35% українських біженців планують повернутися щойно завершиться війна, 13% - через рік або більше після закінчення війни, 7% - не планують повертатися, - опитування
Опитування проводили серед громадян України віком від 18 років, які після початку повномастабної російської агресії виїхали з України у зв’язку з воєнними діями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 20 липня по 25 серпня 2022 року.
"Відповідаючи стосовно намірів повернення в Україну, 36% респондентів висловлюють намір повернутися після того, як переконаються, що в місцевості, де вони жили, безпечно перебувати, 35% — відразу після того, як закінчиться війна, 13% — через рік або через кілька років після закінчення війни, 7% — після того, як відновить роботу підприємство, на якому вони працювали або будуть впевнені, що знайдуть іншу роботу у себе вдома, 11% планують повернутися найближчим часом, а 7% взагалі не планують повертатися в Україну (серед тих, хто має постійну роботу в країні перебування, таких 18%)", - ідеться в дослідженні.
Частіше планують повернутися найближчим часом жителі Західного (18%) і Центрального (15%) регіонів, тоді як серед біженців із Східного та Південного регіонів — лише 6%. Останні частіше висловлюють намір повернутися після того, як переконаються, що в місцевості, де вони жили, безпечно перебувати (серед біженців із Східного регіону — 41%, Південного регіону — 48%).
88% тих, хто планує повертатися в Україну, відповіли, що після повернення планують поселитися в тій же області, де проживали до війни, 7% — що планують поселитися в іншій області (переважно це жителі Східного регіону).
81% респондентів відповіли, що мали роботу до війни. Серед тих, хто до війни мав роботу, лише 11% впевнені, що після повернення будуть працювати там само, де й працювали раніше, ще 34% сподіваються на це, 12% сподіваються знайти іншу роботу, а 36% ще не знають, де будуть працювати і чи їм вдасться знайти роботу.
Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 липня по 25 серпня 2022 року. Респонденти відбиралися методом "снігової кулі" та через розміщення звернень стосовно участі в опитуванні у Facebook-групах, що об’єднують представників української спільноти та біженців в різних країнах (методом "self selected sample").
Були опитані 511 біженців у 30 країнах. Найбільше серед опитаних біженців, що перебували на території Польщі (110 осіб) та Німеччини (85 осіб). 231 особа була опитана в інших країнах Європейського Союзу, 63 особи — в країнах поза ЄС (Молдова, Туреччина, Швейцарія, Велика Британія, США, Ізраїль).
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А ось хто розумний та ініціативний - то інше питання. Вони вже давно там.
Молодь в інстаграмі по пару тисяч лаків і диферамбів під його постами
я виїхав з Харкова 15 березня, я вже розповідав тут цю сценку, я стояв у черзі за водою біля криниці, кожні 30 секунд лунав вибух, а черга говорила про Маріуполь та називала наших солдат з Азову нацистами - тому я тікав з Харкова як з чумного барака, на щастя мені далеко за 60
нещодавно я побачив в інеті інтервью мера Одеси росіянина Труханова
https://news.online.ua/mer-odessy-vystupil-za-kompromiss-iz-rf-i-protiv-snosa-pamyatnika-ekaterine-ii_n848369/
хто буде повертатися в країну, де Пушкіна та Екатерину поважають більше Бандери та Шухевича?
я точно не буду.
Адже в країнах Европи дуже швидко закінчуються кошти тому люди повертаються а заможні звичайно захотять залишатися на Заході
Жить без условий но зато заграницей. Я например не согласный батрачить на тяжелых работах.
Но большинство ищет работу в офисах а не на полях -там и языки надо изучать.
А вообще если и не вернутся тоже не плохо будет меньше конкурентов по трудоустройству потому что война не вечная.
Не было б запрета - меньше людей бы задумывались об этом.