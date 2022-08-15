Результат удара ВСУ по базе "вагнеровцев" в Попасной. ВИДЕО+ФОТО
Украинские защитники в Попасной в Луганской области разбили штаб ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Число погибших российских оккупантов пока уточняется.
Ранее сообщалось об ударе ВСУ по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной в Луганской области.
Топ комментарии
+69 Харьков Сумской
показать весь комментарий15.08.2022 12:12 Ответить Ссылка
+56 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий15.08.2022 12:15 Ответить Ссылка
+39 wittmann1980
показать весь комментарий15.08.2022 12:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там не 300 дронов, а 2 триллиона
Ну добре що не 500 саперних лопаток, бо тоді точно треба злякатися.
Банками з помідорами відіб'ємося.
Хоча, може, і не брешуть. Можливо, це стосується тих, хто в момент удару знаходився на подвір'ї будинку.
Але не тих, хто був всередині... Там - прямий квиток на концерт.
Прилетів на базу
Прилетів на базу
Мацкалі випарились відразу..
В базу попал реактивный снаряд!