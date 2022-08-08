Михалков представив як "героя" ліквідованого в Україні колишнього в’язня, який катував своїх співкамерників у СІЗО

Російський пропагандист та режисер Нікіта Михалков у черговому випуску свого ютуб-шоу "Бесогон ТБ" представив як "героя" колишнього в’язня Костянтина Тулінова. Тулінов, коли був ув’язнений, брав участь у тортурах заарештованих у СІЗО "Кресты".

Михалков у своїй передачі переказав біографію Тулінова. Він зазначив, що той отримав свій перший умовний термін у 16 ​​років, а за ним пішли "грабіж, наркотики та кілька ходок". Тулінов мав звільнитися у 2023 році, проте навесні 2022 року прийняв пропозицію взяти участь у війні в Україні, пише Медуза, передає Цензор.НЕТ.

В Україні Тулінова ліквідували.

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У 2019 році правозахисний проєкт Gulagu.Net розповів про побиття арештантів у СІЗО "Кресты" у Санкт-Петербурзі. За даними правозахисників, в ізоляторі було створено спеціальні "прес-хати", де ув'язнені, які співпрацюють з адміністрацією, в обмін на "пільгові умови утримання" били співкамерників, щоб ті зізналися у злочинах. "Фонтанка" на одному з фото, опублікованих Gulagu.Net, упізнала Костянтина Тулінова. За даними видання, 23-річний Тулінов "грав одну з головних ролей" в "активі" — серед ув'язнених, які співпрацюють з адміністрацією. На фото він позує зі своїм співкамерником та футболками з написом "Актив УФСИН един".

Костянтин Тулінов (праворуч)

Після тих публікацій СК порушив кримінальну справу, і в травні 2021 року Тулінов отримав п'ять років та вісім місяців позбавлення волі за статтею про групове здирництво із застосуванням насильства. Крім нього, терміни отримали ще двоє ув'язнених із числа "активу", ніхто зі співробітників "Крестов" засуджений не був. Нікіта Михалков у своєму описі біографії Тулінова не говорив про його участь у тортурах.