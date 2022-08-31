У Лейпцигу підпалили дитсадок та будинок біженців з України
У німецькому Лейпцигу невідомі намагалися підпалити дитячий садок, у якому виховуються діти, які втекли від війни в Україні.
Інцидент трапився у суботу, 27 серпня, коли дитячий садок уже закрився, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
Зловмисники, ймовірно, розлили біля входу легкозаймисту рідину і підпалили її. Вогонь не перекинувся на дитсадок, а лише пошкодив двері.
Будинок біженців, який розташований за 700 метрів від садочка, також піддався нападу із застосуванням запалювальних пристроїв. Сталося це напередодні - у п’ятницю, 26 серпня, ввечері.
Правоохоронці допускають, що між цими підпалами є зв’язок.
"Через просторову близькість ми не відкидаємо, що між цими двома нападами існує зв’язок. Зараз ми вивчаємо свідчення очевидців, опитуємо місцевих жителів, шукаємо записи з камер і перевіряємо соціальні мережі", - зазначив прессекретар держуправління кримінальної поліції Німеччини Том Бернхардт.
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Что вы хотите? больше 1000 девок сирийские мигранты изнасиловали. И догадайтесь, что немцы сделали?
Чи навіть (Божештимій) - ніх*я?!
Німці, в основній масі, вважають, що ми з росіянами один народ. І кацапська пропаганда там працює на повну на підсилення цієї думки в головах етнічних німців. А в головах "аусзідлерів" (емігрантів зі здохшого сересеру) той сересер і так сидить дуже міцно.
На початку повномасштабної війни мав телефонну розмову зі своїм добрим знайомим німцем. Так йому довелось пояснювати, що путлера привели до влади (обрали президентом) звичайні росіяни, на танках до нас заїхали звичайні росіяни, з гармат по наших будинках б'ють звичайні росіяни, мародерять і гвалтують звичайні росіяни. Бо звичайні росіяни якраз і є такими - вони прагнуть, щоб їх "поважали" і вважають, що повагу можна "завоювати", в прямому значенні цього слова. Як їхній класик писав "он уважать себя заставил..."
Це все не вкладується в голову європейця. Єдині, хто це все добре усвідомлює, це ті хто побував під кацапським лаптем - поляки, чехи, словаки і особливо, естонці, латвійці і литовці.
... невідомі намагалися підпалити дитячий садок