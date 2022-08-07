Пряме влучання з квадрокоптера в групу російських солдат. ВIДЕО

В мережі показали пряме влучання з квадрокоптера в групу російських окупантів.

Відповідне відео в твітері опублікував блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

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