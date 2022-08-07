Прямое попадание из квадрокоптера в группу российских солдат. ВИДЕО

В сети показали прямое попадание из квадрокоптера в группу российских оккупантов.

Соответствующее видео в твиттере опубликовал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

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