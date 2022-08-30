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НКРЕКП планує зобов’язати держпідприємство Гарпок розблокувати виплати "зеленій" генерації

енергетика,вде,альтернативна

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) виявила у державних компаній "Гарантований покупець" та НЕК "Укренерго" порушення, через які були затримані платежі виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Про це свідчать матеріали до засідання НКРЕКП, яке призначено на 2 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

За результатами позапланових перевірок регулятор виявив у "Гарантованого покупця" порушення ліцензійних умов. НКРЕКП встановив, що через порушення у документах "Гарантованого покупця" компанії не підписували акти приймання-передачі надання послуг із забезпечення збільшення частки ВДЕ за січень – травень, липень, жовтень 2021 року, та березень, квітень – червень 2022 року.

На засіданні 2 вересня НКРЕКП планує зобов’язати "Гарантованого покупця" ліквідувати ці порушення, та відправити виправлені акти на підпис до "Укренерго".

Нагадаємо, Розрахунки держави з виробниками "зеленої" електроенергії залишаються на критично низькому рівні, який ледве покриває операційні витрати електростанцій. Також Україна презентувала у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року. Загалом інвестиції в енергетичну незалежність та "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП консультується з Енергоспівтовариством ЄС щодо скасування "зеленого" тарифу

Автор: 

енергетика (2583) Укренерго (2688) НКРЕКП (1815) альтернативна енергетика (847) Гарантований покупець (184)


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Тоесть на безработных людей налоги нужно повышать. А Ахметову и КО выплаты за воздух разблокировать? Война войной а Ахметка бюджет будет выжимать до последней капли?
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30.08.2022 18:18 Відповісти
Так є вихід, не виплачуйте Ахметці, а 40 тисячам простих громадян України необхідно виплатити, бо Гарпок порушив умови договору в односторонньому порядку, а він є державним підприємством, а точніше держава Україна, а ще точніше пан Зеленський, бо сьогодні вся влада в його одних руках.
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30.08.2022 18:25 Відповісти
За нормами міжнародного і українського права через війну в Україні діє режим форс-мажору, що зупиняє виконання зобов'язань гарантованого покупця ДП "Енергоринок" з оплати за "зелену електроенергію" перед інвесторами джерел відновлювальної енергії.
Тому, будь-які виплати, в тому числі з Державного бюджету, на ці цілі є нічим іншим, як розтратою коштів.
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30.08.2022 19:50 Відповісти
я так розумію, що за нормами міжнародного і українського права через війну в Україні діє режим форс-мажору, що зупиняє виконання зобов'язань і в інших сферах? А там чомусь цього не видно. Там навпаки, деруть з людей в три-десять раз більше і нічого, не діє там форс-мажору. Вибірковість на користь кого?
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30.08.2022 20:44 Відповісти
Каждому "зелёному" мародеру по два бульдозера на станцию и веревку от "гарантированного" продавца. Падлы, война, кредиты, долги - давай драть бюджет. Если начнут платить - на вилы всех тварей. И продавателей и покупателей!
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30.08.2022 20:08 Відповісти
Це ви про Беню, якому кожен місяць хтось дарує з бюджету то 3,4 мільярди гривень, то пробачає всі 30 мільярдів?
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30.08.2022 20:45 Відповісти
пока Ахметка не возьмет в долю, ничего не заплатят, там ребятки стойкие.
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30.08.2022 21:01 Відповісти
..."зеленій" генерації - це тій що зараз при владі?
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30.08.2022 21:15 Відповісти
 
 