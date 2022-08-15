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Результат удара ВСУ по базе "вагнеровцев" в Попасной. ВИДЕО+ФОТО

Украинские защитники в Попасной в Луганской области разбили штаб ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Число погибших российских оккупантов пока уточняется.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной в Луганской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевой дрон ВСУ ликвидировал российского оккупанта. ВИДЕО беспилотника

ЧВК Вагнер (1334) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+69
Кобзон збирає стадіон!
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15.08.2022 12:12 Ответить
+56
акція проведена на замовлення концерну "Автоваз"
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15.08.2022 12:15 Ответить
+39
Туда им и дорога, ублюдкам!
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15.08.2022 12:14 Ответить
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Кобзон збирає стадіон!
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15.08.2022 12:12 Ответить
Який чудовий художник Слава Україна!
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15.08.2022 12:13 Ответить
Туда им и дорога, ублюдкам!
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15.08.2022 12:14 Ответить
акція проведена на замовлення концерну "Автоваз"
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15.08.2022 12:15 Ответить
Угу.Слоган акции-Лада "Гранта"от "гаранта".
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15.08.2022 12:20 Ответить
Який там автоваз? Ті найманці і зеки так звані"вагнерівці" вже, як кажуть на мордорі -"нікто і звать іх никак".
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15.08.2022 12:53 Ответить
База - слишком громко для них, вот петушиная жердочка в самый раз
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15.08.2022 12:16 Ответить
Зеля ж їх здав *****, а вони знов припхались. Ось і отримали.
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15.08.2022 12:16 Ответить
Повысить военкора Среду,выложившего фото этой базы в интернет, до Пятницы.
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15.08.2022 12:18 Ответить
Ми рано тішимося, бо орки отримали 300 бойових дронів, а нам їх ніхто не дає! Скоро нашим хаймарсам може прийти срака!
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15.08.2022 12:18 Ответить
Ой троль кацапский, пошел *****))
Там не 300 дронов, а 2 триллиона
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15.08.2022 12:21 Ответить
Ті дрони збиваються нічим не гірше (а може й ліпше, якщо вони більші), ніж "Орлани".
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15.08.2022 12:23 Ответить
Про яких 300 дронів (бойових) ти говориш? не тупи
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15.08.2022 12:24 Ответить
Мы, нам.... Ты тут каким боком?
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15.08.2022 12:27 Ответить
Маєш рацію, кацапа. Вам направду дупа.
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15.08.2022 13:38 Ответить
300 дронів?

Ну добре що не 500 саперних лопаток, бо тоді точно треба злякатися.

Банками з помідорами відіб'ємося.
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15.08.2022 13:41 Ответить
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15.08.2022 12:18 Ответить
Якщо орки пишуть про одного двохсотого вагнера, та кількох скалічених - то по цим результатам роботи нашої арти очевидно, що вони брешуть.
Хоча, може, і не брешуть. Можливо, це стосується тих, хто в момент удару знаходився на подвір'ї будинку.
Але не тих, хто був всередині... Там - прямий квиток на концерт.
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15.08.2022 12:19 Ответить
звісно що брешуть, там завали треба розібрати щоб "дебет с кредитом" співпав і то не факт, що всі знайдуться)) а тут вже через час після вибуху вони повідомили, про "потєрь пачти нєт"
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15.08.2022 12:25 Ответить
И дарагая не узнает какой в бандита был канец...

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15.08.2022 12:20 Ответить
не факт ))) может ей его пришлют (конец)))) по почте.. БАНДЕРолькой ))))
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15.08.2022 12:24 Ответить
Свиноматка на фото - лучшее противоугонное устройнство. От одного вида стошнит.
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15.08.2022 13:43 Ответить
Кроме того, кто позарится на это ведро с болтами - калину?
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15.08.2022 16:47 Ответить
Да боиових дронів нам би не помішало
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15.08.2022 12:21 Ответить
немає фото підгорівших срак, я обурений
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15.08.2022 12:22 Ответить
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15.08.2022 13:18 Ответить
по кількості згорілої зброї(під завалами її більше) легко вгадується кількість зашкварених свинособак... одобряємо!!!!
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15.08.2022 12:23 Ответить
Валькірії прилетіли за вагнерами!
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15.08.2022 12:24 Ответить
Валькірії прилетають виключно за героями. Біосміття збирає хтось інший.
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15.08.2022 15:55 Ответить
так, нєту вас вже. Ви можете там щось варнякати ще, жерти, в носі длубатися, очима кліпати. Але вже мертві всі.
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15.08.2022 12:29 Ответить
Операція "Авеню" завершена, просто єрмак нічого не знав і все вийшло.
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15.08.2022 12:33 Ответить
Висновок : не докладати ермаку до операції.
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15.08.2022 18:28 Ответить
Вибуховий пристрій
Прилетів на базу
Прилетів на базу
Мацкалі випарились відразу..
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15.08.2022 12:42 Ответить
Помер нікодим так і хрін із Ним Слава ЗСУ Переможемо
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15.08.2022 13:21 Ответить
А греки,як спалили Трою,лишили з неї кучу гною...
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15.08.2022 13:28 Ответить
купку
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15.08.2022 15:56 Ответить
Слава нашим захисникам! Слава ЗСУ!!! Смерть рашистським окупантам!
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15.08.2022 13:35 Ответить
Драные лапти по небу летят,
В базу попал реактивный снаряд!
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15.08.2022 14:01 Ответить
Нікого більше нема і не треба - на@ уя вони ( орки) тут потрібні
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15.08.2022 14:09 Ответить
На концерт Кобзона у перщі ряди )
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15.08.2022 14:30 Ответить
Дохлих кацапів багато не буває.
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15.08.2022 14:55 Ответить
Це хороші "вагнеровці" - 200і.
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15.08.2022 16:05 Ответить
До кабздона на концерт...
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15.08.2022 16:50 Ответить
Ой як сумно він коментує...а мені весело!
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15.08.2022 18:25 Ответить
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15.08.2022 20:15 Ответить
 
 