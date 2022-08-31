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Новини Війна
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У Лейпцигу підпалили дитсадок та будинок біженців з України

біженці

У німецькому Лейпцигу невідомі намагалися підпалити дитячий садок, у якому виховуються діти, які втекли від війни в Україні.

Інцидент трапився у суботу, 27 серпня, коли дитячий садок уже закрився, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Зловмисники, ймовірно, розлили біля входу легкозаймисту рідину і підпалили її. Вогонь не перекинувся на дитсадок, а лише пошкодив двері.

Будинок біженців, який розташований за 700 метрів від садочка, також піддався нападу із застосуванням запалювальних пристроїв. Сталося це напередодні - у п’ятницю, 26 серпня, ввечері.

Правоохоронці допускають, що між цими підпалами є зв’язок.

"Через просторову близькість ми не відкидаємо, що між цими двома нападами існує зв’язок. Зараз ми вивчаємо свідчення очевидців, опитуємо місцевих жителів, шукаємо записи з камер і перевіряємо соціальні мережі", - зазначив прессекретар держуправління кримінальної поліції Німеччини Том Бернхардт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35% українських біженців планують повернутися щойно завершиться війна, 13% - через рік або більше після закінчення війни, 7% - не планують повертатися, - опитування

Автор: 

біженці (1855) Німеччина (7312) підпал (666)


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Топ коментарі
+41
Ну шо, панове бюргери, тепер зрозуміло, чому "Заборонити в'їзд", а не "Обмежити чи ускладнити"?
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31.08.2022 07:29
+40
русня це зробила
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31.08.2022 07:24
+35
В німеччині декілька мілйонів вати , чому дивуватись
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31.08.2022 07:26
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русня це зробила
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31.08.2022 07:24 Відповісти
Ніт. Це прутін! Особисто приїхав і підпалив, а русня тут оказалась бєзнєвінной жертвой.
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31.08.2022 07:25 Відповісти
Не русня ,с кацапи чі москалі
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31.08.2022 08:01 Відповісти
Це ті русотуристи яким німці роздають візи без обмежень.
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31.08.2022 08:08 Відповісти
Ще й яка "русня"! Парадоксальна річ - частина "русских немцев" які в 90 втекли в Німеччину від "счастья жить в России" так і не змогли стать "німцями" З них так "совок" і не вийшов І от ці "лузери" і стають основою для російської пропаганди Вони "любят Рассию на расстаянии" Більшість з них тої "Рассии" в очі не бачила - виросли вже в Німеччині Однак свою невдоволеність власним життям в ній вони інтерпретують у "любовь к Рассее" (якої не знають) А тут такий "привід" виказать своє невдоволення "фатерляндом" - зробить капость людям, яких "фатерлянд" підтримує!
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31.08.2022 08:52 Відповісти
Так само і с євреями, які до Німеччини по програмі їхали - причому із українськіми теж - бо дивилися всі ці роки вони Рашатудей і Раша24, а тому мізки у них промиті не гірше, ніж у росіян.
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31.08.2022 10:49 Відповісти
В німеччині декілька мілйонів вати , чому дивуватись
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31.08.2022 07:26 Відповісти
Лейпциг это восточная Германия?
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31.08.2022 08:16 Відповісти
Так , це в минулому НДР.
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31.08.2022 08:29 Відповісти
Лейпциг - это место службы Путина и там осталась его агентура.
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31.08.2022 08:43 Відповісти
Яка там у завклуба агентура?
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31.08.2022 09:05 Відповісти
Баяніст і кіномеханік.
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31.08.2022 09:49 Відповісти
так, це бувша територія Німецької Демократичної Республіки. Дуже гарне місто, має критий вокзал, здається на тридцять з чим-то платформ і самий великий в Європі зоопарк. В цьому місті я проводив більшість своїх віхідних, коли служив там в ГРВН (ГСВГ), хоча моя частина стояла в місті Бад Лангензальца. В місті багато було гаштетів і безліч маленьких пивоварень.
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31.08.2022 09:15 Відповісти
Додам до сказаного - говорив з колишнім співслужбовцем - етнічним німцем Так він казав, що основний "довод" для цих "руських німців", у "руспропаганді" : Правительство Германии тратит деньги на каких-то "хахлов", вместо того чтобы решать вапросы повышения благосостояния граждан Германии!" Так що там (в першу чергу) - "шкурний інтерес", а не якісь там "патріотичні заморочки"
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31.08.2022 09:21 Відповісти
кацапський почерк це в генах кацапської орди де б вони не були в Німеччині чи Бразиліїї вбивати жінок, дітей, палити садки, школи будинки культури
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31.08.2022 07:27 Відповісти
Ну шо, панове бюргери, тепер зрозуміло, чому "Заборонити в'їзд", а не "Обмежити чи ускладнити"?
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31.08.2022 07:29 Відповісти
А как же бедные русские бабушки, которые не смогут приехать в гости к своим русским внукам- ангелочкам?
Что вы хотите? больше 1000 девок сирийские мигранты изнасиловали. И догадайтесь, что немцы сделали?
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31.08.2022 07:51 Відповісти
Изнасиловали сирийцев?
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31.08.2022 09:51 Відповісти
Жахаюсь навіть уявити - "абєспакоіность"?
Чи навіть (Божештимій) - ніх*я?!
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31.08.2022 10:12 Відповісти
якшо не вата то ультра праві за спонсорства кремля.....
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31.08.2022 07:41 Відповісти
Побольше виз русским.
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31.08.2022 07:42 Відповісти
Проведіть перепис серед тих хто виїхав з совка, з питанням кого ви вважаєте агресором, і ще пару питаннь, кого на контроль кого на хаус
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31.08.2022 08:05 Відповісти
Цього ніколи не буде. Німці, навіть найадекватніші, досі вважають, що війну веде путлер, а не росіяни. Німці здебільшого навіть зараз відчувають провину за другу світову чомусь саме перед росією, хоча Україні тоді довелось пережити набагато більше руйнувань, смертей і горя.

Німці, в основній масі, вважають, що ми з росіянами один народ. І кацапська пропаганда там працює на повну на підсилення цієї думки в головах етнічних німців. А в головах "аусзідлерів" (емігрантів зі здохшого сересеру) той сересер і так сидить дуже міцно.

На початку повномасштабної війни мав телефонну розмову зі своїм добрим знайомим німцем. Так йому довелось пояснювати, що путлера привели до влади (обрали президентом) звичайні росіяни, на танках до нас заїхали звичайні росіяни, з гармат по наших будинках б'ють звичайні росіяни, мародерять і гвалтують звичайні росіяни. Бо звичайні росіяни якраз і є такими - вони прагнуть, щоб їх "поважали" і вважають, що повагу можна "завоювати", в прямому значенні цього слова. Як їхній класик писав "он уважать себя заставил..."

Це все не вкладується в голову європейця. Єдині, хто це все добре усвідомлює, це ті хто побував під кацапським лаптем - поляки, чехи, словаки і особливо, естонці, латвійці і литовці.
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31.08.2022 09:52 Відповісти
Мабуть треба гнати всю трусню з Німеччини. Не шкодувати нікого.
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31.08.2022 08:08 Відповісти
Щось мені підказує, що ті, хто підпалив, досі німецької мови не вивчили, бо челюсть з дитинства не така
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31.08.2022 08:11 Відповісти
100% Ви навіть не уявляєте, наскільки ви близько до істини.
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31.08.2022 09:25 Відповісти
Я думаю, що німецька поліція вже встановила кацапню, яка це зробила? Забрати німецькі паспорти і депортувати на росію і не пускати цю істоту до Європи, бо де вони - там кров, смерть і ненависть до інших.
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31.08.2022 08:12 Відповісти
Підпал - це кримінальній злочин. Яка депортація?
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31.08.2022 09:53 Відповісти
Так що там, в Германії, кажуть про візи для рашинського бидла?
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31.08.2022 08:15 Відповісти
Варто пошукати винних серед тих, хто пускає у країну росіян... (шольци різні та меркелі)
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31.08.2022 08:24 Відповісти
еще не известно кто это сделал. три версии.
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31.08.2022 08:42 Відповісти
1) кацапы, 2) русня, 3) свинособаки из-за поребрика
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31.08.2022 09:08 Відповісти
Кацапня. Їх там повно. Вони ********** ********* живучи в Європі, а їхати в рідні ***** не хочуть.
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31.08.2022 08:50 Відповісти
Харошие русские підпалили. Це тільки Путін винуват, а народ хароший - так продажна Європа?
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31.08.2022 09:13 Відповісти
Стандарти BBC: У Лейпцигу підпалили дитсадок та будинок біженців з України

... невідомі намагалися підпалити дитячий садок
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31.08.2022 09:18 Відповісти
Ага. Вгадайте з першої спроби чиї вуха там стирчать?
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31.08.2022 09:18 Відповісти
Це русняві, які понаїхали в Нікчемщину
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31.08.2022 09:27 Відповісти
Нє, це лічно Шольц. Нерви не витримали, так хотілось зробити щось миле серцю.... А тут якраз дитсадок, а один шольців друг дуже рекомендував цю терапію. А потім воно якось само...
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31.08.2022 09:48 Відповісти
Чтобы было понятно: Саксония, где находится Лейпциг - это самая ватная федеральная земля в Германии. Русскую речь - точнее, мат - можно услышать на каждому углу. Именно оттуда пошла "альтернатива для Германии".
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31.08.2022 09:56 Відповісти
Ой... no....no... рюзькіє нє такі.... це усе ***** , сам приїзджав з сірниками.... "не зачиняйте рюзькім двері у ЄС"....
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31.08.2022 10:02 Відповісти
вот так вот придурки-людоеды наслушаются бредней Папы Римского и скарабеевых-симонянш - и начинают "палить хохлов"
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31.08.2022 10:07 Відповісти
Саксония была страной с сильной традицией протестантизма до советской оккупации, сейчас в основном атеисти. Так что папа римский тут вааще не к месту.
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31.08.2022 13:34 Відповісти
Ось тому всю кацапську нечисть треба гнати з Європи а їх тільки в Німечині проживає 1-2 мільйони.
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31.08.2022 11:23 Відповісти
НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНЯТЬСЯ С МЕСТНЫМИ В СТРАНАХ НАТО И УСТРАНЯТЬ РОССИЯН И ПРОРОССИЙСИХ БАНДИТОВ !!!
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31.08.2022 20:23 Відповісти
НЕОБХОДИМО КАДЫРКИНЫХ В ГЕРМАНИИ ОБЕЗГЛАВИТЬ !!!
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31.08.2022 20:30 Відповісти
 
 