Прямое попадание из квадрокоптера в группу российских солдат. ВИДЕО
В сети показали прямое попадание из квадрокоптера в группу российских оккупантов.
Соответствующее видео в твиттере опубликовал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
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+61 arye z.
показать весь комментарий07.08.2022 16:50 Ссылка
+32 Urs
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+31 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий07.08.2022 16:54 Ссылка
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Байрактар - 7 м длиной и 650 кг взлетной массы.
А это покупка с Али Экспресс, переносится в руках, весит 1,5-2 кг и поднимает 0,5 кг нагрузки.
****** подкрался незаметно
Его никто не ожидал.
Живы то они остались, но уже не вояки - от легкого ветерка будут разбегаться.
є Артьом !
якого біса не зроблять гідний ********* для квадрокоптерів ?
Просто нужно еще больше октокоптеров и операторов ))
можнонужно.
красиво, але ! жодного 200-го, лише декілька покалічених.
отже
1. більша потужність бомби
2. неконтактний підривач в повітрі
чи можна зробити такий бюджетний повітряний підривач на базі побутового інфра-червоного датчика руху: принцип дії буде подібний - при падінні об'єкти на землі будуть сприйматись на певній дистанції як "рухомі"?
- "ну що куме, колорадських жуків травили ?"
- "травив!"
- "ну що, повиздихали ?"
- "не повиздихали, але здоровья у них вже не те!"
гарний колорад - мертвий колорад !
французська поговірка
жарить его что ли тащили...
Аллах воістину акбар! 😠
ЗЕлені жаби хочуть його віджати
.
Лапті ликовийє
Ви ходілі да ходілі,
А теперь откінулісь
ну невже не можна на Артьомі зробити таку бомбу ?
ефективність зросте в рази !
Думаешь, это просто?
Сделай для начала хоть 1 такой - узнаешь.
Щоб ЗЕлічка шаурму на камеру жер та на асвальті крав? 👿
а щастя ж було деся рядом
та зверху ******* снарядом
нажаль, схоже лише 200-ті
звиняйте, я замріявся
працюємо над постачанням наших захисників.