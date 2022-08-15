Українців депортують з російського Пскова назад до Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО

Більшість з цих людей немає вцілілого житла в Маріуполі.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший факт зворотної депортації з Росії. З російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому. В суботу 60 маріупольців "добровільно" завантажили в два причіпних вагони та відправили до Ростову-на-Дону. Де їх зустрінуть органи "днр" та відвезуть додому.

Більшість з цих людей немає вцілілого житла в місті і змушена буде жити на вулиці або вламуватись в квартири інших маріупольців в евакуації. Чудовий реальний приклад "турботи" Росії та її здатності. Сучасна Росія навіть депортацію не здатна організувати, як би цинічно не звучала правда", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині рашисти організовують депортацію дітей до РФ, - Гайдай