Глава МЗС Ірану летить до Москви
Міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір Абдоллахіан полетить до Москви домовлятися про припинення війни в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це із посиланням на іранські ЗМІ пише Сіньхуа.
"Міністр закордонних справ Ірану заявив, що основна мета його подорожі до Москви - допомогти вирішити кризу в Україні", - йдеться в матеріалі.
За словами Абдоллахіана, про візит було домовлено після того, як кілька Західних держав попросили його відігравати більшу роль у припиненні війни.
Окрім України, глави МЗС Ірану та Росії обговорять також "двосторонню співпрацю та питання Афганістану".
Амір Абдоллахіан вилетить з Тегерана до Москви сьогодні.
Топ коментарі
+22 Яна Чорновола
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+19 Старый зольдат
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+12 Джон КРОУТЕР #504651
показати весь коментар31.08.2022 06:57
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Нам "припиняти" не підходить, нам "припиняти" тільки на "Уральському хребті" можна...
Є хтось в це повірити?!