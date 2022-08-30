Понад 51% навчальних закладів України готові розпочати очне навчання, - МВС

До початку освітнього процесу в очній формі навчання, за показниками безпеки, готові понад 51% навчальних закладів України з 48% учасниками освітнього процесу.

Про це повідомили під час брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У міністерстві розповіли: найгірше забезпечено укриттями заклади освіти у Миколаївській області - 17%. У Дніпропетровській області - 31%, Волинській - 37%, Сумській - 38%. Найкращі показники демонструє Чернівецька область, там укриттям забезпечені 82% закладів. У Закарпатській області теж 82%, у Львівській - 81%. У Києві - 71% закладів освіти забезпечений укриттями.

"У всіх областях створені та діють комісії з обстеження будівель та споруд, які визначають можливості їхнього використання, як укриття. До складу комісій входять працівники ДСНС, співробітники ВЦА та інших місцевих органів. Наразі проведено огляд 93% закладів освіти по всій Україні", - повідомили в МВС.

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