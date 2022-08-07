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Новини Відео Війна
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Пряме влучання з квадрокоптера в групу російських солдат. ВIДЕО

В мережі показали пряме влучання з квадрокоптера в групу російських окупантів.

Відповідне відео в твітері опублікував блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці знищили до 15 окупантів та 1 склад з боєприпасами, - ВМС ЗСУ. ФОТО

Автор: 

армія рф (17729) ліквідація (4046) знищення (7477)


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Топ коментарі
+61
Ничего кроме старого, детского, на ум не приходит.
****** подкрался незаметно
Его никто не ожидал.
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07.08.2022 16:50
+32
патаму шта нужно в небо смотреть, желательно лёжа на спине.
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07.08.2022 16:50
+31
... і одразу лягати ногами вперед
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07.08.2022 16:54
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07.08.2022 16:50 Відповісти
Байрактар.
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07.08.2022 18:11 Відповісти
Не путайте боевой дрон и детскую игрушку - квадрокоптер.
Байрактар - 7 м длиной и 650 кг взлетной массы.
А это покупка с Али Экспресс, переносится в руках, весит 1,5-2 кг и поднимает 0,5 кг нагрузки.
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07.08.2022 18:22 Відповісти
Курица рашистская,иди неси яйца
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07.08.2022 20:21 Відповісти
Разбежались! А команда покинуть строй была? Никвкой дисцыплины, сброд павлинов!
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07.08.2022 20:12 Відповісти
*любезный*,иди ка тынах отсюда
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07.08.2022 20:22 Відповісти
ну нізнаю па перше то красіва.............. па друге карісна!
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07.08.2022 21:21 Відповісти
Ничего кроме старого, детского, на ум не приходит.
****** подкрался незаметно
Его никто не ожидал.
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07.08.2022 16:50 Відповісти
И не одного 200-го.Все суки разбежались.
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07.08.2022 17:27 Відповісти
Зато там много 300-х и практически все 400-е, то есть контуженные и с психотравмой.
Живы то они остались, но уже не вояки - от легкого ветерка будут разбегаться.
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07.08.2022 17:41 Відповісти
Здається, один залишився лежати, ще один відповзав.
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07.08.2022 17:53 Відповісти
Один под коровой дохлый сразу, второй пополз подыхать , отбежать - не значить остается целым.
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07.08.2022 18:12 Відповісти
Ватный рашистский длбб, ты освидетельствовал кого то там? Пшлонах отсюда,животное...
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07.08.2022 20:25 Відповісти
патаму шта нужно в небо смотреть, желательно лёжа на спине.
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07.08.2022 16:50 Відповісти
... і одразу лягати ногами вперед
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07.08.2022 16:54 Відповісти
Надо бы побольше болтиков, шурупов в бомбочку насыпать, эффект был бы ещё покруче! )
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07.08.2022 17:05 Відповісти
просто упаковочным скотчем по верху прихватить ))
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07.08.2022 17:15 Відповісти
годі фантазувати !

є Артьом !
якого біса не зроблять гідний ********* для квадрокоптерів ?
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07.08.2022 17:18 Відповісти
А и не нужно фантазировать - у нас для брони осталось советских запасов РКГ-3 шо гівна за клунею, а для туловищ гранат ПГОФ-40 штампует "Кузня на Рыбальском" немеряно, не считая их производства на "Импульсе" и поставок НАТОвских "эмок".
Просто нужно еще больше октокоптеров и операторов ))
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07.08.2022 17:49 Відповісти
Йшов би ти за руссскім воєнним кораблем, такий балакучий!
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07.08.2022 17:55 Відповісти
случайно не родстенник генерала Бориса Громова?
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07.08.2022 19:34 Відповісти
Заспокойся, чугунний корпус для лимонок можна лити хоч вдома на кухні
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07.08.2022 19:35 Відповісти
Ватный рашистский пдрс ,Urs мы знаем много лет,а ты-кусок пьютинского навоза
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07.08.2022 20:30 Відповісти
не учи ученых.
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07.08.2022 18:12 Відповісти
и взрыв немного над землей делать. хотя это уже будет не колхоз, а прямо таки устройство. и дороже несколько. и думать надо. хотя при желании и возможностях - можно нужно.
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07.08.2022 21:25 Відповісти
Музика та відео супер!!побільше таких ранкових , приемних відосиків ,браво як файно горят- оркі ,тут і до бабки не ходи Все буде Украіна!!!Слава ЗСУ!!!!
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07.08.2022 16:50 Відповісти
7 оккупантів всі розбіглися одного тільки вбило напевно ця бомбочка взагалі практично ніякого ефекту не має. Ніхто майже не загинув і не постраждав і це практично на голову. З такими успіхами краще вже каміння на голову реально скидати думаю результат буде краще ніж від цієї бомби
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07.08.2022 16:53 Відповісти
Хто зна може потом к проктологу обратятся...и будь срать в штаны при упоминании слова Украина
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07.08.2022 16:56 Відповісти
тиловий щур сунь клаузєвіц македонський має важливу думку
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07.08.2022 16:57 Відповісти
Нуууууууу петух без головы тоже бегать может...
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07.08.2022 16:58 Відповісти
Ці півники прийшли до нас вже безголовими. Шия в них тримає макітру.
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08.08.2022 08:34 Відповісти
Там не відомо , що з тими іншими, смерть може бути не миттєва, в шоковому стані можно далеко забігти і дать дуба.
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07.08.2022 17:11 Відповісти
Лови фрашист гранату. Нєкоториє почали втікать, шо характєрно.
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07.08.2022 16:53 Відповісти
що вони тягли ? якусь корову чи що ?

красиво, але ! жодного 200-го, лише декілька покалічених.
отже
1. більша потужність бомби
2. неконтактний підривач в повітрі

чи можна зробити такий бюджетний повітряний підривач на базі побутового інфра-червоного датчика руху: принцип дії буде подібний - при падінні об'єкти на землі будуть сприйматись на певній дистанції як "рухомі"?
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07.08.2022 16:53 Відповісти
а який гемор з пораненими ти собі уявляєш?
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07.08.2022 16:58 Відповісти
ви мені нагадали мого кума:

- "ну що куме, колорадських жуків травили ?"
- "травив!"
- "ну що, повиздихали ?"
- "не повиздихали, але здоровья у них вже не те!"

гарний колорад - мертвий колорад !
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07.08.2022 17:08 Відповісти
уяви, що кожного треба перев'язати, лікувати, транспортувати, витрачати інші ресурси, а толку з нього, як з мертвого. плюс деморалізація інших.
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07.08.2022 17:12 Відповісти
мене їхнє душевне здоровья не хвилює, я лише радію відсутності фізичного існування орків
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07.08.2022 17:16 Відповісти
бажання не завжди збігаються з можливостями, особливо на нулі.
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07.08.2022 17:18 Відповісти
"хотіти означає могти"
французська поговірка
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07.08.2022 17:43 Відповісти
покажи класс, утилизируй пару сотен орков. Никто из присутствующих не против.
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07.08.2022 18:13 Відповісти
Ану киш звідсіля, бєшена ватко! І какошніка з лаптями прибрати не забудь, бо люто смердять!
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07.08.2022 18:29 Відповісти
Осколкові поранення не дають миттєвого ефекту з такого калібру.Але майже масі отримали поранення більше меньше,і можливо будуть 200 трохи пізніше та й группа 300 теж гарно.
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07.08.2022 18:58 Відповісти
Дуже схоже на мішок для трупа. Там і 6 ручок пришито як раз як вони стали.
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07.08.2022 17:29 Відповісти
Воювати вони вже наврят чи зможуть, мертвого прикопають, а на пораненого потрібно витрачати ресурси до того ще й "живий демотиватор".
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07.08.2022 17:43 Відповісти
Покалічені вигідніше, бо загиблого кинуть в яму і все, а каліку ще місяці лікувати і потім протез і все життя пенсія. І працювати скоріш за все нормально не зможе щоб себе утримувати. Ну і агресивних орченят не зробить бо кому з жінок каліка буде треба
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07.08.2022 22:40 Відповісти
І майже всі порозбігались....
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07.08.2022 16:54 Відповісти
ну деякі відповзли, але згоден, маємо вдосконалювати матчастину бомби
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07.08.2022 16:55 Відповісти
І майже всі обісралися ...
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07.08.2022 17:00 Відповісти
Сабірайтєсь свіні в кучу...
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07.08.2022 16:54 Відповісти
корову мабуть теж з беспілотника скинули як приманку
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07.08.2022 17:09 Відповісти
не корову, какого-то 200-го орка. Здоровый был бугай.
жарить его что ли тащили...
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07.08.2022 18:14 Відповісти
Я вот теж засумнівався - дуже ліхо вони підхопили ту тушу
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07.08.2022 19:39 Відповісти
Малошановный,шо то ты херню несешь хитрожопую прорашистскую ,на всякий случай идешнах...
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07.08.2022 20:36 Відповісти
Да-да, именно "жарить", некрофилы собрались.
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08.08.2022 09:17 Відповісти
Бажаю лютої смерті живим і ненародженим кацапам!
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07.08.2022 16:54 Відповісти
Іншалла!

Аллах воістину акбар! 😠
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07.08.2022 19:40 Відповісти
Они корову нести пытались??)))))))))))
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07.08.2022 16:54 Відповісти
схоже що так, орки !!!!

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07.08.2022 16:57 Відповісти
"Обозрєватєль" - сайт Бродського!

ЗЕлені жаби хочуть його віджати

.
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07.08.2022 19:41 Відповісти
Эпично. Кацапские твари. Шоб вы сдохли и выши мамы и жены и дети.
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07.08.2022 16:55 Відповісти
Головою не хочут думати от і потрапляют раньше времені в мір інои
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07.08.2022 16:55 Відповісти
Покушали кацапы шашлычка... Теперь их соплеменники будут котлетами баловаться. Такого фарша ни в одном ресторане мира не найдешь.
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07.08.2022 16:56 Відповісти
It seems like there's not enough explosive - instead of just falling down, they just scatter. Something to improve upon, stuff the projectile with more shrapnel perhaps?
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07.08.2022 16:56 Відповісти
Its a grenade from automatic grenade launcher, its actually quite deadly. Maybe it takes time for its small shrapnel to take those orks to hell
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07.08.2022 22:45 Відповісти
комфорту не буде... диван поломався.
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07.08.2022 16:57 Відповісти
Збірка таких відео,це краще будь-якого Голівуду (нажаль...,а може і ні) . Вони самі трансформували наше сприйняття їхнього нікчемного життя. Вітаю тварин зі смертю.😎
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07.08.2022 16:57 Відповісти
Ех лапті, да лапті мої,
Лапті ликовийє
Ви ходілі да ходілі,
А теперь откінулісь
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07.08.2022 16:57 Відповісти
Гнилые кацапские мрази.
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07.08.2022 16:57 Відповісти
Багато було вже таких відео ... бімби треба потужніші ... тарганів рашистських так легко не вбити
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07.08.2022 17:05 Відповісти
треба повітряний підрив і бомбу з осколками воронкою вниз!

ну невже не можна на Артьомі зробити таку бомбу ?
ефективність зросте в рази !
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07.08.2022 17:14 Відповісти
сделай 10 тыщ ударных квадрокоптеров и к ним 200 тыщ припасов с мощностью в 10 раз больше и война закончится.
Думаешь, это просто?
Сделай для начала хоть 1 такой - узнаешь.
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07.08.2022 18:16 Відповісти
Тоді навіщо нам Держава?

Щоб ЗЕлічка шаурму на камеру жер та на асвальті крав? 👿
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07.08.2022 19:43 Відповісти
отакої
а щастя ж було деся рядом
та зверху ******* снарядом
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07.08.2022 17:06 Відповісти
Мінімум 1-200 і 2-300
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07.08.2022 17:08 Відповісти
ви радісно дивитесь на життя !

нажаль, схоже лише 200-ті
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07.08.2022 17:10 Відповісти
пардон, 300-ті

звиняйте, я замріявся
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07.08.2022 17:12 Відповісти
Такие положительные видео надо вечером выкладывать. После них крепче спится.
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07.08.2022 17:11 Відповісти
Bingo!
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07.08.2022 17:12 Відповісти
Ураження до двадцяти метрів, маленькі дірочки, дуже важко зупинити кровотечу.
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07.08.2022 17:25 Відповісти
так, в більшій чи меншій ступені отоварило усіх, тому більша частина з них будуть розповідати у шпиталі, як вони"апасля выздаравления вернуся забрать дамой стиралку".
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07.08.2022 19:46 Відповісти
Воланчик прилетел
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07.08.2022 17:27 Відповісти
Эти ****** .должны ходить по нашему разрешению ,на нашей земле..
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07.08.2022 17:44 Відповісти
Що пан тим хотів сказати?
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07.08.2022 19:37 Відповісти
Какой кайф!
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07.08.2022 17:49 Відповісти
классика телеги-ворона кинула пик(т)арду сидя у колидори коректируя с комплюктера
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07.08.2022 17:52 Відповісти
Были свинособаками стали крысами ватными................................................
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07.08.2022 18:10 Відповісти
дивлюсь 3 3адоволенням 25 ра як 3диxае кацабстанська мер3ота
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07.08.2022 18:26 Відповісти
На дохлую русню похер, а вот что это они тащили??
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07.08.2022 18:27 Відповісти
І тут бах,тіки пісюни по деревах Слава Україні
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07.08.2022 18:48 Відповісти
Zdohnite ruzke kurwy
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07.08.2022 19:25 Відповісти
Курка без голови теж бігае.
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07.08.2022 19:58 Відповісти
дуже жалко що жоден не подох.
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07.08.2022 20:19 Відповісти
А вот еще один сраный коронер...
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07.08.2022 20:43 Відповісти
орки живучі. Тра' шоп та граната вибухала над землею у зріст
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07.08.2022 20:44 Відповісти
Їх зкріпно бомбить від зкріпних щєй і не менш зкріпної капусти.
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07.08.2022 22:17 Відповісти
************ по чужим дворам!
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07.08.2022 21:42 Відповісти
Побільше коптерів, хороших і різних )
працюємо над постачанням наших захисників.
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07.08.2022 22:41 Відповісти
шобло собак несе чорний труп корови?
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09.08.2022 03:54 Відповісти
 
 