Боевой дрон ВСУ ликвидировал российского оккупанта. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины ликвидировали российского оккупанта с помощью боевого дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной камерой беспилотника, видны два оккупанта на позиции. После сброса мины на оккупантов, один из них был ликвидирован, а другой, вероятно, получил ранения.

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