Посол Німеччини Фельдгузен про порівняння Путіна з Гітлером: "Паралелі просто очевидні"

Між режимом Володимира Путіна та нацистським режимом Третього Рейху є очевидні паралелі.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, передає Цензор.НЕТ.

"Історичні аналогії не завжди правильні, і Німеччина має особливу позицію, що нашу вину в Другій світовій війні не можна перевершити. Але, як і дуже багато німців, я кожного дня думаю про паралелі – вони просто очевидні, зокрема, і в масштабі того, що Путін хоче якусь імперію, і ми не знаємо, який її простір. Я справді дуже багато про це думаю", - розповіла вона.

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Фельдгузен розповіла, що у Німеччині знають про такі російські ідеї, як створення концтаборів для українців, які озвучуються в публічному просторі: "Так, німці про це читають. Не всі, звісно, але наші медіа дуже багато про це пишуть – є багато докладних статей, в тому числі фахівців з України і навіть з Росії, які були змушені її залишити. Тобто інформація є. Чи люди це все читають із таким самим інтересом, як дипломати або інші професіонали, я не знаю. Але про це дійсно дуже багато говорять".