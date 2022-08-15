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Украинцев депортируют из российского Пскова обратно в Мариуполь, - Андрющенко. ВИДЕО

Большинство из этих людей не имеют уцелевшего жилья в Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Первый факт обратной депортации из России. Из российского Пскова, где мариупольцы стали проблемой для местных властей, их возвращают домой. В субботу 60 мариупольцев "добровольно" погрузили в два прицепных вагона и отправили в Ростов-на-Дону. Где их встретят органы "ДНР" и отвезут домой.

Большинство из этих людей не имеют уцелевшего жилья в городе и вынуждены будут жить на улице или вламываться в квартиры других мариупольцев в эвакуации. Прекрасный реальный пример "заботы" России и ее способности. Современная Россия даже депортацию не способна организовать, как бы цинично ни звучала правда", – рассказал он.

Также смотрите: Сегодня в Донецкой области сбит вражеский вертолет Ка-52, - Командование Воздушных сил. ВИДЕО

депортация (689) Мариуполь (5726) россия (96216) Андрющенко Петр (585)


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Топ комментарии
+32
Как скот гоняют дамбаситов. С марика мужиков мобилизируют на фронт а баб на разгребание завалов и следов преступлений.
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15.08.2022 11:13 Ответить
+24
"Департированные" молодые здоровые мужики свою землю защищать не пытались? Считали,что это не их дело?
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15.08.2022 11:24 Ответить
+17
Это что за "матушка"? Рашистская Пи-де-рация?! С ТАКОЙ "матушкой" разве что СС, СД и НКВД ассоциируется!!!
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15.08.2022 11:20 Ответить
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не приймає матушка рассея - єєєх-
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15.08.2022 11:12 Ответить
Это что за "матушка"? Рашистская Пи-де-рация?! С ТАКОЙ "матушкой" разве что СС, СД и НКВД ассоциируется!!!
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15.08.2022 11:20 Ответить
Как скот гоняют дамбаситов. С марика мужиков мобилизируют на фронт а баб на разгребание завалов и следов преступлений.
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15.08.2022 11:13 Ответить
А ты смотрю скор на расправу! Мой жизненный опыт подсказывает, что практически все, кто готов всех одним миром мазать и с грязью смешивать сам мразью и является, смел да ловок лишь чужими руками огни из кострища тащить, а сам прячется за чужими спинами!!!
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15.08.2022 11:23 Ответить
самокритика у тебя прямо зашкаливает
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15.08.2022 11:35 Ответить
Мобилизуют, в лугандоне повестки уже ждут. Это от призыва в ВСУ можно бегать, а там нит, разговор короткий...
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15.08.2022 11:37 Ответить
Ти ще розкажи,що на дамбасі одні козаки живуть,і ніколи за ригів не топили,і ніколи зека не вибирали,і ніколи "путінвведі" не горлапанили і ніколи сепарами і зрадниками не були...Дамбас "заслужив" на загальну оцінку-прокацапські гандони! Українських патріотів,яких там меншість і які захищають Україну це не стосується! Все генетичне кацапське і прокацапське сміття після війни буде фільтроване,позбавлене українського громадянства і депортоване в мордорські *****,а українські землі будуть відновлені і повернуті українцям!
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15.08.2022 11:51 Ответить
А може і ти нам розповіси чому на західній Україні Янукович узяв більше половини голосів коли йшов у президенти, чому там дуже багато голосів в тієї ж ОПЗЖ було, чому Закарпаття це дуже неспокійний регіон і дуже багато тих хто не бажає вивчати українську?! Може подивимось на біографію багатьох членів партії "регіонів" що родом з західної України і того ж Шуфріча, Козака... і киян там достатньо. Може досить як рашисти ділити людей на "поганих" та "добрих" за місцем народження та життя???!!! У поганого немає ані національної, ані гендерної ознаки, тому думати треба раніш ніж тавро навішувати!!!
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15.08.2022 12:11 Ответить
не взяв він більше половини на західній. Саме східна і південна була синя. А західна темночервона (на укрправді була мапа). Полтавська - фіфті-фіфті.
А ще як врахувати те, хто сидів в комісіях, то приписочок там було і не уявити.
Треба визнавати правду: більшість на східних регіонах орієнтувалися на росію. Дивилися російське і проросійське телебачення, мліли від "шансону", зневажали українську культуру навіть не підозрюючи про її високість і масштабність.
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15.08.2022 12:47 Ответить
Не чіпай Західну Україну "герою" (здалеку).
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15.08.2022 15:30 Ответить
"Освободители" мня от жизни, здоровья, благополучия!!! Могли же отправить в свободную от оккупантов и коллаборантов Украину, хотя бы через Латвию, Эстонию, Литву, коль напрямую через Сумщину или Черниговщину не хотят, но нет, с особым садизмом отправляют под вывеской "восстановления" того, что рашистские мрази разрушили и уничтожили!!!
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15.08.2022 11:18 Ответить
"Мой жизненный опыт подсказывает, что практически все, кто готов всех одним миром мазать и с грязью смешивать сам мразью и является, смел да ловок лишь чужими руками огни из кострища тащить, а сам прячется за чужими спинами!!!" Ваши слова?

"Могли же отправить в свободную от оккупантов и коллаборантов Украину, хотя бы через Латвию, Эстонию" Ваши слова?

Нестыковочка в Ваших высказываниях получается... То они не садисты, то они садисты...
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15.08.2022 11:37 Ответить
В чём "нестыковочка"? В том что МОГЛИ???!!! МОГЛИ и войну не начинать в 2014-м, могли Крым не оккупировать, могли =НовороССию" не организовывать, могли )(уйло не поддерживать.... - ВСЁ МОГЛИ! А мы, в совокупности, могли НЕ ДАТЬ ЗАХВАТИТЬ ВЛАСТЬ "слугам" и Зеленскому, проголосовав за него таким же процентом голосов как на Рашке за )(уйло и "ЕдимРоССию", не позволять расшвыривать деньги на "Велике будівництво" втридорога и подачки за вакцинацию, могли ТРЕБОВАТЬ поддерживать армию и Оборонпром, не позволять вводить во власть кумовей и корешей, а на посты в госорганы не ставить откровенно безграмотных людей, когда глава СБУ - режиссёр, а главная прокурорша не в курсе презумпции невиновности и доказательства "вины" оппозиционеров не получают от рашистов Деркача и Портнова!!! НО ПОЗВОЛИЛИ! Вот так и рашисты МОГЛИ, но НЕ СТАЛИ, преследуя садистские намерения издеваться над теми, кого всего лишили!!! Потому НЕ ВИЖУ ПРОТИВОРЕЧИЙ!!!
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15.08.2022 12:19 Ответить
Как раз рашистские пропагандоны будут снимать ролики как *счастливые мариупольцы возвращаются дамой после асвабаждения от укронацистов*
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15.08.2022 11:19 Ответить
На эти ролики всему цивилизованому миру пох, а зазомбировать кацапское быдло ещё больше чем сейчас вряд ли возможно.
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15.08.2022 11:22 Ответить
Хрен знает. Кацапё уже доказали что дна у них нет.
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15.08.2022 12:08 Ответить
Дно всегда еесть!
Наа московии в него постоянно стучат с низу,проваливают и ждут следующего стука!
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15.08.2022 13:56 Ответить
Так кацапам "масовка" потрібна. Ось вони її і створюють, перед тим добряче "промивши мізки" отим бідахам.
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15.08.2022 11:19 Ответить
Не думаю что там заморачиваются промыванием мозгов, на Рашке больше в почёте запугивание!!! У роССиянцев в глозах сквозит мюнхенский синдром заложника, который настрадавшись благодарен террористу лишь за то, что не убили его, а если ещё и глоток воды с крошкой хлеба дадут, то вообще "ангелом" его считает. Не стоит всех людей ровнять под худшее, у нас в Украине этого коллаборантского дерь-ма до сих пор полно. Оно тебе может и улыбаться, и поддакивать и "Слава Украине!" кричать, но при первом удобном моменте напакостит и не задумается над угрызениями совести и морали!!!
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15.08.2022 11:30 Ответить
Синдром заложника обычно стокгольмский, а мюнхенский это уже синдром у руководителей государств, пытающихся уступками умиротворить агрессора, диктатора.
Но, если термин "мюнхенский синдром заложника" употреблён не ошибочно, а сознательно, то это очень точный гибридный термин для взаимоотношений ЕС и РФ. По крайней мере они такими заложниками себя выставляют, рассуждая о поставках газа из России.
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15.08.2022 15:22 Ответить
Це ті бідахи котрі хотіли ПАБАГАТОМУ в РАСЄЮ. А воно он як повернуло
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15.08.2022 13:02 Ответить
Як написав кримчанин " хотели на Россию,а попали в какуюто *********!"
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15.08.2022 14:00 Ответить
не виключаю, шо й навпаки.
житєлі псковскіх ****** навряд чи самі здогадались скажімо зайти на українські телеграм-канали. а їм підказали... і тому подібне...
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15.08.2022 13:17 Ответить
предателей никто не любит
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15.08.2022 11:19 Ответить
А кто сказал, что они предатели?! С чего ты взял?! Рашисты не спрашивают хочешь ли ты на Рашку ехать, всех туда прут да ещё и будут заставлять в их армию идти шантажируя или членами семьи, или безысходностью иного варианта!!!! Это война, а не набор предложений от которых можно отказаться, на кону как правило жизнь, и не только твоя!!!
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15.08.2022 11:33 Ответить
А разве ватничков что-то не устраивает? Всё как они хотели. В принципе лучше было бы их на Колыму отправить. В родные @беня их предков.
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15.08.2022 11:20 Ответить
теперь они будут не беженцами, а мобиками
досиделись
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15.08.2022 11:33 Ответить
на колыме много украинцев полегло. и до сих пор много проживает. и люди там намного умнее чем на исторической родине
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15.08.2022 11:37 Ответить
Рідні @беня їх предків це Мурома Мещера Комі. А Колима це більш китайське
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15.08.2022 13:05 Ответить
"Департированные" молодые здоровые мужики свою землю защищать не пытались? Считали,что это не их дело?
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15.08.2022 11:24 Ответить
какраз этих мужиков мобилизируют в Мариуполе отсидеться не удастся были бы мозги свалили бы в Латвию или Эстонию а там и к нам но видимо Псков их устраивал значит это 100% вата если б сами орки не выгнали то их псков устраива теперь вата будет воевать
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15.08.2022 11:38 Ответить
...Сколь веревочка не вейся...
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15.08.2022 11:41 Ответить
Я добровольно пришёл в комиссариат 21 марта, прошёл медкомиссию, получил повестку с открытой датой для предприятия, дабы не тратить время на оформление повестки в дальнейшем, и требование никуда не выезжать, ждать звонка. Скоро заканчивается лето, не призван. Я конечно не молод, но и не пенсионер пока, потому про то, что все могут попасть на фронт только мол "свисни" рассказывать не надо. Как понимаю пишущие тоже не из окопов или командных пунктов, пунктов управления пишут, не в башнях САУ сидят и не из засад???!!! Так чем вы отличаетесь от тех кого поносите тут???!!!
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15.08.2022 12:27 Ответить
Я кого то поносил? Ты в танке, танчик? Я на своем месте, никуда от войны не бегал . А те кто не захотел защищать свою Родину, а сдрыснул в кацапстан отсидеться, сейчас будет принудительно мобилизован в ЛДНР, и послан с мосинкой наперевес в атаку на ВСУ, и судьба их незавидна...
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15.08.2022 12:51 Ответить
моя знакомая из Харькова в начале войны уехала на Правобережье Украины
созвонилась с сестрой, остававшейся в заблокированном Мариуполе
ПОЕХАЛА В МАРИУПОЛЬ, уже оккупированный рашистами, нашла в подвале сестру, вывезла её из города в Донецк, а затем наняла автобусик до эстонско-российской границы
перешли по украинским паспортам в Эстонию, добрались до Польши и теперь в Германии
почувствовали разницу с баранами из Пскова?
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15.08.2022 11:31 Ответить
для того чтоб нанять бусик из Донецка до эстонской границы нужно денежек НЕМАЛО.
А люди после бомбежек хоть куда то были счастливы выбраться (без денег документов и тд)
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15.08.2022 11:48 Ответить
там не одна семья поместилась
это обычный бизнес во время войны
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15.08.2022 11:58 Ответить
А что нам рассказчик скажет за сестру которая в Донецке и всё описанное им организовала?! Не думаю, что обычному человеку на ЛуганДонии будет просто всё это организовать, вывезти на Рашку а потом в Эстонию, тут и связи нужны и деньги чтобы проблем избежать. Случаем не работает где то при чиновниках ДыНыРы а то и =МГБ= ДыНыРы?! И коль ей в Донецке хорошо, отчего сестру на Запад отправила, а если НЕ хорошо то почему сама в Германию не поехала???!!! История С ДУШКОМ!!!
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15.08.2022 12:33 Ответить
ну почему же не поехала? - живут в Баден-Вюрттемберге, две сестры и девочка-племянница
когда выехала из Харькова, забрала наличку в валюте - вот и пригодились деньги при найме автобуса
за 3 тыс. долл. водитель вывез из Донецка 6 семей - 15 человек
во Львове за доставку от ж\д-вокзала к пункту перехода границы в микроавтобусе ( с вещами) берут по 500 гривен с носа
так что не додумывай истории других людей - это их истории,а не твои
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15.08.2022 14:11 Ответить


Тепер приєднаються до цих.
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15.08.2022 11:33 Ответить
😨😰
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15.08.2022 16:15 Ответить
а перетнути кордон не пробували з кацапні в Литву чи Естонію? щоб повернутися на підконтрольну Україну як вже багато зробили чи вони на псков вже готові жити какаяразніца ліш би не стрелялі думаю наші їх впустили і без документів
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15.08.2022 11:34 Ответить
Многие пробовали, кое кто даже успешно, но далеко не всем удалось и у многих после попыток оного были большие проблемы со здоровьем, есть и без вести пропавшие после оного!!!
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15.08.2022 11:43 Ответить
Кстати, что то я среди постов не заметил ни одного, в котором бы развили тему о том, почему сии люди были депортированы на Рашку, а теперь их гонят обратно в разрушенный Мариуполь?! Как так оказалось, что город который должен был обороняться от атаки с востока, вдруг был атакован и с запада, и с севера, и с моря?! Как так получилось что враг смог окружить город со всех сторон пройдя за пару дней маршевым шагом по хорошим дорогам захватив Херсон, Мариуполь, Скадовск, Геническ, Бердянск....... после безболезненного преодоления узенького прохода с Крыма?! А то те, кто был депортирован на Рашку оказывается =предатели=, а кто же те кто делали ВСЁ для ослабления Украины и открытия прохода врагу во имя "комфорта желающих посетить Крым" в то время, когда во все трубы трубили о готовящемся нападении рашистов???!!!
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15.08.2022 11:41 Ответить
На ваші питання давав відповідь Секретар Ради національної безпеки Данілов: "Не на часі..."
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15.08.2022 11:54 Ответить
Я так розумію, что "НЕ НА ЧАСІ" була справа "вагнерівців", справа з відвіданням Оману, справи по роССійському бізнесу і незрозумілої операції з акціями компаній "Кварталу" по яких Зеленський чомусь залишився кінцевим власником та отримувачем прибутку, перебування бізнесу у ОФШОРІ стала "нормою" в той час як рахунок Пороху у офшорі на 1 бакс був чимось "злочинним", незаконне перейменування аппарату президента у ОФІС заради можливості призначення Єрмака теж сприймається як те, що не заслуговує уваги, порушення на виборах законодавства не помічено ніким, як і протизаконні, без конкурсу, призначення судей, багатьох чиновників всупереч законодавству.... "Не на часі" все те, що демонструє порушення закону та злочинність =слуг= та Зеленського особисто. Прям як на Рашці, всі розмови про те, що викриває )(уйло та його посіпак завжди "не на часі" та навіть "злочин"!!!
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15.08.2022 12:44 Ответить
Бо грошенята в омані отримані
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15.08.2022 12:41 Ответить
👍🤝😠
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15.08.2022 16:16 Ответить
Они поехали в РФ, был город взят, ведь больше было некуда. Не пускали в Украину их. А вот в Эстонию РФ выпускала кто хотел в ЕС. Конечно до Нарвы за свой счёт. Таких знал, выехали, кто куда. Тут просто.
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15.08.2022 19:15 Ответить
Українців? З Пскова? Тут якась помилка...
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15.08.2022 11:55 Ответить
Тітка (сестра мами) в Бахмуті: "У вас же там рашисти вже розбомбили половину міста"- Вона : Ну й шо! Відстроять всі завоlи і фабрики і будиyки-все працюватиме-як при ссср і процвітатиме! Нето шо у вас в Бандерстані!" Крапка! фініш! *******! От що з такими зомбаками робити? Жаліти ? Та хай там подихають суки! Ото Юля (принаймі їй приписують ці слова ) в 2004 сказала : Весь Донбас закатати в бетон"! Ів чому вона не права?
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15.08.2022 12:37 Ответить
Ніхто не каже, що серед мешканців на сході не має СруССькомирців, але не треба усіх прирівнювати. Обставини бувають різні і завжди легко засуджувати. Сприймайте інформацію як є, поки не маєте достатніх доказів чогось дійсно злочинного. До того ж емоції, це основа пропаганди, завдяки ним людей примушують біле сприймати як "чорне" та навпаки. А принижувати людей яких не знаєш не треба, бо якщо виявишся неправим, то смуток від безпідставної образи буде з тобою усе життя, за нього не зможеш вибачитись!!!
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15.08.2022 12:50 Ответить
ніхрена ро бетон не було, було про колючу проволоку
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15.08.2022 12:56 Ответить
Зато мир повидали! Правда он оказался русским, но то такое....
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15.08.2022 13:35 Ответить
Дочекалися своїх, а вони то і не свої зовсім. Ну нічого кормильцы справляться, головне щоб без бандер.
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15.08.2022 13:44 Ответить
нажруться в вагонах, будут дидовскую пестню орать "еду, еду я в дальние края, станем новосёлами и ты и я...."
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15.08.2022 13:47 Ответить
Обратили внимание сколько молодых здоровых лбов. На самом деле этих дятлов везут обратно что бы забрать в армию дыры. А эти наивные дятлы думали что на параше будут как сыр в масле кататься. У сцаря другие планы, дурики.
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15.08.2022 14:04 Ответить
для місцевого телебачення розповіли
як вони лю-***** Фуйла..
все досить-в стойло
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15.08.2022 14:34 Ответить
Кацапи одним реченням.
Поветрають людей в місто де зимой не буде опалення і люди 8 місяців проведуть на собачому холоді
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15.08.2022 14:37 Ответить
Возвращают из-за дефицита "пушечного мяса"мобиков на фронте..Не факт,что по прибытию, на пероне их будут ждать уже с повестками..
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15.08.2022 15:44 Ответить
в дыру там безмозглые нужны...
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15.08.2022 14:40 Ответить
що хотіли те і отримали хотіли до підерашки приїдуть до дому який не хотіли захистити підуть мобіками може здадуться або леталізуються
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15.08.2022 15:03 Ответить
Цікаво, який % дійсно ватних
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15.08.2022 15:25 Ответить
Дамбас "за що боровся-на те і напоровся". Дивлюсь на цих "депортованих" - молоді здорові бики. Сикуни продажні без Батьківщини, роду і племені. До таких відраза навіть у кацапів -" ***** с пляжа!"
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15.08.2022 15:44 Ответить
Так ведь логично. На Эстонию не поехали, остались в РФ. Мариуполь оккупирован РФ, а смысл держать в Пскове. Те же деньги дадут дома им. Если жилье осталось. Пусть. Это не наша проблема абсолютно.
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15.08.2022 19:08 Ответить
 
 