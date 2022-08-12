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Новости Война
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Посол Германии Фельдгузен о сравнении Путина с Гитлером: "Параллели просто очевидны"

путін

Между режимом Владимира Путина и нацистским режимом Третьего Рейха есть очевидные параллели.

Об этом в интервью Укринформу сообщила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, передает Цензор.НЕТ.

"Исторические аналогии не всегда правильные, и Германия имеет особую позицию, что нашу вину во Второй мировой войне нельзя превзойти. Но, как и очень много немцев, я каждый день думаю о параллели – они просто очевидны, в частности, и в масштабе того, что Путин хочет какую-то империю, и мы не знаем, каково ее пространство. Я действительно очень много об этом думаю", - рассказала она.

Читайте также: "Разве кто-то говорил с Гитлером?", - Дуда раскритиковал европейских лидеров за звонки Путину

Фельдгузен рассказала, что в Германии знают о таких российских идеях, как создание концлагерей для украинцев, которые озвучиваются в публичном пространстве: "Да, немцы об этом читают. Не все, конечно, но наши медиа очень много об этом пишут – есть много подробных статей, в том числе специалистов из Украины и даже из России, которые были вынуждены ее покинуть. То есть информация есть. Читают ли люди это все с таким же интересом, как дипломаты или другие профессионалы, я не знаю. Но об этом действительно очень много говорят" .

Автор: 

Германия (7070) Гитлер Адольф (165) история (2017) путин владимир (31560) россия (96184) Фельдгузен Анка (96)


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Топ комментарии
+24
Нет там никаких паралелей.
***** давно превзошел гитлера во всем.
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12.08.2022 20:21 Ответить
+18
Ні. Навіть в порівнянні з Гітлером він просто *****.
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12.08.2022 20:30 Ответить
+8
спалити дешевше..не треба нам красити скотомогильнік в кольори нашого славного прапора.
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12.08.2022 20:32 Ответить
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Послиня, а не посол
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12.08.2022 20:18 Ответить
Анка її звати
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12.08.2022 20:21 Ответить
добре, що не членькиня уряду)))
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12.08.2022 20:24 Ответить
Дивився якусь програму з УкрТВ, про що вже не пам'ятаю, і там мене зацікавила така словесна конструкція - "Письменниця та видавчиня".
Ось я і задумався - якщо письменниця, то чому не видавниця, якщо видавчиня, то чому не письменичиня.
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12.08.2022 20:33 Ответить
да...нє па русскі какта...
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12.08.2022 20:52 Ответить
Хоть па русскі , хоть па етрусскі ...
На моє запитання можете дати відповідь?
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12.08.2022 20:56 Ответить
патамушта "милозвучність"
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12.08.2022 22:09 Ответить
то нові правила...не пам'ятаю..років 10-15 назад ввели..то як з вертолётом - не можуть визначитись - чи то вертоліт, чи гвинтокрил..чи гелікоптер...
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12.08.2022 20:56 Ответить
Вертоліт - калька з російської. Гелікоптер - в даному випадку синонім, таку назву дав апарату Леонардо да Вінчі. Гвинтокрил - це конструктивно інший літальний апарат, комбінація літака і гелікоптера.
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12.08.2022 22:00 Ответить
ця не не послиня, а послиця....

у Берліні здохла якась ліверна ковбаса - Анка такі борзі слова каже за буйла....
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12.08.2022 21:21 Ответить
Нет там никаких паралелей.
***** давно превзошел гитлера во всем.
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12.08.2022 20:21 Ответить
Німці зітхнуть з полегшенням: про Гітлера на деякий час забудуть.
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12.08.2022 20:28 Ответить
Ні. Навіть в порівнянні з Гітлером він просто *****.
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12.08.2022 20:30 Ответить
З гітлером в )(уйла одна паралель-розв"язання війни з метою знищення інших народів та націй.А в іншому )(уйло не вартий того щоб його порівнювати з диктаторами.Диктатуру воно не створило ,а отримало її у спадок.З мільйонами рабів. Звичайний непотреб якому вже давно треба здохнути.
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12.08.2022 20:58 Ответить
Не во всём:
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12.08.2022 23:39 Ответить
Дик начитався недорозвинутий ваших книжок і знесло макітру. Долбойоб шо він шо ви.
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12.08.2022 20:21 Ответить
Нажаль у Німеччині це далеко не всім очевидно...
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12.08.2022 20:22 Ответить
Гиркин заявил о провале РФ в Украине и предложил перекрасить Кремль в "жовто -блакитный цвет"

https://donpress.com/news/12-08-2022-girkin-zayavil-o-provale-rf-v-ukraine-i-predlozhil-perekrasit-kreml-v-zhovto
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12.08.2022 20:23 Ответить
нехай починає))
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12.08.2022 20:25 Ответить
спалити дешевше..не треба нам красити скотомогильнік в кольори нашого славного прапора.
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12.08.2022 20:32 Ответить
зате як цапів бісило б)))
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12.08.2022 21:00 Ответить
пусть маляров наймет, на краску скинемся.
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12.08.2022 20:27 Ответить
доля Саддама Хусейна його чекає
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12.08.2022 20:23 Ответить
швидше сталіна. а хотілось би кадафі
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12.08.2022 20:40 Ответить
хоч хтось там притомний...
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12.08.2022 20:25 Ответить
путлер-всего лишь второй после саддама И первым ему уже не быть
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12.08.2022 20:25 Ответить
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12.08.2022 20:27 Ответить
Какой там Гитлер

Жалкое подобие

Единственный козырь ЯО на котором все держится
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12.08.2022 20:26 Ответить
А чого ви хотіли від мавпи?
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12.08.2022 20:30 Ответить
не треба мавп ображати..
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12.08.2022 21:02 Ответить
Це бачить не тільки Фельдгузен...
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12.08.2022 20:28 Ответить
Нарешті почало доходити до європолітиків.
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12.08.2022 20:31 Ответить
Паралелі не очевидні! При Гітлері,ще в 1937 році в Третьому Рейху з'явилися автобани. А на кацапщіні до сьогоднішнього дня жодного немає.Ніхто не збирається виправдовувати Шикльгрубера: злочинець він і є злочинець. Але ж злочинець ***** набагато страшніший - він опустив навіть своє дике населення!
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12.08.2022 20:32 Ответить
В плане бредовых идей может и превзошел
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12.08.2022 20:36 Ответить
Цікаво ось що... На територіях, колись окупованих Рейхом,народ підбирав всілякі добрі речі: банки від зберігання протигазів(для зберігання мастила та інших корисних речей),штик-ножі від гвинтівки Маузера для різки свиней (при зрізанні загостреної частини отримувалася чудова(вічна!) стамеска). Тепер питання знавцям: після нашої перемоги,що ми корисного підберемо від кацапів???!!! Впевнений: хіба що кістну муку!
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12.08.2022 20:54 Ответить
клумби з танків...
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12.08.2022 21:04 Ответить
Тепер питання знавцям: після нашої перемоги,що ми корисного підберемо від кацапів???
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Єдине і найкраще, що ви можете отримати як результат цієї війни - це ясне і чітке розуміння того, що жити пліч-о-пліч з лютим і кровожерним звіром і прохолоджуватися, більще неможливо.
Або змиритися зі своєю долею і знову стати малоросами та хохлами у підпорядкуванні Великого Брата чи завзято працювати та розвивати економіку, армію, військову промисловість, с/г, соціальну політику, фінанси та стати гордим та незалежним народом - українцями
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12.08.2022 21:22 Ответить
німці в гітлерах гарно розуміють
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12.08.2022 20:32 Ответить
Зачем алоизыча то обижать?.....
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12.08.2022 20:35 Ответить
Німці ишли за землями рабами в рашці всьо є і атомна зброя
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12.08.2022 20:41 Ответить
Виходьте з того, що біологічний вид Гомо Сапієнс, із 200.000 років свого існування, в будинках живе лише 10.000 років, а в печерах жив 190.000 років. Люди за своєю основою дикі звірі з тоненькою зовнішньою скоринкою цивілізованості, і зняти цю скоринку - справа одного моменту. Чим і користувалися Ленін, Сталін, Гітлер, Мао, Пол Пот, африканські диктатори.
А сьогодні - путін.
"Я звільняю вас від химери під назвою совість"(с)
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12.08.2022 20:42 Ответить
на мокшанії превалює гомодолбойобікус..
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12.08.2022 20:59 Ответить
Такі так...!
Усього 100 років негативного відбору, чотири покоління деградації, і більшість етносу відкотилася у соціальному розвитку знову до печер.
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12.08.2022 21:05 Ответить
Если даже посол Германии рассуждает об таком сравнении и сходстве, как о чем то само- собой разумеющемся, то клейма на путине ставить точно уже негде! Это всуляет надежду, что немцы говоря в глаза нам одно, за спиной у нас не будут искать выгодные для себе, а не для всех, решения по глобальным вопросам!
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12.08.2022 20:43 Ответить
та нема там різниці,що одне схиблене падло,що друге.
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12.08.2022 20:50 Ответить
З кожним додатковим кубометром газу в німецьких сховищах заяви німецьких офіційних представників все краще і краще
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12.08.2022 20:51 Ответить
Але навесні сховища спустіють...
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12.08.2022 21:04 Ответить
на весні уже будуть інші постачальники)))
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12.08.2022 23:29 Ответить
А з ким порівнював путіна Зеленський?
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12.08.2022 20:54 Ответить
Лестить він пуйлу. Бо порівняння ніяк не очивидні. Наприклад, всі полонені з країн, що притримувались Женевської конвенції спокійно сби дочекались до кінця війни, до них був допущений червоний хрест і доставка продуктів з їхніх країн
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12.08.2022 21:04 Ответить
Пуйло відмінило на території рашки дію Женевських конвенцій.
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12.08.2022 22:06 Ответить
Гітлер все ж таки був більш адекватним.
Хутлєр нащадок сталіна
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12.08.2022 21:04 Ответить
Путлеру можно параллель со сталиным. Оба уродища и маньяки. Гитлер подобие, но слабак.
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12.08.2022 21:07 Ответить
Моль...мавзолейная хоть и майор дохлого КГБ зато Киев взял за три дня...Гитлер мучился со столицей Украины уж до сентября 1941года...зато Сил питерские захватили Песню Абхазию и южну Асэтию захват подложки Курск не считается..сама сдохла..
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12.08.2022 21:24 Ответить
Путин на Хусейна похож или Бен Ладена, а точнее он у них у всех перенял опыт и у тиранов и террористов. Путин в себя впитал всех злодеев в истории.
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12.08.2022 21:38 Ответить
Народная примета - резкое повышение медиа риторики - предвестник визита высокого лица.
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12.08.2022 22:05 Ответить
Гитлер - художник, только евреев не любил. гебнявое Хйло и рядом не стоит. отравления, пытки убийства и вот это вот все. просрет все, точнее - уже.
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12.08.2022 22:07 Ответить
Гитлер злодей, но величина. Национал-социализм есть идеология. Шо на ********* вонючей наблюдаем? Идеологии нема, а путин-*****.
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13.08.2022 00:43 Ответить
Найбільшим досягненням Адольфа Гітлера було створення найвеличнішої глибинної і безсмертної ідеології націонал-соціалізму і озброєння нею німецької нації. Її відродження і процвітання. Німці йшли переконані у своїй величі і правоті. А що створив *****? Орду убогих, переляканих і від того оскаженілих голодранців, котрі рвуться убивати і грабувати, щоб не здохнути з голоду і не бути застріленим ззаді?
Не смійте навіть порівнювати Адольфа Гітлера з оскаженілим московським дебілом.
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14.08.2022 18:03 Ответить
 
 