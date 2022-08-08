На Луганщині рашисти організовують депортацію дітей до РФ, - Гайдай
На території тимчасово окупованої Луганщини росіяни мають намір організувати депортацію понад 100 дітей позбавлених батьківського піклування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму телеграм-каналі.
Із відповідними намірами в захоплені міста Луганської області приїхала "уповноважена з прав дитини при президенті РФ".
"Вже днями понад 100 дітей позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт вивезуть до Росії. Росіяни залишають окуповані міста без чоловіків, яких примусово мобілізують, тепер ще й вивозять дітей. Крім цього, це ще один приклад неспроможності окупаційної влади налагодити навіть відпрацьовану роками роботу соціальної сфери – а саме фінансування інтернатів та санаторних шкіл. Вони віддають дітей, бо для них це – фінансовий тягар, а не покоління майбутнього", - пише Гайдай.
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зі своїми «нейтральними» звітами?
Дурні повинні страждати. Але діток жалко, адже не відповідають вони за дурноголових самок та самців. Яке майбутнє їх чекає ???
Особенность проекта заключалась в том, что - правительство СССР выпускало на всю сумму займа и передавало «Джойнту» облигации, которые распространялись по подписке. Таким образом, держателями акций земель в Крыму стали крупнейшие финансовые и политические фамилии Америки: Рокфеллер, Маршалл, Варбург, Рузвельт, Гувер и др.
5 сентября 1930 года решением Крымского ЦИК Фрайдорф стал центром еврейского национального района. В 1931 году ОК ВКП(б) и Крымское правительство констатировали, что «еврейское переселение в Крым себя политически и хозяйственно оправдало». В республике бы ли созданы еврейский национальный Фрайдорфский район, 32 еврейских национальных сельсовета, учреждена газета «Ленин Вег» на идиш.
maidan.org.ua/arch/oldkrym/1046950011.html