Кабмін розширив перелік осіб, які можуть отримати компенсацію за прихисток переселенців

На засіданні уряду 30 серпня прийнято рішення про відміну вікових обмежень для людей, які хочуть прихистити у себе внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відсьогодні внесено зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО.

"У рамках програми "Прихисток", яка діє відповідно до цього порядку, знімаються вікові обмеження: тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин. Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації", - йдеться у повідомленні.

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Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що за домовленістю з Урядом повний обсяг витрат на компенсацію за розміщення ВПО планує фінансувати Товариство Червоного Хреста України.

"Це дозволить зекономити суттєві суми в держбюджеті (з березня по липень Товариство Червоного Хреста України виплатило вже понад 110 млн грн). Крім того, ведуться перемовини щодо підвищення розміру компенсації на опалювальний період у два рази - близько 900 грн/місяць на одну особу", - зазначила Верещук.