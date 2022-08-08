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Остання мить життя російського окупанта на українській землі. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни ліквідували російського окупанта за допомогою бойового дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах. На записі видно, як боєприпас скинутий з безпілотника падає поряд із загарбником.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пряме влучання з квадрокоптера в групу російських солдат. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477) дрони (4844)


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Топ коментарі
+114
І прєвратілся в бєлих жигулєй...
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08.08.2022 09:59
+60
Шукав насіння по карманам, чи не забув )))
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08.08.2022 10:02
+58
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08.08.2022 10:05
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І прєвратілся в бєлих жигулєй...
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08.08.2022 09:59 Відповісти
якщо тушку доставлять в расею, а не тихенько прикопают, то може й превратится в "белых жигулей"
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08.08.2022 10:08 Відповісти
Головне перед тим як подохнути, перевірив чи телефон з документами на місті )))))
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08.08.2022 10:13 Відповісти
То він перевіряв чи яйця не відірвало.
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08.08.2022 14:51 Відповісти
кокошніка шукав бо злетів
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08.08.2022 20:01 Відповісти
Раньше повторяли:
"Спасибо деду за победу".
Сейчас в тренде:
"Спасибо сыну за машину".
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08.08.2022 10:24 Відповісти
це бiлет в перший ряд на кобздона
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08.08.2022 11:02 Відповісти
На ваших очах відбулося диво переродження кацапа на гарного спокійного кацапа!
Доречі вкінці помацав по карманах, чи не забув насіння покласти ))
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08.08.2022 11:08 Відповісти
Точна, а я думаю, шо он там мацает?
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08.08.2022 12:59 Відповісти
Оскару операторам і дрона, і відео ! Кіношедевр з якісною картинкою та звукорядом ! Оскара !
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08.08.2022 11:16 Відповісти
Треба вже «Цензору» кнопку «скачати» примайструвать! Ото б дивився і дивився!…
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09.08.2022 04:06 Відповісти
Кацапу фсьо. Що шукав, те і знайшов.
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08.08.2022 09:59 Відповісти
И что он полез сюда, ездил бы дома на своей старенькой Ладе, а сейчас и новую не получат, "пропал без вести" - и всё..
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08.08.2022 10:11 Відповісти
Переглядаючи це відео, пригадав українське народне прислів'я:
"Хоч круть, хоч верть, а кацапу смерть!"

Правда, в оригіналі йшлося про козу.
Але ж також козлячого роду, як і кацапи.
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08.08.2022 13:03 Відповісти
Лежить так мирно, що аж замилуєшся. Хороший кацап.
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08.08.2022 10:00 Відповісти
И байець маладой, вдруг паник галавой
камсамольскае сертце прАпита
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08.08.2022 10:01 Відповісти
ты поц, я теперь от этой мелодии не могу избавиться )))

В точку!
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08.08.2022 10:46 Відповісти
Та ні, прямо в сраку влучили - красівоє
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08.08.2022 10:58 Відповісти
Шукав насіння по карманам, чи не забув )))
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08.08.2022 10:02 Відповісти
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08.08.2022 10:45 Відповісти
Подох, скотыняка.
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08.08.2022 10:02 Відповісти
Сдохла свинособака - хорошо.
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08.08.2022 10:02 Відповісти
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08.08.2022 10:05 Відповісти
Тепер буде знати як срати під вікнами
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08.08.2022 10:05 Відповісти
та то ж абама
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08.08.2022 10:13 Відповісти
Не вносьте плутанину .
Абама - той у під'їздах купки кладе. А ще там же (тобто у під'їздах) тирить лямпочки.
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08.08.2022 13:10 Відповісти
жаль боеприпас на одного тратить... и мне его остання мить до лампочки - за чем пришел, то и нашел..., надо орудия уничтожать и склады с бк, чтоб детонировало суток двое, а на отдельные экземпляры орков тратить время и боеприпасы откровенно жаль...
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08.08.2022 10:08 Відповісти
Ну, ********* такий собі - від потужнішого за такого влучання від раштста нічого б не залишилось
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08.08.2022 10:14 Відповісти
Такой боеприпас как раз пойдет

Граната та же

Пусть знают что безопасных мест нет

Везде прилететь может
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08.08.2022 10:16 Відповісти
Это довольно маленький коптер, он летает на небольшие расстояния и на него можно повесить только одну гранату. Это так хлопцы развлекаются, видать активных боевых действий нету, вот они и пускают коптеры полетать. И это хорошо - ведь, кацапов надо убивать в любое время, даже когда нет боев. Пускай развлекаются дальше - гранаты стоят недорого и их много. А мы будем смотреть и желать кацапам поскорее подохнуть.
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08.08.2022 11:32 Відповісти
так розумію, це ВОГи кидають, вони й розраховані не на велику кількість, на одного двух, повезе то більше, тому норм. І рахувати вартість ********** не зовсім коректно, в цьому випадку, не снаряд же за багато тисяч доларів кинули на якогось дебіла, хоча проти снайпера і такого не шкода, бо збитків може завдати набагато більше.
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08.08.2022 11:44 Відповісти
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08.08.2022 10:08 Відповісти
может, осторожно заменить на основательно или безопасно...
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08.08.2022 13:41 Відповісти
козломордий перевірив чи копита на місці, бо ходу після вибуху, нижче поясу нічого не відчував. та і пох...й!
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08.08.2022 10:09 Відповісти
Україна. ЗСУ. Лікуємо захворювання хребта. Безкоштовно. Швидко. Якісно.
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08.08.2022 20:54 Відповісти
Интересно, чем он занимался, прежде чем купить родным калину?
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08.08.2022 10:10 Відповісти
Как он красиво подергался
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08.08.2022 10:10 Відповісти
Он исполнил па-де-де из балета "Лебединое озеро".
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08.08.2022 10:29 Відповісти
Кацапам только "Петушинное Озеро" под силу. А их ******* ламбаду танцуют после похоронки.
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08.08.2022 22:21 Відповісти
а я лягу прилягу край сарая старого
головой на пригорку, а нагой на курган
пачти пестня
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08.08.2022 10:11 Відповісти
Перевіряв, чи не відірвало ніжки? Рвонуло ж за спиною, які ніжки? Мабуть, мізки на потилиці вибило.
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08.08.2022 10:12 Відповісти
не волнуйся, ноги на месте.
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08.08.2022 10:14 Відповісти
Прикольно так похлопал себя по карманам и отдал богу душу?
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08.08.2022 11:00 Відповісти
Молодці наші захисники. Нєхер шастать русні в Україні.
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08.08.2022 10:18 Відповісти
хотілось батькам на Каліну заработать
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08.08.2022 10:19 Відповісти
І головне: ми його і пальцем не чіпали !
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08.08.2022 10:26 Відповісти
А какой окоп выкопал, с полочками, ступеньками, вещи разложил притом даже не защитного цвета. Видно что новенького мобилизованного с Рашки привезли. Посмотрел наверх и продолжил сидеть, думал что его хвотографируют.
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08.08.2022 10:35 Відповісти
Затарил пяточку
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08.08.2022 10:57 Відповісти
Я ухожу, сказал парнішка маладооооой,
Я ухожу, но абизатєльна вєрнуууууусь...
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08.08.2022 10:41 Відповісти
Оце робота!
Під самісіньку срачину гранатку доставили.
І око милує, і на душі благодать.
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08.08.2022 10:42 Відповісти
То вправили геморой, мабуть проктолог керував дроном
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08.08.2022 11:28 Відповісти
Предлагается контент для патриотического воспитания российских школьников. Анонс, в сети не существует. Читать пафосно, с интонацией С. Бодрова.

"Брат-3"

Мама любит крепкий чай
Папа Ладу Гранту
Я взорвался невзначай
Нет других талантов

Папа рад, и мама рада
Чайник закипает
Папа говорит "так надо"
Пряник доедает

Папа мой теперь не лох
Он с автомобилем
Я не раз бы ещё здох
Если б можно было.

Младший брат рисует танк
Там без ног мехводий
Это всё не просто так
Он боец, не додик

Коль братишке джавелин
Попадётся в башню
Миллиончик не один
Будет на загашник.

Дед прикупит Жигули
Мама купит дачу
Повторить мы всё смогли
Ну а я тем паче!
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08.08.2022 10:49 Відповісти
кабзонули русішвайна. красиво як в кіно.
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08.08.2022 11:12 Відповісти
якийсь він синюшний і до вибуху був... Мені здається, окачурився б і без гранати, шкода набоїв на таких синяків
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08.08.2022 11:19 Відповісти
ну от набуя ты сюда припёрся с оружием?
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08.08.2022 11:27 Відповісти
рагуль читерный сливной бот рак.....доннатный *****)
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08.08.2022 11:40 Відповісти
Прекрасная херня ВОГ 17 похоже. Приятные спиральки.
Эй кацапы, это не хаттабки с УЗРГМ в Чечне. Это ***** легко и ласково.
Вибачаюсь за москельську мову. Нашу солв"їну вони розуміють тільки у полоні.
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08.08.2022 11:43 Відповісти
Писец нечаянно нагрянет,
Когда его совсем не ждешь,
И каждый вечер сразу станет
Удивительно хорош,
И ты поешь:
Сердце, тебе не хочется покоя!
Сердце, как хорошо на свете жить!
Сердце, как хорошо, что ты такое!
Спасибо, укры, что точно так умеете бомбить!
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08.08.2022 11:49 Відповісти
а чего он по карман постучал, может там деньги? надо с дрона контролировать, что бы никто не украл, пусть семье достанутся.
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08.08.2022 11:52 Відповісти
Мало. Потрібно більше!
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08.08.2022 12:41 Відповісти
Папка новую машину привез
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08.08.2022 12:44 Відповісти
Можна нескінченно довго дивитись як тече вода, як палає вогонь та як ЗДИХАЄ московитська СВОЛОТА!!!
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08.08.2022 12:54 Відповісти
Скоріш за все - коригувальник, або спостерігач не снайпер( зазвичай пара ) друга лінія(індивідуальний окоп) коптер так далеко не залетить... Чим більше в світі гарних кацапів( без лапок) тим безпечніший він буде....
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08.08.2022 12:54 Відповісти
Музыка удачно подобрана, чувак нехило залабал пауэр-аккорд на имагинарной гитаре. Респект монтажеру!
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08.08.2022 13:11 Відповісти
...Аж раптом #бануло, і здійнялася рілля -
земля перетравила молодого москаля!
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08.08.2022 13:16 Відповісти
КРАСІВОЄ!!

і в останні хвилини свого паскудного життя глянув на свого вбивцю дрона
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08.08.2022 15:07 Відповісти
музло кантрі. як вестерн курва!!
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08.08.2022 15:09 Відповісти
воги з дрона мають хороший результат в радіусі 1-2 метрів.

все, що більше можна вважати промахом оператора і, відповідно, 300 перетворяться знову в бойових орків після госпіталя.
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08.08.2022 15:39 Відповісти


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Реєстрація:08.08.2022 - мий ноги та лягай спати, іксперд фуєв
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08.08.2022 23:34 Відповісти
гарно зложився. готовий до відправки в деревяному ящику.
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08.08.2022 17:07 Відповісти
мне кажется порою что солдаты, с кровавых не вернувшихся полей,не в землю нашу полегли когда то а превратились в белых жигулей.
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08.08.2022 21:01 Відповісти
Жалею лишь о том, что не попали кацапу в темечко.
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08.08.2022 23:10 Відповісти
Play stupid game - win stupid prize!
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09.08.2022 04:13 Відповісти
-1 і то вже добре...
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09.08.2022 08:32 Відповісти
сдох ****!
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13.08.2022 21:34 Відповісти
нескінченно можна дивитись на вогонь, як тече вода і як подихає росіянин
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17.08.2022 19:51 Відповісти
 
 