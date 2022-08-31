Постачання "Північним потоком" впали майже до нуля через ремонт
Прийом газу "Північного потоку" Німеччиною зупинився майже повністю у зв’язку з початком ремонту єдиного газоперекачувального агрегату, що залишився в роботі, на компресорній станції "Портова".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".
Фізичний потік газу "Північним потоком" у точці приймання в німецькому Грайфсвальді в газопровід Nel повністю зупинився з 03:00 середи.
У газопроводі Opal в цей же момент впав у 5,5 раза, до близько 200 тисяч куб. м на годину. Дані оператора "Північного потоку" - компанії Nord Stream AG - також підтверджують ці показники.
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+4 Дмитрий #517608
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Газ у нас сосать, как встарь.
Мы им «нет!» сказали разом,
Навострили зоркий глаз
- Насосался русским газом
Дармоед «Европа-газ».
Чтобы уши не отмерзли
Якась істерія в смі для підвищення ціни на газ....
От АЭС и тем более угля они отказались
Подсели на дешевый газ из рашки
Якщо взяти хоча б Україну на скільки ми зменшили споживання газу за останні 10 років... А в ЄС цей процес ще більший...
і шо щоб там також було нульове постачання,
х@йло буде спалювати газ але не постачати до європи
Бей своих,чтобы чужие боялись.
Часики тикают и с каждым днём их финансовое положение будет только ухудшаться.
Газ и нефть в обмен на продовольствие,вот их будущее.