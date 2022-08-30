Відповідальність за корупцію варто посилити, - глава САП Клименко

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко наголошує на необхідності ухвалення низки законодавчих змін для посилення відповідальності за корупційні дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Йдеться про виділення міжнародного хабарництва в окремий вид злочину. Також важливим питанням є зміцнення можливості САП та НАБУ автономно здійснювати міжнародне співробітництво, особливо в частині екстрадиції, оскільки наразі ми повністю залежимо від генерального прокурора", - пояснив Клименко.

За словами глави САП, вже зараз треба думати, як реформувати антикорупційну інфраструктуру і як посилювати відповідальність за корупційні прояви в період післявоєнної відбудови.

Клименко також додав, що українські антикорупційні правоохоронні органи чітко розуміють алгоритм дій та механізм розслідування злочинів, пов'язаних із міжнародними фактами хабарництва.

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