Росія продовжує переговори з Іраном про закупівлю безпілотників, - Білий дім

Російська Федерація продовжує вести переговори з Іраном про закупівлю бойових дронів, які можуть використовуватися у війні проти України.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується питання про іранські дрони, у мене немає нових даних. Але ми пильно за цим спостерігаємо. Поки ми не бачимо ознак відсутності зусиль або бажання росіян отримати іранські дрони для застосування в боях проти України. Закупівлі та доставка все ще попереду, і на цьому я поки зупинюся", - зазначив Кірбі.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерело повідомив, що Іран передав РФ бойові безпілотники "Shahed 129".

Пізніше CNN повідомив, що росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками. Цю інформацію також підтвердив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель.

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