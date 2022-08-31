Протягом доби 30 серпня ворог здійснив 133 обстріли Сумщини, - Живицький

У вівторок, 30 серпня, росіяни обстрілювали території трьох громад Сумської області - Хотіньської, Річківської та Великописарівської, зафіксовано 133 прильоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Він зазначив, що о 10.00 з території РФ почався обстріл з літака, який не перетинав державний кордон України, околиць Хотінської та Річківської громад. Випущено 3 ракети.

Було також 10 прильотів з міномету (120 мм), 5 прильотів ствольної артилерії та 40 прильотів РСЗВ. Близько 11.30 обстріл продовжився: 12 прильотів з міномету (120 мм), 10 прильотів зі ствольної артилерії.

Із 10:20 вівся мінометний обстріл Великописарівської громади – 10 мін.

Хотінська громада: з 11.03 ворог обстрілював громаду з мінометів: 6 мін. Обстріл продовжився після 13.00 (10 прильотів), після 16.00 (15 мін) та близько 20.00 (12 мін).

За словами Живицького, в усіх випадках обійшлося без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі та вранці російські війська обстріляли Сумщину, загалом зафіксовано 20 "прильотів", - Живицький