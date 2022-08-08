На Луганщині рашисти організовують депортацію дітей до РФ, - Гайдай

На території тимчасово окупованої Луганщини росіяни мають намір організувати депортацію понад 100 дітей позбавлених батьківського піклування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму телеграм-каналі.

Із відповідними намірами в захоплені міста Луганської області приїхала "уповноважена з прав дитини при президенті РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку вторгнення окупанти депортували понад 5,7 тис. українських дітей

"Вже днями понад 100 дітей позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт вивезуть до Росії. Росіяни залишають окуповані міста без чоловіків, яких примусово мобілізують, тепер ще й вивозять дітей. Крім цього, це ще один приклад неспроможності окупаційної влади налагодити навіть відпрацьовану роками роботу соціальної сфери – а саме фінансування інтернатів та санаторних шкіл. Вони віддають дітей, бо для них це – фінансовий тягар, а не покоління майбутнього", - пише Гайдай.