Окупанти ведуть артобстріл Київського району Харкова. Спалахнула пожежа у багатоповерхівці, - Терехов

Наразі окупанти ведуть артилерійський обстріл Київського району Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Артобстріл Київського району. Декілька "прильотів". Пожежа у багатоповерхівці", - зазначив він.

Інших деталей щодо обстрілу наразі не відомо.

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Як повідомлялося, вранці 30 серпня російські окупаційні війська обстріляли центр Харкова з великокаліберних гармат "Піон". За уточненими даними прокуратури, загинули четверо мирних жителів та 11 дістали поранень. Було пошкоджено низку будинків та автомобілів, дитячий садок та парк відпочинку. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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