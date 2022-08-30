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У Росії опозиціонера Гозмана арештували за пост у фейсбуці дворічної давнини

гозман

У РФ опозиційного політика Леоніда Гозмана арештували на 15 діб за пост у фейсбуці дворічної давнини, у якому, на думку суду, публічно ототожнюється СРСР та нацистська Німеччина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Nexta Live.

У жовтні 2020 року Гозман написав у соцмережі, що, на його думку, не можна порівнювати СРСР і гітлерівську Німеччину. Адже Сталін гірше за Гітлера, а НКВС гірше за СС, тому що нищили власний народ. Тепер російськи силовики побачили у цьому дописі склад злочину.

У Росії опозиціонера Гозмана арештували за пост у фейсбуці дворічної давнини 01

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Автор: 

історія (1071) опозиція (292) репресії (1621) росія (65010)


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Топ коментарі
+24
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30.08.2022 17:12
+6
Вчера Ройзмана, сегодня Гозмана. Вы что, с ума там посходили? Задержите Иванова, Сидорова или Петрова, на худой конец. А то как-то неудобно получается...
(с)
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30.08.2022 17:14
+3
Гозман зараз в Латвії. Нехай НКВС смокче солоного...
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30.08.2022 17:08
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їм смокать "от мала до велика"
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30.08.2022 17:06 Відповісти
Гозман зараз в Латвії. Нехай НКВС смокче солоного...
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30.08.2022 17:08 Відповісти
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30.08.2022 17:12 Відповісти
треба ще написати, що закон був прийнятий у 22 році та він не має зворотної сили..., але хто там на тій рашці буде напружуватися...
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30.08.2022 17:12 Відповісти
Lubimoff

@_lubimoff

·

https://twitter.com/_lubimoff/status/1564537845989212161 5 ч

Точно росиян нужны визы в Европу?
Помогите репостом. Ищем эту хабалку. Говорят что она в Польше

https://twitter.com/i/status/1564537845989212161
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30.08.2022 17:13 Відповісти
союз разваливали медленно и мягко
******** завалим швидко, по взрослому
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30.08.2022 17:14 Відповісти
за правду ... посадили
а за брехню - хвалять та нагороджують
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30.08.2022 17:14 Відповісти
Вчера Ройзмана, сегодня Гозмана. Вы что, с ума там посходили? Задержите Иванова, Сидорова или Петрова, на худой конец. А то как-то неудобно получается...
(с)
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30.08.2022 17:14 Відповісти
Жах!!!
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30.08.2022 17:14 Відповісти
https://telegra.ph/KTO-****-RUSSKIH-SOLDAT---TOT-POPAL-SLUZHIT-V-AHMAT-08-30 Некрасов Евгений Сергеевич. Младший сержант. В/ч 12128, поселок Тоцкое-2, Оренбургская область, РФ.… во время выполнения боевого приказа, который не удалось исполнить, лица кавказской национальности в качестве наказания совершили акт сексуального насилия.
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30.08.2022 17:16 Відповісти
а Кац виноват
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30.08.2022 18:09 Відповісти
Та насрати .Гозмани,Ройзмани,Шендеровічі,Фєйгіни...
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30.08.2022 18:21 Відповісти
Вряд ли в твоем чистоплюйстве есть польза для Украины. Как ты собираешься искать анентуру в России? Хотя кого я спрашиваю, ты наверное неспособен думать.
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30.08.2022 18:31 Відповісти
Поки що достатньо аґентури й в Україні.
Подумай про це.
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30.08.2022 19:15 Відповісти
сталін хуже Гітлера, ссср хуже ІІІ Рейху, нквд в сто раз хуже Гестапо - це ж прописні і незаперечні істини. В кацапії, там все в сатанинскому угарі, з ніг поставлене на голову.
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30.08.2022 18:38 Відповісти
Гозя правду написал,но с такой позицией в рашке сейчас жить небезопасно.Нужно валить из Мордора.
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30.08.2022 21:09 Відповісти
 
 