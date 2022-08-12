Посол Германии Фельдгузен о сравнении Путина с Гитлером: "Параллели просто очевидны"
Между режимом Владимира Путина и нацистским режимом Третьего Рейха есть очевидные параллели.
Об этом в интервью Укринформу сообщила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, передает Цензор.НЕТ.
"Исторические аналогии не всегда правильные, и Германия имеет особую позицию, что нашу вину во Второй мировой войне нельзя превзойти. Но, как и очень много немцев, я каждый день думаю о параллели – они просто очевидны, в частности, и в масштабе того, что Путин хочет какую-то империю, и мы не знаем, каково ее пространство. Я действительно очень много об этом думаю", - рассказала она.
Фельдгузен рассказала, что в Германии знают о таких российских идеях, как создание концлагерей для украинцев, которые озвучиваются в публичном пространстве: "Да, немцы об этом читают. Не все, конечно, но наши медиа очень много об этом пишут – есть много подробных статей, в том числе специалистов из Украины и даже из России, которые были вынуждены ее покинуть. То есть информация есть. Читают ли люди это все с таким же интересом, как дипломаты или другие профессионалы, я не знаю. Но об этом действительно очень много говорят" .
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Ось я і задумався - якщо письменниця, то чому не видавниця, якщо видавчиня, то чому не письменичиня.
На моє запитання можете дати відповідь?
у Берліні здохла якась ліверна ковбаса - Анка такі борзі слова каже за буйла....
***** давно превзошел гитлера во всем.
https://donpress.com/news/12-08-2022-girkin-zayavil-o-provale-rf-v-ukraine-i-predlozhil-perekrasit-kreml-v-zhovto
Жалкое подобие
Единственный козырь ЯО на котором все держится
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Єдине і найкраще, що ви можете отримати як результат цієї війни - це ясне і чітке розуміння того, що жити пліч-о-пліч з лютим і кровожерним звіром і прохолоджуватися, більще неможливо.
Або змиритися зі своєю долею і знову стати малоросами та хохлами у підпорядкуванні Великого Брата чи завзято працювати та розвивати економіку, армію, військову промисловість, с/г, соціальну політику, фінанси та стати гордим та незалежним народом - українцями
А сьогодні - путін.
"Я звільняю вас від химери під назвою совість"(с)
Усього 100 років негативного відбору, чотири покоління деградації, і більшість етносу відкотилася у соціальному розвитку знову до печер.
Хутлєр нащадок сталіна
Не смійте навіть порівнювати Адольфа Гітлера з оскаженілим московським дебілом.