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Бойовий дрон ЗСУ ліквідував російського окупанта. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни ліквідували російського окупанта за допомогою бойового дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що зроблений камерою безпілотника, видно двох окупантів на позиції. Після скидання міни на окупантів, один з них був ліквідований, а інший, ймовірно, отримав поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Остання мить життя російського окупанта на українській землі. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17854) знищення (7586) дрони (4920)


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Топ коментарі
+38
Одна нога тут, друга там.
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15.08.2022 11:53 Відповісти
+33
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15.08.2022 11:57 Відповісти
+31
И превратились в белых жигулей!
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15.08.2022 12:01 Відповісти
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Одна нога тут, друга там.
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15.08.2022 11:53 Відповісти
мозги, кстати в отлетевшей каске остались...
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15.08.2022 12:08 Відповісти
Ти впевнений? Звідки у тому відрі мозги? Купа лайна!
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15.08.2022 12:52 Відповісти
Вже показували, але дивитись повтор не надоїдає
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15.08.2022 15:17 Відповісти
Копита в одну сторону, скрєпи в друга, а яйця в третю
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15.08.2022 14:39 Відповісти
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15.08.2022 11:54 Відповісти
так йому й треба
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15.08.2022 11:55 Відповісти
Несколько недель назад уже публиковали. Нехватка контента?
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15.08.2022 11:55 Відповісти
Нет, эксперд, то было похожее
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15.08.2022 12:11 Відповісти
Так, дійсно, було, але не зайве ще раз подивитись красівоє!
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15.08.2022 12:54 Відповісти
наче навіть троє
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15.08.2022 11:55 Відповісти
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15.08.2022 11:57 Відповісти
орків четверо
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15.08.2022 11:57 Відповісти
красівоє ! 💯😄
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15.08.2022 11:59 Відповісти
И превратились в белых жигулей!
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15.08.2022 12:01 Відповісти
А по Ермаку так можно ???
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15.08.2022 12:08 Відповісти
Чи мені показалось, один живий шось рукою в іншому колупається чи нахлобучує
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15.08.2022 12:20 Відповісти
Яка краса! Шкода, що самка дохлого кацапа не побачила((((
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15.08.2022 12:27 Відповісти
Його в мішку їй доставлять,в кращому випадку)...
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15.08.2022 12:46 Відповісти
Музикальне супроводження з гри "Супер Маріо" ? ))
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15.08.2022 12:44 Відповісти
самоподрив хлопок
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15.08.2022 12:45 Відповісти
012 -013 прилетіли запчастини..від Маріо
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15.08.2022 12:48 Відповісти
Я цей фільм,як убивають кацапів,дивилася...дивилася...поки їх всіх не переб'ють наші воїни!
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15.08.2022 12:45 Відповісти
Мне не нравятся эти видео... Неужели нельзя сделать их хоть немного подольше, чтобы было видно, как русская ванька от боли корчится?
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15.08.2022 12:49 Відповісти
Треба вирушати до наступного окопу , якщо у дрона 4 подарунка ...
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15.08.2022 16:00 Відповісти
Чарівно)))
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15.08.2022 12:49 Відповісти
Мені здалось що поранений за спину іншого намагається підняти, третього...
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15.08.2022 12:55 Відповісти
Начебто їх там взагалі четверо, три з яких хороші россіянє.
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15.08.2022 13:10 Відповісти
Это прекрасно! В жизни всегда есть место прекрасному.
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15.08.2022 13:21 Відповісти
Еще дымок не развеялся, а своихнебросатели уже берцы скручивают и карманы чистят!
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15.08.2022 13:39 Відповісти
скорее всего из зеков нового призива парашник. его мечта откинуться сбылась )
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15.08.2022 13:40 Відповісти
так то "хлопок"
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15.08.2022 15:00 Відповісти
і комусь дістануться білі жігулі
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15.08.2022 15:01 Відповісти
Ванька-встанька, що таке? Приготуй собі пакет
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15.08.2022 15:17 Відповісти
Начебто поранений? Ви жартуєте? Нафоршмачений уламками так, що його можна на металобрухт здавати!
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02.11.2022 17:26 Відповісти
 
 