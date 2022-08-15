Украинцев депортируют из российского Пскова обратно в Мариуполь, - Андрющенко. ВИДЕО

Большинство из этих людей не имеют уцелевшего жилья в Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Первый факт обратной депортации из России. Из российского Пскова, где мариупольцы стали проблемой для местных властей, их возвращают домой. В субботу 60 мариупольцев "добровольно" погрузили в два прицепных вагона и отправили в Ростов-на-Дону. Где их встретят органы "ДНР" и отвезут домой.

Большинство из этих людей не имеют уцелевшего жилья в городе и вынуждены будут жить на улице или вламываться в квартиры других мариупольцев в эвакуации. Прекрасный реальный пример "заботы" России и ее способности. Современная Россия даже депортацию не способна организовать, как бы цинично ни звучала правда", – рассказал он.

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