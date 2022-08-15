Бойовий дрон ЗСУ ліквідував російського окупанта. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни ліквідували російського окупанта за допомогою бойового дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що зроблений камерою безпілотника, видно двох окупантів на позиції. Після скидання міни на окупантів, один з них був ліквідований, а інший, ймовірно, отримав поранення.
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