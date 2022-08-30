Оккупанты ведут артобстрел Киевского района Харькова. Вспыхнул пожар в многоэтажке, - Терехов

Сейчас оккупанты ведут артиллерийский обстрел Киевского района Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Артобстрел Киевского района. Несколько "прилетов". Пожар в многоэтажке", - отметил он.

Других деталей по обстрелу пока не известно.

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Как сообщалось, утром 30 августа российские оккупационные войска обстреляли центр Харькова из крупнокалиберных пушек "Пион". По уточненным данным прокуратуры, погибли четверо мирных жителей и 11 получили ранения. Был поврежден ряд домов и автомобилей, детский сад и парк отдыха. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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