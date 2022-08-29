Росія продовжує переговори з Іраном про закупівлю безпілотників, - Білий дім
Російська Федерація продовжує вести переговори з Іраном про закупівлю бойових дронів, які можуть використовуватися у війні проти України.
Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Що стосується питання про іранські дрони, у мене немає нових даних. Але ми пильно за цим спостерігаємо. Поки ми не бачимо ознак відсутності зусиль або бажання росіян отримати іранські дрони для застосування в боях проти України. Закупівлі та доставка все ще попереду, і на цьому я поки зупинюся", - зазначив Кірбі.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерело повідомив, що Іран передав РФ бойові безпілотники "Shahed 129".
Пізніше CNN повідомив, що росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками. Цю інформацію також підтвердив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель.
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Че це вже як у Чуковського: - Те что ти вислал на прошлой нєдєлє, ми давно уже с'єлі...
росія свою версію там розказала, типу в Україні нацисти, слугі америки (а іран дуже не любить америку), ******** донбас.
Ну сама ж кацапня , в минулому році , детально описала у своєму >> воєнном сборніке міноборони рф , ситуацію з іранськими Шахідами . Ось цитата із статті - Иранская промышленность выпускает по три БпЛА «Шахед-129» в год, и все произведенные беспилотники поступают на вооружение КСИР. К 2017 году было изготовлено и поставлено 17 беспилотников, к 2021 году - порядка 30 летательных аппаратов. В 2024 году на вооружении войск КСИР должно быть поставлено 40 единиц БпЛА этой модели.
https://army.ric.mil.ru/Stati/item/362113/
Але хоча зброя може стати значним поштовхом для військових зусиль Росії проти України, передача була затьмарена технічними проблемами, заявили в інтерв'ю силовики з США та уряду союзників. На ранніх випробуваннях росіянами іранські безпілотники зазнавали численних невдач, заявили чиновники.
"Росіяни не задоволені", - сказав чиновник.
WP
Но не всё доедет.