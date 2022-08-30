У Росії опозиціонера Гозмана арештували за пост у фейсбуці дворічної давнини

У РФ опозиційного політика Леоніда Гозмана арештували на 15 діб за пост у фейсбуці дворічної давнини, у якому, на думку суду, публічно ототожнюється СРСР та нацистська Німеччина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Nexta Live.

У жовтні 2020 року Гозман написав у соцмережі, що, на його думку, не можна порівнювати СРСР і гітлерівську Німеччину. Адже Сталін гірше за Гітлера, а НКВС гірше за СС, тому що нищили власний народ. Тепер російськи силовики побачили у цьому дописі склад злочину.

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