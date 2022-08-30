Оккупанты ведут артобстрел Киевского района Харькова. Вспыхнул пожар в многоэтажке, - Терехов
Сейчас оккупанты ведут артиллерийский обстрел Киевского района Харькова.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Артобстрел Киевского района. Несколько "прилетов". Пожар в многоэтажке", - отметил он.
Других деталей по обстрелу пока не известно.
Как сообщалось, утром 30 августа российские оккупационные войска обстреляли центр Харькова из крупнокалиберных пушек "Пион". По уточненным данным прокуратуры, погибли четверо мирных жителей и 11 получили ранения. Был поврежден ряд домов и автомобилей, детский сад и парк отдыха. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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Ivan Kozhvan
показать весь комментарий30.08.2022 15:58 Ответить Мне нравится 3
Перехватчик
показать весь комментарий30.08.2022 16:10 Ответить Мне нравится 0
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