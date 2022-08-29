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Росія продовжує переговори з Іраном про закупівлю безпілотників, - Білий дім

джон,кирби,кірбі

Російська Федерація продовжує вести переговори з Іраном про закупівлю бойових дронів, які можуть використовуватися у війні проти України.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується питання про іранські дрони, у мене немає нових даних. Але ми пильно за цим спостерігаємо. Поки ми не бачимо ознак відсутності зусиль або бажання росіян отримати іранські дрони для застосування в боях проти України. Закупівлі та доставка все ще попереду, і на цьому я поки зупинюся", - зазначив Кірбі.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерело повідомив, що Іран передав РФ бойові безпілотники "Shahed 129".

Пізніше CNN повідомив, що росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками. Цю інформацію також підтвердив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель.

Також читайте: Росія отримала сотні іранських безпілотників та може їх використати у війні проти України, - Associated Press

Автор: 

безпілотник (4127) Іран (2019) росія (65010) США (22643)


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Топ коментарі
+9
Іран так торгується зі Штатами щодо ядерної програми. Очевидно ж.
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30.08.2022 00:06
+3
Знов - за рибу гроші . !! Та немає в Ірана тих дронів на продаж , кацапи вкинули дезу ,, а всі й повелися . . В Ірану навіть на озброєнні , в наявності немає тисяч дронів !
Ну сама ж кацапня , в минулому році , детально описала у своєму >> воєнном сборніке міноборони рф , ситуацію з іранськими Шахідами . Ось цитата із статті - Иранская промышленность выпускает по три БпЛА «Шахед-129» в год, и все произведенные беспилотники поступают на вооружение КСИР. К 2017 году было изготовлено и поставлено 17 беспилотников, к 2021 году - порядка 30 летательных аппаратов. В 2024 году на вооружении войск КСИР должно быть поставлено 40 единиц БпЛА этой модели.
https://army.ric.mil.ru/Stati/item/362113/
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30.08.2022 00:11
+2
Росія може закупати безпілотники тільки в Ірану, бо в інших їх союзників таких як кндр, венесуела, ерітрея та інші взагалі їх нема
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29.08.2022 23:59
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Так вроді вже ж 100 дали - куди діли?
Че це вже як у Чуковського: - Те что ти вислал на прошлой нєдєлє, ми давно уже с'єлі...
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29.08.2022 23:58 Відповісти
гегемон-наблюдатель...вуайерист кароче.
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29.08.2022 23:59 Відповісти
🤣
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30.08.2022 01:46 Відповісти
Росія може закупати безпілотники тільки в Ірану, бо в інших їх союзників таких як кндр, венесуела, ерітрея та інші взагалі їх нема
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29.08.2022 23:59 Відповісти
Кто то гонит пургу, или мокши разгоняют панику, или иран воду боломутит???
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30.08.2022 00:00 Відповісти
Іран так торгується зі Штатами щодо ядерної програми. Очевидно ж.
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30.08.2022 00:06 Відповісти
Щодо Ірану,поясню один раз упоротим,вони вважають паРашу малим шайтаном,та у своїй більшості на боці України,почитайте їхні сайти,вони прямо вказують на подібні намагання паРаші,у минулому змінити кордони Ірану, лише тричі у 20му столітті.Тому ніфіга ***** не дадуть,нехай хоч всреться.
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30.08.2022 00:04 Відповісти
Треба було на слідуючий день після поїздки російської сторони до ірану - нашому МЗС туди поїхати, розказати про війну і попросити не надавати безпілотники.

росія свою версію там розказала, типу в Україні нацисти, слугі америки (а іран дуже не любить америку), ******** донбас.
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30.08.2022 00:08 Відповісти
Знов - за рибу гроші . !! Та немає в Ірана тих дронів на продаж , кацапи вкинули дезу ,, а всі й повелися . . В Ірану навіть на озброєнні , в наявності немає тисяч дронів !
Ну сама ж кацапня , в минулому році , детально описала у своєму >> воєнном сборніке міноборони рф , ситуацію з іранськими Шахідами . Ось цитата із статті - Иранская промышленность выпускает по три БпЛА «Шахед-129» в год, и все произведенные беспилотники поступают на вооружение КСИР. К 2017 году было изготовлено и поставлено 17 беспилотников, к 2021 году - порядка 30 летательных аппаратов. В 2024 году на вооружении войск КСИР должно быть поставлено 40 единиц БпЛА этой модели.
https://army.ric.mil.ru/Stati/item/362113/
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30.08.2022 00:11 Відповісти
Вважається, що початкова поставка дронів серії Mohajer-6 і Shahed в Москву є першою частиною запланованої передачі сотень іранських БПЛА різних типів, заявили представники адміністрації Байдена, також виступаючи на умовах анонімності через чутливість питання.

Але хоча зброя може стати значним поштовхом для військових зусиль Росії проти України, передача була затьмарена технічними проблемами, заявили в інтерв'ю силовики з США та уряду союзників. На ранніх випробуваннях росіянами іранські безпілотники зазнавали численних невдач, заявили чиновники.

"Росіяни не задоволені", - сказав чиновник.

WP
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30.08.2022 02:27 Відповісти
Така ж проблема як і з китайськими ракетами, летять виключно на кремль.
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30.08.2022 02:53 Відповісти
Доставка дронов ! Купить можно всё.
Но не всё доедет.
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30.08.2022 11:01 Відповісти
 
 