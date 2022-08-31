Глава МЗС Ірану летить до Москви

Міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір Абдоллахіан полетить до Москви домовлятися про припинення війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це із посиланням на іранські ЗМІ пише Сіньхуа.

"Міністр закордонних справ Ірану заявив, що основна мета його подорожі до Москви - допомогти вирішити кризу в Україні", - йдеться в матеріалі.

За словами Абдоллахіана, про візит було домовлено після того, як кілька Західних держав попросили його відігравати більшу роль у припиненні війни.

Окрім України, глави МЗС Ірану та Росії обговорять також "двосторонню співпрацю та питання Афганістану".

Амір Абдоллахіан вилетить з Тегерана до Москви сьогодні.

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