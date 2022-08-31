Окупанти обстріляли центр Харкова, потрапили в житловий будинок, є постраждалі, - Терехов
Російські окупанти в ніч проти середи обстріляли Київський район Харкова, потрапили до житлового будинку в центрі міста, є постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив мер Ігор Терехов.
"Приліт у Київському районі, у центрі міста. Пряме потрапляння до житлового будинку. Пожежа. Є інформація про постраждалих", – написав він.
За попередньою інформацією, дві людини постраждали внаслідок обстрілу Київського району Харкова, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
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це николи не скінчиться
один залп і мольфарка пошепче
і щоб жодний москальський виродок не лишився живим! Амінь!