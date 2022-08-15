Украинцев депортируют из российского Пскова обратно в Мариуполь, - Андрющенко. ВИДЕО
Большинство из этих людей не имеют уцелевшего жилья в Мариуполе.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Первый факт обратной депортации из России. Из российского Пскова, где мариупольцы стали проблемой для местных властей, их возвращают домой. В субботу 60 мариупольцев "добровольно" погрузили в два прицепных вагона и отправили в Ростов-на-Дону. Где их встретят органы "ДНР" и отвезут домой.
Большинство из этих людей не имеют уцелевшего жилья в городе и вынуждены будут жить на улице или вламываться в квартиры других мариупольцев в эвакуации. Прекрасный реальный пример "заботы" России и ее способности. Современная Россия даже депортацию не способна организовать, как бы цинично ни звучала правда", – рассказал он.
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А ще як врахувати те, хто сидів в комісіях, то приписочок там було і не уявити.
Треба визнавати правду: більшість на східних регіонах орієнтувалися на росію. Дивилися російське і проросійське телебачення, мліли від "шансону", зневажали українську культуру навіть не підозрюючи про її високість і масштабність.
"Могли же отправить в свободную от оккупантов и коллаборантов Украину, хотя бы через Латвию, Эстонию" Ваши слова?
Нестыковочка в Ваших высказываниях получается... То они не садисты, то они садисты...
Наа московии в него постоянно стучат с низу,проваливают и ждут следующего стука!
Но, если термин "мюнхенский синдром заложника" употреблён не ошибочно, а сознательно, то это очень точный гибридный термин для взаимоотношений ЕС и РФ. По крайней мере они такими заложниками себя выставляют, рассуждая о поставках газа из России.
житєлі псковскіх ****** навряд чи самі здогадались скажімо зайти на українські телеграм-канали. а їм підказали... і тому подібне...
досиделись
созвонилась с сестрой, остававшейся в заблокированном Мариуполе
ПОЕХАЛА В МАРИУПОЛЬ, уже оккупированный рашистами, нашла в подвале сестру, вывезла её из города в Донецк, а затем наняла автобусик до эстонско-российской границы
перешли по украинским паспортам в Эстонию, добрались до Польши и теперь в Германии
почувствовали разницу с баранами из Пскова?
А люди после бомбежек хоть куда то были счастливы выбраться (без денег документов и тд)
это обычный бизнес во время войны
когда выехала из Харькова, забрала наличку в валюте - вот и пригодились деньги при найме автобуса
за 3 тыс. долл. водитель вывез из Донецка 6 семей - 15 человек
во Львове за доставку от ж\д-вокзала к пункту перехода границы в микроавтобусе ( с вещами) берут по 500 гривен с носа
так что не додумывай истории других людей - это их истории,а не твои
Тепер приєднаються до цих.
як вони лю-***** Фуйла..
все досить-в стойло
Поветрають людей в місто де зимой не буде опалення і люди 8 місяців проведуть на собачому холоді