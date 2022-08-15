Боевой дрон ВСУ ликвидировал российского оккупанта. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины ликвидировали российского оккупанта с помощью боевого дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, сделанной камерой беспилотника, видны два оккупанта на позиции. После сброса мины на оккупантов, один из них был ликвидирован, а другой, вероятно, получил ранения.
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