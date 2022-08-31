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Окупанти обстріляли центр Харкова, потрапили в житловий будинок, є постраждалі, - Терехов

обстріл,харків

Російські окупанти в ніч проти середи обстріляли Київський район Харкова, потрапили до житлового будинку в центрі міста, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі  повідомив мер Ігор Терехов.

"Приліт у Київському районі, у центрі міста. Пряме потрапляння до житлового будинку. Пожежа. Є інформація про постраждалих", – написав він.

За попередньою інформацією, дві людини постраждали внаслідок обстрілу Київського району Харкова, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Окупанти ведуть артобстріл Київського району Харкова. Спалахнула пожежа у багатоповерхівці, - Терехов

Автор: 

обстріл (28156) Харків (5546) Терехов Ігор (311)


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Пінг-понг потрібен. Смерчами по Білгороду. І буде тиша.
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31.08.2022 01:03 Відповісти
коли вже в'**..ут по белгороду?
це николи не скінчиться
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31.08.2022 01:08 Відповісти
у нас є декілька установок "Верба". це "хімера" на мінімалках. не така точність але вже не "туйфун" і лупашить за коордінатами
один залп і мольфарка пошепче
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31.08.2022 01:12 Відповісти
Да ***** на точность, впердолить по самые гланды *********...
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31.08.2022 02:03 Відповісти
Боже, пошли кожнну українську ракету в домівку кожного москаля
і щоб жодний москальський виродок не лишився живим! Амінь!
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31.08.2022 01:21 Відповісти
***** розуміє тільки силу
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31.08.2022 01:52 Відповісти
 
 