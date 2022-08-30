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Понад 51% навчальних закладів України готові розпочати очне навчання, - МВС

школа,діти

До початку освітнього процесу в очній формі навчання, за показниками безпеки, готові понад 51% навчальних закладів України з 48% учасниками освітнього процесу.

Про це повідомили під час брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У міністерстві розповіли: найгірше забезпечено укриттями заклади освіти у Миколаївській області - 17%. У Дніпропетровській області - 31%, Волинській - 37%, Сумській - 38%. Найкращі показники демонструє Чернівецька область, там укриттям забезпечені 82% закладів. У Закарпатській області теж 82%, у Львівській - 81%. У Києві - 71% закладів освіти забезпечений укриттями.

"У всіх областях створені та діють комісії з обстеження будівель та споруд, які визначають можливості їхнього використання, як укриття. До складу комісій входять працівники ДСНС, співробітники ВЦА та інших місцевих органів. Наразі проведено огляд 93% закладів освіти по всій Україні", - повідомили в МВС.

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МВС (3500) школа (2205) навчання (575)


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Від ковіду всіх на карантини і дистанційне навчання відправили, а тут хочуть онлайн навчати. Ніяке укриття не врятує від ракети х-22,чи щось подібного.
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30.08.2022 18:04 Відповісти
Якщо, навіть, у відносно спокійних центральних регіонах України лунає по 2-3 тривоги лише в першій половині дня, які тривають по півгодини-годині кожна, то як можна очно навчати дітей? Вони ж з підвалів не виходитимуть!
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30.08.2022 18:11 Відповісти
Якщо кажуть 51, то це означає в реальності від сили 21!
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30.08.2022 18:16 Відповісти
У нашій школі комісія оглянула підвал, і ось ми у 51% готових. А те, що підвал не вмістить і половину дітей і сам є дуже стрьомним місцем (хирляві стіни, довжелезні панельні перекриття, погана вентиляція), комісію не обходить. На щастя, більшіть батьків обрала дистанційне навчання
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30.08.2022 22:04 Відповісти
Ну, давайте, до першого поганого випадку (не дай Боже), що до придурків до начальства дійшло, що йде війна.
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30.08.2022 18:57 Відповісти
ППО ж не гарантує збиття всіх ракет. Яке може бути очне навчання з ворогом у вигляді терорестичної федерації? Ідіотизм черговий...
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30.08.2022 19:25 Відповісти
 
 