У Росії опозиціонера Гозмана арештували за пост у фейсбуці дворічної давнини
У РФ опозиційного політика Леоніда Гозмана арештували на 15 діб за пост у фейсбуці дворічної давнини, у якому, на думку суду, публічно ототожнюється СРСР та нацистська Німеччина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Nexta Live.
У жовтні 2020 року Гозман написав у соцмережі, що, на його думку, не можна порівнювати СРСР і гітлерівську Німеччину. Адже Сталін гірше за Гітлера, а НКВС гірше за СС, тому що нищили власний народ. Тепер російськи силовики побачили у цьому дописі склад злочину.
Топ коментарі
+24 Йцу Кенг #461207
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+6 Urs
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+3 Харьков Сумской
показати весь коментар30.08.2022 17:08
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@_lubimoff
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https://twitter.com/_lubimoff/status/1564537845989212161 5 ч
Точно росиян нужны визы в Европу?
Помогите репостом. Ищем эту хабалку. Говорят что она в Польше
https://twitter.com/i/status/1564537845989212161
******** завалим швидко, по взрослому
а за брехню - хвалять та нагороджують
(с)
Подумай про це.