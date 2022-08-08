Последний момент жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины ликвидировали российского оккупанта с помощью боевого дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, как боеприпас сброшенный с беспилотника падает рядом с захватчиком.

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