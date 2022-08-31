У Лейпцигу підпалили дитсадок та будинок біженців з України

У німецькому Лейпцигу невідомі намагалися підпалити дитячий садок, у якому виховуються діти, які втекли від війни в Україні.

Інцидент трапився у суботу, 27 серпня, коли дитячий садок уже закрився, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Зловмисники, ймовірно, розлили біля входу легкозаймисту рідину і підпалили її. Вогонь не перекинувся на дитсадок, а лише пошкодив двері.

Будинок біженців, який розташований за 700 метрів від садочка, також піддався нападу із застосуванням запалювальних пристроїв. Сталося це напередодні - у п’ятницю, 26 серпня, ввечері.

Правоохоронці допускають, що між цими підпалами є зв’язок.

"Через просторову близькість ми не відкидаємо, що між цими двома нападами існує зв’язок. Зараз ми вивчаємо свідчення очевидців, опитуємо місцевих жителів, шукаємо записи з камер і перевіряємо соціальні мережі", - зазначив прессекретар держуправління кримінальної поліції Німеччини Том Бернхардт.

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