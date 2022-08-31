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Глава МЗС Ірану летить до Москви

иран

Міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір Абдоллахіан полетить до Москви домовлятися про припинення війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це із посиланням на іранські ЗМІ пише Сіньхуа.

"Міністр закордонних справ Ірану заявив, що основна мета його подорожі до Москви - допомогти вирішити кризу в Україні", - йдеться в матеріалі.

За словами Абдоллахіана, про візит було домовлено після того, як кілька Західних держав попросили його відігравати більшу роль у припиненні війни.

Окрім України, глави МЗС Ірану та Росії обговорять також "двосторонню співпрацю та питання Афганістану".

Амір Абдоллахіан вилетить з Тегерана до Москви сьогодні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує переговори з Іраном про закупівлю безпілотників, - Білий дім

Автор: 

візит (1570) Іран (2005) москва (1244)


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Топ коментарі
+22
Здається поїхав тринди отримувати за чудо-техніку
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31.08.2022 06:56
+19
Исламский поц-фанатик с полотенцев на голове летит к свиноедам.
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31.08.2022 06:55
+12
По вопросу безппилотников он туда летит, причём экстренно
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31.08.2022 06:57
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Исламский поц-фанатик с полотенцев на голове летит к свиноедам.
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31.08.2022 06:55 Відповісти
Просто к свиням!
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31.08.2022 07:26 Відповісти
Здається поїхав тринди отримувати за чудо-техніку
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31.08.2022 06:56 Відповісти
Поїхав, щоб сказати ***** "раз безпілотники г*вно, то вихід один - капітуляція".
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31.08.2022 10:02 Відповісти
По вопросу безппилотников он туда летит, причём экстренно
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31.08.2022 06:57 Відповісти
"Кидали" викликали "кидал" на "стрєлку" для "пред"яви"
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31.08.2022 09:03 Відповісти
Херасе миротворцев нашли
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31.08.2022 06:58 Відповісти
По ходу иранские говнолеты не хотят летать и падают подху.ловникам на их тупорылые головы.
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31.08.2022 07:04 Відповісти
Летіти буде на безпілотнику?
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31.08.2022 07:20 Відповісти
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31.08.2022 07:22 Відповісти
Ой, *****, тоже мені "припиняло" знайшлося...
Нам "припиняти" не підходить, нам "припиняти" тільки на "Уральському хребті" можна...
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31.08.2022 07:20 Відповісти
Іран до москви летить говорити про мир?
Є хтось в це повірити?!
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31.08.2022 07:23 Відповісти
як анекдот звучить, ні?🤣🤣🤣
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31.08.2022 07:55 Відповісти
Хай ще Хамас і талібів запросять для компанії))
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31.08.2022 07:58 Відповісти
есть такие 73%
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31.08.2022 08:14 Відповісти
настоящяя причина визита ......беспелотники оказались просроченньіми ....
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31.08.2022 07:33 Відповісти
Надеюсь , что Израиль рано или поздно лупанет по Ирану, да и США хватит уже заигрывать с этими полотенцеголовыми. Смешного в контактах рашки и Ирана мало, кацапы могут помочь фанатикам с созданием ЯО.
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31.08.2022 07:38 Відповісти
Жахнуть треба було ще в кінці 70-х! Тим більше, що бородаті банабаки не лише тоді заборонили алкоголь і змусили жінок знову хустки носити, але й віджали нафтові свердловини у американських, британських і французьких компаній! Треба було ще тоді повертати своє майно!
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31.08.2022 08:00 Відповісти
Останнім часом були перемовини між США та Ізраілем по ірану. Очевидно, що домовились та повідомили Ірану свої вимоги, в тому числі і по безпілотникам. Або будемо бомбити, або згортайте свою ядрьону програму по збагаченню урану, а ми вам дозволимо торгувати нафтою і газом. Ось і полетіла та мавпа до ***** на ""сходку''.
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31.08.2022 08:24 Відповісти
Цілком можливо...
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31.08.2022 10:08 Відповісти
якісь би сепаратисти збили б його
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31.08.2022 09:33 Відповісти
vot eto povorot sha poverju
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31.08.2022 10:23 Відповісти
Всі країни які підримали рашку в будь якому форматі розірвати дип стосунки.А стосовно Ірану цієї терористичної країни похов за літак на мільярди доларів.Щоб в них теж все конфісковували по світу.
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31.08.2022 15:54 Відповісти
 
 