дивного не має )
у таких деградованих мерзотників як міхалков всі "хєрої" і є мерзотники)
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08.08.2022 20:12 Відповісти
А вы кореша этого старого мудака потрясти не хотите? За деньги шашлыкам...

«Мое решение принято. Вот платежное поручение №233. По этому поручению я эти деньги перевел в Одессу для зачисления на счет департамента финансов одесского городского совета. Это благотворительная помощь пострадавшим второго мая 2014 года в Одессе. Контроль над расходами возложить на городского главу Геннадия Труханова. Я надеюсь, что господин Труханов по-честному и правильно распорядится этими средствами и поможет тем, кто пострадал в этой чудовищной трагедии», - говорит Никита Михалков.
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08.08.2022 20:19 Відповісти
а міхалков - це хто, щоб про нього згадувати в українських змі?
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08.08.2022 20:20 Відповісти
какая страна, такие и герои......
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08.08.2022 20:23 Відповісти
Утилізований?
Та нехай всі касапи будуть такими героями
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08.08.2022 20:30 Відповісти
Для зрівняння рахунку тепер треба Міхайкова ліквідувати
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08.08.2022 20:47 Відповісти
Один старий козел вихваляє молодого козла.
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08.08.2022 20:50 Відповісти
Михалков не козел - а известный гомосексуалист и пиарит только лагерных петухов
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09.08.2022 04:41 Відповісти
росия ты слышишь зуд 3 михалкова по тебе ползут.

написано ещё в ссср-предпологается автор гафт.
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08.08.2022 20:58 Відповісти
вибачаюсь, думки прийшли одномоментно
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08.08.2022 21:19 Відповісти
у ********* все черти герои, в аду так положено.
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08.08.2022 21:12 Відповісти
Та перестаньте ! Це ж свій серед чужих, чужий серед своїх бо він просто РАБ ГРОШЕЙ. Його предок колись записався военкором в ВВС ЧА, говорив своїм друзям, там кожен день коньяк і дівки. А дядько служив ХІВІ у вермахті, у філдьтраційному таборі НКВД був донощиком. відсидів там пять років. Тому тема пресхати Старому Бесогону відома не з чужих слів.
Колись великий актор Валентин Гафт - написав про Михалкових - "Россия, слишишь страшний зуд, три Михалкова по тебе ползут" Справедливо.
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08.08.2022 21:18 Відповісти
Ну так це ж для кацапів приклад гідний наслідування. Хто їх б'є та принижує, тому вони поклоняються. Споконвічна рабська сутність.
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08.08.2022 21:35 Відповісти
Анєхдот згадала:
- **************, а за что вы так любите михалкова ?
- За усы. Они так прикольно щекочут ж*пу.
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08.08.2022 21:42 Відповісти
ЗСУ,дякую за ліквідацію цього покидька!
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08.08.2022 21:45 Відповісти
Скрепы же. Социально-близкий элемент.
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08.08.2022 22:10 Відповісти
Весь рід михалкових це зразок сраколизів-пристосуванців як лайно що при будь-якій владі плаває зверху. Дід за царату високопоставлений піп, батько сталінський "поет" та автор гімну совєцького союзу, а синок всім владам перелизав та пропонував узаконити кріпацтво в своїх ******** маєтках.
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08.08.2022 22:14 Відповісти
С туремной шконки в разведчики попал, талатище на нарах пропадало.
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08.08.2022 23:40 Відповісти
Потомствєнньій пАстєльнічій.
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09.08.2022 00:04 Відповісти
 
 