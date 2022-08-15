Українців депортують з російського Пскова назад до Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО
Більшість з цих людей немає вцілілого житла в Маріуполі.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Перший факт зворотної депортації з Росії. З російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому. В суботу 60 маріупольців "добровільно" завантажили в два причіпних вагони та відправили до Ростову-на-Дону. Де їх зустрінуть органи "днр" та відвезуть додому.
Більшість з цих людей немає вцілілого житла в місті і змушена буде жити на вулиці або вламуватись в квартири інших маріупольців в евакуації. Чудовий реальний приклад "турботи" Росії та її здатності. Сучасна Росія навіть депортацію не здатна організувати, як би цинічно не звучала правда", - розповів він.
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А ще як врахувати те, хто сидів в комісіях, то приписочок там було і не уявити.
Треба визнавати правду: більшість на східних регіонах орієнтувалися на росію. Дивилися російське і проросійське телебачення, мліли від "шансону", зневажали українську культуру навіть не підозрюючи про її високість і масштабність.
"Могли же отправить в свободную от оккупантов и коллаборантов Украину, хотя бы через Латвию, Эстонию" Ваши слова?
Нестыковочка в Ваших высказываниях получается... То они не садисты, то они садисты...
Наа московии в него постоянно стучат с низу,проваливают и ждут следующего стука!
Но, если термин "мюнхенский синдром заложника" употреблён не ошибочно, а сознательно, то это очень точный гибридный термин для взаимоотношений ЕС и РФ. По крайней мере они такими заложниками себя выставляют, рассуждая о поставках газа из России.
житєлі псковскіх ****** навряд чи самі здогадались скажімо зайти на українські телеграм-канали. а їм підказали... і тому подібне...
досиделись
созвонилась с сестрой, остававшейся в заблокированном Мариуполе
ПОЕХАЛА В МАРИУПОЛЬ, уже оккупированный рашистами, нашла в подвале сестру, вывезла её из города в Донецк, а затем наняла автобусик до эстонско-российской границы
перешли по украинским паспортам в Эстонию, добрались до Польши и теперь в Германии
почувствовали разницу с баранами из Пскова?
А люди после бомбежек хоть куда то были счастливы выбраться (без денег документов и тд)
это обычный бизнес во время войны
когда выехала из Харькова, забрала наличку в валюте - вот и пригодились деньги при найме автобуса
за 3 тыс. долл. водитель вывез из Донецка 6 семей - 15 человек
во Львове за доставку от ж\д-вокзала к пункту перехода границы в микроавтобусе ( с вещами) берут по 500 гривен с носа
так что не додумывай истории других людей - это их истории,а не твои
Тепер приєднаються до цих.
як вони лю-***** Фуйла..
все досить-в стойло
Поветрають людей в місто де зимой не буде опалення і люди 8 місяців проведуть на собачому холоді