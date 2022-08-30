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Кабмін розширив перелік осіб, які можуть отримати компенсацію за прихисток переселенців

прихисток

На засіданні уряду 30 серпня прийнято рішення про відміну вікових обмежень для людей, які хочуть прихистити у себе внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відсьогодні внесено зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО.

"У рамках програми "Прихисток", яка діє відповідно до цього порядку, знімаються вікові обмеження: тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин. Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У навчальних закладах, які планують працювати в режимі онлайн, розмістять переселенців, - Верещук

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що за домовленістю з Урядом повний обсяг витрат на компенсацію за розміщення ВПО планує фінансувати Товариство Червоного Хреста України.

"Це дозволить зекономити суттєві суми в держбюджеті (з березня по липень Товариство Червоного Хреста України виплатило вже понад 110 млн грн). Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази - близько 900 грн/місяць на одну особу", - зазначила Верещук.

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Кабмін (14078) компенсації (689) переселенці (977)


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Які 900 грн, якщо наприклад Львові квартира-однушка від 10к. + комуналка? Та й власники квартир не дуже-то хочуть зв'язуватися зі всякими "прихистками"......
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30.08.2022 19:19 Відповісти
Так це ж власнику квартир будут сплачувати
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30.08.2022 19:31 Відповісти
Я й написав, що власники не хочуть з цим зв'язуватись. Бояться перевірок від податкової за те що здають житло а податки за це не платять
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30.08.2022 19:54 Відповісти
Дурпелику в Тернополі живуть практично безоплатно + харчування і гігіїнічні потреби мінімально забезпечено..
А хочеш жити в в квартирі з єврозручностями - плати...
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30.08.2022 23:03 Відповісти
Ну что зебилы... Наголосоали в 2019 против "вайны"? Я вас, лядей гламурных, буду постоянно спрашивать: а как же важ гласурчиг вовочка?
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30.08.2022 19:24 Відповісти
А ты чьих будешь, или против всех?
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30.08.2022 20:01 Відповісти
Він тут на роботі
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30.08.2022 20:14 Відповісти
а ти що за лярва?
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30.08.2022 20:17 Відповісти
 
 