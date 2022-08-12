Посол Німеччини Фельдгузен про порівняння Путіна з Гітлером: "Паралелі просто очевидні"
Між режимом Володимира Путіна та нацистським режимом Третього Рейху є очевидні паралелі.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, передає Цензор.НЕТ.
"Історичні аналогії не завжди правильні, і Німеччина має особливу позицію, що нашу вину в Другій світовій війні не можна перевершити. Але, як і дуже багато німців, я кожного дня думаю про паралелі – вони просто очевидні, зокрема, і в масштабі того, що Путін хоче якусь імперію, і ми не знаємо, який її простір. Я справді дуже багато про це думаю", - розповіла вона.
Фельдгузен розповіла, що у Німеччині знають про такі російські ідеї, як створення концтаборів для українців, які озвучуються в публічному просторі: "Так, німці про це читають. Не всі, звісно, але наші медіа дуже багато про це пишуть – є багато докладних статей, в тому числі фахівців з України і навіть з Росії, які були змушені її залишити. Тобто інформація є. Чи люди це все читають із таким самим інтересом, як дипломати або інші професіонали, я не знаю. Але про це дійсно дуже багато говорять".
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Ось я і задумався - якщо письменниця, то чому не видавниця, якщо видавчиня, то чому не письменичиня.
На моє запитання можете дати відповідь?
у Берліні здохла якась ліверна ковбаса - Анка такі борзі слова каже за буйла....
***** давно превзошел гитлера во всем.
https://donpress.com/news/12-08-2022-girkin-zayavil-o-provale-rf-v-ukraine-i-predlozhil-perekrasit-kreml-v-zhovto
Жалкое подобие
Единственный козырь ЯО на котором все держится
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Єдине і найкраще, що ви можете отримати як результат цієї війни - це ясне і чітке розуміння того, що жити пліч-о-пліч з лютим і кровожерним звіром і прохолоджуватися, більще неможливо.
Або змиритися зі своєю долею і знову стати малоросами та хохлами у підпорядкуванні Великого Брата чи завзято працювати та розвивати економіку, армію, військову промисловість, с/г, соціальну політику, фінанси та стати гордим та незалежним народом - українцями
А сьогодні - путін.
"Я звільняю вас від химери під назвою совість"(с)
Усього 100 років негативного відбору, чотири покоління деградації, і більшість етносу відкотилася у соціальному розвитку знову до печер.
Хутлєр нащадок сталіна
Не смійте навіть порівнювати Адольфа Гітлера з оскаженілим московським дебілом.