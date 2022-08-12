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Новини Війна
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Посол Німеччини Фельдгузен про порівняння Путіна з Гітлером: "Паралелі просто очевидні"

путін

Між режимом Володимира Путіна та нацистським режимом Третього Рейху є очевидні паралелі.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, передає Цензор.НЕТ.

"Історичні аналогії не завжди правильні, і Німеччина має особливу позицію, що нашу вину в Другій світовій війні не можна перевершити. Але, як і дуже багато німців, я кожного дня думаю про паралелі – вони просто очевидні, зокрема, і в масштабі того, що Путін хоче якусь імперію, і ми не знаємо, який її простір. Я справді дуже багато про це думаю", - розповіла вона.

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Фельдгузен розповіла, що у Німеччині знають про такі російські ідеї, як створення концтаборів для українців, які озвучуються в публічному просторі: "Так, німці про це читають. Не всі, звісно, але наші медіа дуже багато про це пишуть – є багато докладних статей, в тому числі фахівців з України і навіть з Росії, які були змушені її залишити. Тобто інформація є. Чи люди це все читають із таким самим інтересом, як дипломати або інші професіонали, я не знаю. Але про це дійсно дуже багато говорять".

Автор: 

Німеччина (7480) Гітлер Адольф (69) історія (1071) путін володимир (24120) росія (66037) Фельдгузен Анка (111)


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Топ коментарі
+24
Нет там никаких паралелей.
***** давно превзошел гитлера во всем.
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12.08.2022 20:21 Відповісти
+18
Ні. Навіть в порівнянні з Гітлером він просто *****.
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12.08.2022 20:30 Відповісти
+8
спалити дешевше..не треба нам красити скотомогильнік в кольори нашого славного прапора.
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12.08.2022 20:32 Відповісти
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Послиня, а не посол
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12.08.2022 20:18 Відповісти
Анка її звати
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12.08.2022 20:21 Відповісти
добре, що не членькиня уряду)))
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12.08.2022 20:24 Відповісти
Дивився якусь програму з УкрТВ, про що вже не пам'ятаю, і там мене зацікавила така словесна конструкція - "Письменниця та видавчиня".
Ось я і задумався - якщо письменниця, то чому не видавниця, якщо видавчиня, то чому не письменичиня.
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12.08.2022 20:33 Відповісти
да...нє па русскі какта...
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12.08.2022 20:52 Відповісти
Хоть па русскі , хоть па етрусскі ...
На моє запитання можете дати відповідь?
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12.08.2022 20:56 Відповісти
патамушта "милозвучність"
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12.08.2022 22:09 Відповісти
то нові правила...не пам'ятаю..років 10-15 назад ввели..то як з вертолётом - не можуть визначитись - чи то вертоліт, чи гвинтокрил..чи гелікоптер...
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12.08.2022 20:56 Відповісти
Вертоліт - калька з російської. Гелікоптер - в даному випадку синонім, таку назву дав апарату Леонардо да Вінчі. Гвинтокрил - це конструктивно інший літальний апарат, комбінація літака і гелікоптера.
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12.08.2022 22:00 Відповісти
ця не не послиня, а послиця....

у Берліні здохла якась ліверна ковбаса - Анка такі борзі слова каже за буйла....
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12.08.2022 21:21 Відповісти
Нет там никаких паралелей.
***** давно превзошел гитлера во всем.
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12.08.2022 20:21 Відповісти
Німці зітхнуть з полегшенням: про Гітлера на деякий час забудуть.
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12.08.2022 20:28 Відповісти
Ні. Навіть в порівнянні з Гітлером він просто *****.
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12.08.2022 20:30 Відповісти
З гітлером в )(уйла одна паралель-розв"язання війни з метою знищення інших народів та націй.А в іншому )(уйло не вартий того щоб його порівнювати з диктаторами.Диктатуру воно не створило ,а отримало її у спадок.З мільйонами рабів. Звичайний непотреб якому вже давно треба здохнути.
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12.08.2022 20:58 Відповісти
Не во всём:
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12.08.2022 23:39 Відповісти
Дик начитався недорозвинутий ваших книжок і знесло макітру. Долбойоб шо він шо ви.
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12.08.2022 20:21 Відповісти
Нажаль у Німеччині це далеко не всім очевидно...
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12.08.2022 20:22 Відповісти
Гиркин заявил о провале РФ в Украине и предложил перекрасить Кремль в "жовто -блакитный цвет"

https://donpress.com/news/12-08-2022-girkin-zayavil-o-provale-rf-v-ukraine-i-predlozhil-perekrasit-kreml-v-zhovto
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12.08.2022 20:23 Відповісти
нехай починає))
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12.08.2022 20:25 Відповісти
спалити дешевше..не треба нам красити скотомогильнік в кольори нашого славного прапора.
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12.08.2022 20:32 Відповісти
зате як цапів бісило б)))
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12.08.2022 21:00 Відповісти
пусть маляров наймет, на краску скинемся.
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12.08.2022 20:27 Відповісти
доля Саддама Хусейна його чекає
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12.08.2022 20:23 Відповісти
швидше сталіна. а хотілось би кадафі
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12.08.2022 20:40 Відповісти
хоч хтось там притомний...
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12.08.2022 20:25 Відповісти
путлер-всего лишь второй после саддама И первым ему уже не быть
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12.08.2022 20:25 Відповісти
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12.08.2022 20:27 Відповісти
Какой там Гитлер

Жалкое подобие

Единственный козырь ЯО на котором все держится
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12.08.2022 20:26 Відповісти
А чого ви хотіли від мавпи?
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12.08.2022 20:30 Відповісти
не треба мавп ображати..
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12.08.2022 21:02 Відповісти
Це бачить не тільки Фельдгузен...
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12.08.2022 20:28 Відповісти
Нарешті почало доходити до європолітиків.
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12.08.2022 20:31 Відповісти
Паралелі не очевидні! При Гітлері,ще в 1937 році в Третьому Рейху з'явилися автобани. А на кацапщіні до сьогоднішнього дня жодного немає.Ніхто не збирається виправдовувати Шикльгрубера: злочинець він і є злочинець. Але ж злочинець ***** набагато страшніший - він опустив навіть своє дике населення!
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12.08.2022 20:32 Відповісти
В плане бредовых идей может и превзошел
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12.08.2022 20:36 Відповісти
Цікаво ось що... На територіях, колись окупованих Рейхом,народ підбирав всілякі добрі речі: банки від зберігання протигазів(для зберігання мастила та інших корисних речей),штик-ножі від гвинтівки Маузера для різки свиней (при зрізанні загостреної частини отримувалася чудова(вічна!) стамеска). Тепер питання знавцям: після нашої перемоги,що ми корисного підберемо від кацапів???!!! Впевнений: хіба що кістну муку!
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12.08.2022 20:54 Відповісти
клумби з танків...
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12.08.2022 21:04 Відповісти
Тепер питання знавцям: після нашої перемоги,що ми корисного підберемо від кацапів???
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Єдине і найкраще, що ви можете отримати як результат цієї війни - це ясне і чітке розуміння того, що жити пліч-о-пліч з лютим і кровожерним звіром і прохолоджуватися, більще неможливо.
Або змиритися зі своєю долею і знову стати малоросами та хохлами у підпорядкуванні Великого Брата чи завзято працювати та розвивати економіку, армію, військову промисловість, с/г, соціальну політику, фінанси та стати гордим та незалежним народом - українцями
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12.08.2022 21:22 Відповісти
німці в гітлерах гарно розуміють
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12.08.2022 20:32 Відповісти
Зачем алоизыча то обижать?.....
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12.08.2022 20:35 Відповісти
Німці ишли за землями рабами в рашці всьо є і атомна зброя
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12.08.2022 20:41 Відповісти
Виходьте з того, що біологічний вид Гомо Сапієнс, із 200.000 років свого існування, в будинках живе лише 10.000 років, а в печерах жив 190.000 років. Люди за своєю основою дикі звірі з тоненькою зовнішньою скоринкою цивілізованості, і зняти цю скоринку - справа одного моменту. Чим і користувалися Ленін, Сталін, Гітлер, Мао, Пол Пот, африканські диктатори.
А сьогодні - путін.
"Я звільняю вас від химери під назвою совість"(с)
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12.08.2022 20:42 Відповісти
на мокшанії превалює гомодолбойобікус..
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12.08.2022 20:59 Відповісти
Такі так...!
Усього 100 років негативного відбору, чотири покоління деградації, і більшість етносу відкотилася у соціальному розвитку знову до печер.
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12.08.2022 21:05 Відповісти
Если даже посол Германии рассуждает об таком сравнении и сходстве, как о чем то само- собой разумеющемся, то клейма на путине ставить точно уже негде! Это всуляет надежду, что немцы говоря в глаза нам одно, за спиной у нас не будут искать выгодные для себе, а не для всех, решения по глобальным вопросам!
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12.08.2022 20:43 Відповісти
та нема там різниці,що одне схиблене падло,що друге.
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12.08.2022 20:50 Відповісти
З кожним додатковим кубометром газу в німецьких сховищах заяви німецьких офіційних представників все краще і краще
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12.08.2022 20:51 Відповісти
Але навесні сховища спустіють...
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12.08.2022 21:04 Відповісти
на весні уже будуть інші постачальники)))
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12.08.2022 23:29 Відповісти
А з ким порівнював путіна Зеленський?
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12.08.2022 20:54 Відповісти
Лестить він пуйлу. Бо порівняння ніяк не очивидні. Наприклад, всі полонені з країн, що притримувались Женевської конвенції спокійно сби дочекались до кінця війни, до них був допущений червоний хрест і доставка продуктів з їхніх країн
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12.08.2022 21:04 Відповісти
Пуйло відмінило на території рашки дію Женевських конвенцій.
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12.08.2022 22:06 Відповісти
Гітлер все ж таки був більш адекватним.
Хутлєр нащадок сталіна
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12.08.2022 21:04 Відповісти
Путлеру можно параллель со сталиным. Оба уродища и маньяки. Гитлер подобие, но слабак.
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12.08.2022 21:07 Відповісти
Моль...мавзолейная хоть и майор дохлого КГБ зато Киев взял за три дня...Гитлер мучился со столицей Украины уж до сентября 1941года...зато Сил питерские захватили Песню Абхазию и южну Асэтию захват подложки Курск не считается..сама сдохла..
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12.08.2022 21:24 Відповісти
Путин на Хусейна похож или Бен Ладена, а точнее он у них у всех перенял опыт и у тиранов и террористов. Путин в себя впитал всех злодеев в истории.
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12.08.2022 21:38 Відповісти
Народная примета - резкое повышение медиа риторики - предвестник визита высокого лица.
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12.08.2022 22:05 Відповісти
Гитлер - художник, только евреев не любил. гебнявое Хйло и рядом не стоит. отравления, пытки убийства и вот это вот все. просрет все, точнее - уже.
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12.08.2022 22:07 Відповісти
Гитлер злодей, но величина. Национал-социализм есть идеология. Шо на ********* вонючей наблюдаем? Идеологии нема, а путин-*****.
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13.08.2022 00:43 Відповісти
Найбільшим досягненням Адольфа Гітлера було створення найвеличнішої глибинної і безсмертної ідеології націонал-соціалізму і озброєння нею німецької нації. Її відродження і процвітання. Німці йшли переконані у своїй величі і правоті. А що створив *****? Орду убогих, переляканих і від того оскаженілих голодранців, котрі рвуться убивати і грабувати, щоб не здохнути з голоду і не бути застріленим ззаді?
Не смійте навіть порівнювати Адольфа Гітлера з оскаженілим московським дебілом.
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14.08.2022 18:03 Відповісти
 
 