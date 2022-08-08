Остання мить життя російського окупанта на українській землі. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни ліквідували російського окупанта за допомогою бойового дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах. На записі видно, як боєприпас скинутий з безпілотника падає поряд із загарбником.

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