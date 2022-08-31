Постачання "Північним потоком" впали майже до нуля через ремонт

Прийом газу "Північного потоку" Німеччиною зупинився майже повністю у зв’язку з початком ремонту єдиного газоперекачувального агрегату, що залишився в роботі, на компресорній станції "Портова".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

Фізичний потік газу "Північним потоком" у точці приймання в німецькому Грайфсвальді в газопровід Nel повністю зупинився з 03:00 середи.

У газопроводі Opal в цей же момент впав у 5,5 раза, до близько 200 тисяч куб. м на годину. Дані оператора "Північного потоку" - компанії Nord Stream AG - також підтверджують ці показники.

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