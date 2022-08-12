Посол Германии Фельдгузен о сравнении Путина с Гитлером: "Параллели просто очевидны"

Между режимом Владимира Путина и нацистским режимом Третьего Рейха есть очевидные параллели.

Об этом в интервью Укринформу сообщила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, передает Цензор.НЕТ.

"Исторические аналогии не всегда правильные, и Германия имеет особую позицию, что нашу вину во Второй мировой войне нельзя превзойти. Но, как и очень много немцев, я каждый день думаю о параллели – они просто очевидны, в частности, и в масштабе того, что Путин хочет какую-то империю, и мы не знаем, каково ее пространство. Я действительно очень много об этом думаю", - рассказала она.

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Фельдгузен рассказала, что в Германии знают о таких российских идеях, как создание концлагерей для украинцев, которые озвучиваются в публичном пространстве: "Да, немцы об этом читают. Не все, конечно, но наши медиа очень много об этом пишут – есть много подробных статей, в том числе специалистов из Украины и даже из России, которые были вынуждены ее покинуть. То есть информация есть. Читают ли люди это все с таким же интересом, как дипломаты или другие профессионалы, я не знаю. Но об этом действительно очень много говорят" .