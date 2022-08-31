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Новини
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Постачання "Північним потоком" впали майже до нуля через ремонт

потік,північний,турбіна

Прийом газу "Північного потоку" Німеччиною зупинився майже повністю у зв’язку з початком ремонту єдиного газоперекачувального агрегату, що залишився в роботі, на компресорній станції "Портова".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

Фізичний потік газу "Північним потоком" у точці приймання в німецькому Грайфсвальді в газопровід Nel повністю зупинився з 03:00 середи.

У газопроводі Opal в цей же момент впав у 5,5 раза, до близько 200 тисяч куб. м на годину. Дані оператора "Північного потоку" - компанії Nord Stream AG - також підтверджують ці показники.

Також читайте: Канада поверне Німеччині решту газових турбін для газогону "Північний потік-1"

Автор: 

газ (10403) Німеччина (7312) росія (64846) Північний потік (2460)


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Топ коментарі
+4
Пусть тогда воздух отапливают

Чтобы уши не отмерзли
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31.08.2022 07:32
+4
Цікаво як раніше вся Європа жила поки газ йшов через Україну, зараз же йде постачання через нас газу в повному обсягу, плюс з липня запустили Турецький потік, коли знизили поставки через ремонт на ПП... Обсяг в сховищах досить непоганий, ще є два місяці дозаповнити 15%-20%... СПГ йдуть підвищені поставки, навіть якщо ПП не запустять...

Якась істерія в смі для підвищення ціни на газ....
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31.08.2022 07:45
+4
От часто доводиться чути про відсутність корупції і невідворотність покарання в Європі. Але як можна залишати без покарання те, що зробили з енергетикою Німеччини та й багато в чому всього ЄС Меркель і Шрьодер? Проти них не те що не ведеться розслідування-їх навіть з партії не виключили.
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31.08.2022 08:06
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Ну, а недруги решили

Газ у нас сосать, как встарь.

Мы им «нет!» сказали разом,

Навострили зоркий глаз

- Насосался русским газом

Дармоед «Европа-газ».
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31.08.2022 07:11 Відповісти
Пусть тогда воздух отапливают

Чтобы уши не отмерзли
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31.08.2022 07:32 Відповісти
Вирішили розтоплювати вічну мерзлоту, бо китайцям в сибірі холоднувато
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31.08.2022 07:42 Відповісти
Цікаво як раніше вся Європа жила поки газ йшов через Україну, зараз же йде постачання через нас газу в повному обсягу, плюс з липня запустили Турецький потік, коли знизили поставки через ремонт на ПП... Обсяг в сховищах досить непоганий, ще є два місяці дозаповнити 15%-20%... СПГ йдуть підвищені поставки, навіть якщо ПП не запустять...

Якась істерія в смі для підвищення ціни на газ....
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31.08.2022 07:45 Відповісти
Потребление растет

От АЭС и тем более угля они отказались

Подсели на дешевый газ из рашки
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31.08.2022 07:48 Відповісти
Є ж зелена енергетика, поставки йдуть з України зараз електроенергії, тому що наша промисловість стоїть... Той же СПГ, плюс збільшення енегоефективності...

Якщо взяти хоча б Україну на скільки ми зменшили споживання газу за останні 10 років... А в ЄС цей процес ще більший...
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31.08.2022 09:58 Відповісти
От часто доводиться чути про відсутність корупції і невідворотність покарання в Європі. Але як можна залишати без покарання те, що зробили з енергетикою Німеччини та й багато в чому всього ЄС Меркель і Шрьодер? Проти них не те що не ведеться розслідування-їх навіть з партії не виключили.
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31.08.2022 08:06 Відповісти
а деякі німці кричали включити північний потік 2,
і шо щоб там також було нульове постачання,

х@йло буде спалювати газ але не постачати до європи
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31.08.2022 09:31 Відповісти
На компресорній станції "Портова" 8 турбін. Тільки ідіоти можуть тримати в робочому стані тільки одну турбіну. Чергова локшина на вуха європейців.
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31.08.2022 09:47 Відповісти
Не через ремонт, я через "ремонт"
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31.08.2022 10:06 Відповісти
Як ся маєте, фрау Меркель?!
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31.08.2022 11:48 Відповісти
Ну,у них есть способы доставки газа,но они хотят наказать Германию и европу,отбивая себе яйца.
Бей своих,чтобы чужие боялись.
Часики тикают и с каждым днём их финансовое положение будет только ухудшаться.
Газ и нефть в обмен на продовольствие,вот их будущее.
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31.08.2022 12:17 Відповісти
 
 