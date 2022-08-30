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Новини Боротьба з корупцією
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Відповідальність за корупцію варто посилити, - глава САП Клименко

клименко

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко наголошує на необхідності ухвалення низки законодавчих змін для посилення відповідальності за корупційні дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Йдеться про виділення міжнародного хабарництва в окремий вид злочину. Також важливим питанням є зміцнення можливості САП та НАБУ автономно здійснювати міжнародне співробітництво, особливо в частині екстрадиції, оскільки наразі ми повністю залежимо від генерального прокурора", - пояснив Клименко.

За словами глави САП, вже зараз треба думати, як реформувати антикорупційну інфраструктуру і як посилювати відповідальність за корупційні прояви в період післявоєнної відбудови.

Клименко також додав, що українські антикорупційні правоохоронні органи чітко розуміють алгоритм дій та механізм розслідування злочинів, пов'язаних із міжнародними фактами хабарництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол ЄС Маасікас зустрівся з главою САП Клименком: Боротьба з корупцією полегшує шлях України до Євросоюзу

Автор: 

корупція (4681) САП (2212) Клименко Олександр САП (41)


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Топ коментарі
+5
давайте створимо в ДБР ще одне ДБР
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30.08.2022 16:06
+4
Він має рацію !
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30.08.2022 16:03
+4
Для початку за корупцію повинна бути незворотна відповідальність, а посилити завжди можна. На жаль, поки що посилювати нічого...
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30.08.2022 16:10
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Всем или только не тем?
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30.08.2022 16:00 Відповісти
Повышение ответсвенности за коррупцию повышает размер взятки прокурору, а вот неотвратимость наказания приводит к снижению коррупции, но не дает наживатся прокурорам.
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30.08.2022 17:36 Відповісти
Він має рацію !
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30.08.2022 16:03 Відповісти
давайте створимо в ДБР ще одне ДБР
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30.08.2022 16:06 Відповісти
Для початку за корупцію повинна бути незворотна відповідальність, а посилити завжди можна. На жаль, поки що посилювати нічого...
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30.08.2022 16:10 Відповісти
Це ж доведеться садити ЗЕлебобіка.
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30.08.2022 16:11 Відповісти
Знову прокладка генпрокурор у антикорупційному процесі.
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30.08.2022 18:46 Відповісти
А де тепер зельоним харчєваться? Вони біля зе-корита тимчасово. Потрібно встигнути прібарахліться вплоть до внуков!
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30.08.2022 16:18 Відповісти
🐝 проти 🍯...(с)
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30.08.2022 16:22 Відповісти
Клименко - чесна людина. його пропозиції підтримую.
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30.08.2022 16:46 Відповісти
Можна хоч страту ввести за корупцію.
Але якщо телефонного дзвінка, достатньо для "вирішення питання", то жодного ефекту не буде.
Потрібна реформа судової влади.
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30.08.2022 17:03 Відповісти
Яке відношення судова влада має до САП?
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30.08.2022 18:48 Відповісти
Бо люба кримінальна справа, розглядається у суді.
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30.08.2022 20:47 Відповісти
Строгость закона нивелируется его необязательностью.
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30.08.2022 18:33 Відповісти
 
 