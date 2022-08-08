Последний момент жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины ликвидировали российского оккупанта с помощью боевого дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, как боеприпас сброшенный с беспилотника падает рядом с захватчиком.
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+114 Александр Чуднивец #474549
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+58 Владимир #467749
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"Спасибо деду за победу".
Сейчас в тренде:
"Спасибо сыну за машину".
Доречі вкінці помацав по карманах, чи не забув насіння покласти ))
"Хоч круть, хоч верть, а кацапу смерть!"
Правда, в оригіналі йшлося про козу.
Але ж також козлячого роду, як і кацапи.
камсамольскае сертце прАпита
В точку!
Абама - той у під'їздах купки кладе. А ще там же (тобто у під'їздах) тирить лямпочки.
Граната та же
Пусть знают что безопасных мест нет
Везде прилететь может
головой на пригорку, а нагой на курган
пачти пестня
Я ухожу, но абизатєльна вєрнуууууусь...
Під самісіньку срачину гранатку доставили.
І око милує, і на душі благодать.
"Брат-3"
Мама любит крепкий чай
Папа Ладу Гранту
Я взорвался невзначай
Нет других талантов
Папа рад, и мама рада
Чайник закипает
Папа говорит "так надо"
Пряник доедает
Папа мой теперь не лох
Он с автомобилем
Я не раз бы ещё здох
Если б можно было.
Младший брат рисует танк
Там без ног мехводий
Это всё не просто так
Он боец, не додик
Коль братишке джавелин
Попадётся в башню
Миллиончик не один
Будет на загашник.
Дед прикупит Жигули
Мама купит дачу
Повторить мы всё смогли
Ну а я тем паче!
Эй кацапы, это не хаттабки с УЗРГМ в Чечне. Это ***** легко и ласково.
Вибачаюсь за москельську мову. Нашу солв"їну вони розуміють тільки у полоні.
Когда его совсем не ждешь,
И каждый вечер сразу станет
Удивительно хорош,
И ты поешь:
Сердце, тебе не хочется покоя!
Сердце, как хорошо на свете жить!
Сердце, как хорошо, что ты такое!
Спасибо, укры, что точно так умеете бомбить!
земля перетравила молодого москаля!
і в останні хвилини свого паскудного життя глянув на свого вбивцю дрона
все, що більше можна вважати промахом оператора і, відповідно, 300 перетворяться знову в бойових орків після госпіталя.
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Реєстрація:08.08.2022 - мий ноги та лягай спати, іксперд фуєв