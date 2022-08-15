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Боевой дрон ВСУ ликвидировал российского оккупанта. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины ликвидировали российского оккупанта с помощью боевого дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной камерой беспилотника, видны два оккупанта на позиции. После сброса мины на оккупантов, один из них был ликвидирован, а другой, вероятно, получил ранения.

Также смотрите: Украинцев депортируют из российского Пскова обратно в Мариуполь, - Андрющенко. ВИДЕО

армия РФ (19703) уничтожение (7273) дроны (4123)


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Топ комментарии
+38
Одна нога тут, друга там.
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15.08.2022 11:53 Ответить
+33
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15.08.2022 11:57 Ответить
+31
И превратились в белых жигулей!
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15.08.2022 12:01 Ответить
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Одна нога тут, друга там.
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15.08.2022 11:53 Ответить
мозги, кстати в отлетевшей каске остались...
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15.08.2022 12:08 Ответить
Ти впевнений? Звідки у тому відрі мозги? Купа лайна!
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15.08.2022 12:52 Ответить
Вже показували, але дивитись повтор не надоїдає
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15.08.2022 15:17 Ответить
Копита в одну сторону, скрєпи в друга, а яйця в третю
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15.08.2022 14:39 Ответить
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15.08.2022 11:54 Ответить
так йому й треба
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15.08.2022 11:55 Ответить
Несколько недель назад уже публиковали. Нехватка контента?
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15.08.2022 11:55 Ответить
Нет, эксперд, то было похожее
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15.08.2022 12:11 Ответить
Так, дійсно, було, але не зайве ще раз подивитись красівоє!
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15.08.2022 12:54 Ответить
наче навіть троє
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15.08.2022 11:55 Ответить
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15.08.2022 11:57 Ответить
орків четверо
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15.08.2022 11:57 Ответить
красівоє ! 💯😄
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15.08.2022 11:59 Ответить
И превратились в белых жигулей!
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15.08.2022 12:01 Ответить
А по Ермаку так можно ???
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15.08.2022 12:08 Ответить
Чи мені показалось, один живий шось рукою в іншому колупається чи нахлобучує
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15.08.2022 12:20 Ответить
Яка краса! Шкода, що самка дохлого кацапа не побачила((((
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15.08.2022 12:27 Ответить
Його в мішку їй доставлять,в кращому випадку)...
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15.08.2022 12:46 Ответить
Музикальне супроводження з гри "Супер Маріо" ? ))
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15.08.2022 12:44 Ответить
самоподрив хлопок
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15.08.2022 12:45 Ответить
012 -013 прилетіли запчастини..від Маріо
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15.08.2022 12:48 Ответить
Я цей фільм,як убивають кацапів,дивилася...дивилася...поки їх всіх не переб'ють наші воїни!
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15.08.2022 12:45 Ответить
Мне не нравятся эти видео... Неужели нельзя сделать их хоть немного подольше, чтобы было видно, как русская ванька от боли корчится?
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15.08.2022 12:49 Ответить
Треба вирушати до наступного окопу , якщо у дрона 4 подарунка ...
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15.08.2022 16:00 Ответить
Чарівно)))
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15.08.2022 12:49 Ответить
Мені здалось що поранений за спину іншого намагається підняти, третього...
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15.08.2022 12:55 Ответить
Начебто їх там взагалі четверо, три з яких хороші россіянє.
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15.08.2022 13:10 Ответить
Это прекрасно! В жизни всегда есть место прекрасному.
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15.08.2022 13:21 Ответить
Еще дымок не развеялся, а своихнебросатели уже берцы скручивают и карманы чистят!
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15.08.2022 13:39 Ответить
скорее всего из зеков нового призива парашник. его мечта откинуться сбылась )
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15.08.2022 13:40 Ответить
так то "хлопок"
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15.08.2022 15:00 Ответить
і комусь дістануться білі жігулі
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15.08.2022 15:01 Ответить
Ванька-встанька, що таке? Приготуй собі пакет
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15.08.2022 15:17 Ответить
Начебто поранений? Ви жартуєте? Нафоршмачений уламками так, що його можна на металобрухт здавати!
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02.11.2022 17:26 Ответить
 
 