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35% українських біженців планують повернутися щойно завершиться війна, 13% - через рік або більше після закінчення війни, 7% - не планують повертатися, - опитування

біженці,німеччина

Опитування проводили серед громадян України віком від 18 років, які після початку повномастабної російської агресії виїхали з України у зв’язку з воєнними діями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 20 липня по 25 серпня 2022 року.

"Відповідаючи стосовно намірів повернення в Україну, 36% респондентів висловлюють намір повернутися після того, як переконаються, що в місцевості, де вони жили, безпечно перебувати, 35% — відразу після того, як закінчиться війна, 13% — через рік або через кілька років після закінчення війни, 7% — після того, як відновить роботу підприємство, на якому вони працювали або будуть впевнені, що знайдуть іншу роботу у себе вдома, 11% планують повернутися найближчим часом, а 7% взагалі не планують повертатися в Україну (серед тих, хто має постійну роботу в країні перебування, таких 18%)", - ідеться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 42% українських біженців серед проблем перебування за кордоном назвали влаштування на роботу, 32% - оренду житла, 31% - медичне забезпечення, - опитування

Частіше планують повернутися найближчим часом жителі Західного (18%) і Центрального (15%) регіонів, тоді як серед біженців із Східного та Південного регіонів — лише 6%. Останні частіше висловлюють намір повернутися після того, як переконаються, що в місцевості, де вони жили, безпечно перебувати (серед біженців із Східного регіону — 41%, Південного регіону — 48%).

88% тих, хто планує повертатися в Україну, відповіли, що після повернення планують поселитися в тій же області, де проживали до війни, 7% — що планують поселитися в іншій області (переважно це жителі Східного регіону).

81% респондентів відповіли, що мали роботу до війни. Серед тих, хто до війни мав роботу, лише 11% впевнені, що після повернення будуть працювати там само, де й працювали раніше, ще 34% сподіваються на це, 12% сподіваються знайти іншу роботу, а 36% ще не знають, де будуть працювати і чи їм вдасться знайти роботу.

Також дивіться: 430 тис. українців офіційно працевлаштувалися в Польщі

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 липня по 25 серпня 2022 року. Респонденти відбиралися методом "снігової кулі" та через розміщення звернень стосовно участі в опитуванні у Facebook-групах, що об’єднують представників української спільноти та біженців в різних країнах (методом "self selected sample").

Були опитані 511 біженців у 30 країнах. Найбільше серед опитаних біженців, що перебували на території Польщі (110 осіб) та Німеччини (85 осіб). 231 особа була опитана в інших країнах Європейського Союзу, 63 особи — в країнах поза ЄС (Молдова, Туреччина, Швейцарія, Велика Британія, США, Ізраїль).

Автор: 

біженці (1863) опитування (1930) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+11
найбільш молоді, розумні і ініціативні ве не повернуться. А пенсіонери і люмпени повернуться і далі будуть голосувати за Зеленського.
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30.08.2022 17:28
+9
це опитування центру разумкова. ці цифри навіть не варті того, щоб їх всерьйоз обговорювати.
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30.08.2022 17:29
+5
я так вважаю, що у опитуванні немає умови - чи буде країна поступово перетворюватися на національну державу для українців, чи буди помийною ямою - уламком СССР

я виїхав з Харкова 15 березня, я вже розповідав тут цю сценку, я стояв у черзі за водою біля криниці, кожні 30 секунд лунав вибух, а черга говорила про Маріуполь та називала наших солдат з Азову нацистами - тому я тікав з Харкова як з чумного барака, на щастя мені далеко за 60

нещодавно я побачив в інеті інтервью мера Одеси росіянина Труханова
https://news.online.ua/mer-odessy-vystupil-za-kompromiss-iz-rf-i-protiv-snosa-pamyatnika-ekaterine-ii_n848369/

хто буде повертатися в країну, де Пушкіна та Екатерину поважають більше Бандери та Шухевича?
я точно не буду.
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30.08.2022 18:14
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7% наче і небагато, проте варто задуматись, що це за люди, які мают змогу не повертатись - думаю мова йде про висококласних фахівців у своїй галузі. Цікаво було б побачити таке ж опитування про людей, які залишилися в Україні.
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30.08.2022 17:25 Відповісти
це опитування центру разумкова. ці цифри навіть не варті того, щоб їх всерьйоз обговорювати.
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30.08.2022 17:29 Відповісти
Вам оно не понравится.
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30.08.2022 19:02 Відповісти
Ви може здивуєтесь, але воно так і є. І навіть тих 7% ніхто не буде питати, чого вони хочуть, а чого не хочуть. Залишать саме цих фахівців з великим досвідом і бодай якимось знанням мови. Мова саме про ДОВГОСТРОКОВЕ перебування та посвідку на проживання, а не якусь там «робочу візу на півроку»
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30.08.2022 20:54 Відповісти
найбільш молоді, розумні і ініціативні ве не повернуться. А пенсіонери і люмпени повернуться і далі будуть голосувати за Зеленського.
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30.08.2022 17:28 Відповісти
Найбільш молодих і питати ніхто не буде. Адже, в розвинених країнах, перш за все, потрібна спеціальність та досвід роботи. Тому студентів до вишів набирають дуже завзято. Випхнути вчорашнього студентика до мамки з папкою набагато простіше, аніж гарного спеціаліста з чувалом досвіду.
А ось хто розумний та ініціативний - то інше питання. Вони вже давно там.
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30.08.2022 20:17 Відповісти
Ви дуже помиляєтесь, саме молодь в основному підтримала Зеленського і люди віку від 50(((((
Молодь в інстаграмі по пару тисяч лаків і диферамбів під його постами
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30.08.2022 22:08 Відповісти
Думаю , з тих 7 , 6 надіється жити там на виплати, але ж це закінчиться і доведеться працювати . Ця цифра буде змінюватись. Як тільки відбудуємо Україну багато хто захоче повернутись.
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30.08.2022 17:36 Відповісти
Вже відбудували. Просрали все, що було зроблено до 2019р і надії на нормальне майбутнє з нашим 73% народом практично не має.
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30.08.2022 18:45 Відповісти
Да за 30 років все спи@ лили та просрали.
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30.08.2022 19:08 Відповісти
Я вам більше скажу: не «захочуть», а «прийдеться»
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30.08.2022 20:18 Відповісти
Многие, кто звал себя патриотами, отсидятся "по-умному" за кордоном, пока "дураки" отстроят Украину, а потом приедут на готовое открывать бизнес и снова называть себя патриотами.
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30.08.2022 18:03 Відповісти
Не тіште себе марними надіями. На відбудову ************ десятки років, а якщо при владі залишаться Зеленські, Ермаки і Коломойські, то і набагато більше. Подивіться, скільки років знадобилося для цього країнам, що входили в колишню Югославію і мали війну на своїй території. Ніхто сюди вже не приїде.
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30.08.2022 18:49 Відповісти
я так вважаю, що у опитуванні немає умови - чи буде країна поступово перетворюватися на національну державу для українців, чи буди помийною ямою - уламком СССР

я виїхав з Харкова 15 березня, я вже розповідав тут цю сценку, я стояв у черзі за водою біля криниці, кожні 30 секунд лунав вибух, а черга говорила про Маріуполь та називала наших солдат з Азову нацистами - тому я тікав з Харкова як з чумного барака, на щастя мені далеко за 60

нещодавно я побачив в інеті інтервью мера Одеси росіянина Труханова
https://news.online.ua/mer-odessy-vystupil-za-kompromiss-iz-rf-i-protiv-snosa-pamyatnika-ekaterine-ii_n848369/

хто буде повертатися в країну, де Пушкіна та Екатерину поважають більше Бандери та Шухевича?
я точно не буду.
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30.08.2022 18:14 Відповісти
Не повернуться ті люди у яких є багато грошей.
Адже в країнах Европи дуже швидко закінчуються кошти тому люди повертаються а заможні звичайно захотять залишатися на Заході
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30.08.2022 18:27 Відповісти
пфффф. любой кто найдет более-менее нормальную работу за бугром уже назад не вернется. да и даже те кто на полях будут батрачить, при любой возможности останутся за границей
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30.08.2022 18:40 Відповісти
Ты согласный батрачить?
Жить без условий но зато заграницей. Я например не согласный батрачить на тяжелых работах.
Но большинство ищет работу в офисах а не на полях -там и языки надо изучать.
А вообще если и не вернутся тоже не плохо будет меньше конкурентов по трудоустройству потому что война не вечная.
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30.08.2022 18:55 Відповісти
я не говорю про себя. но в той же польше тысячи украинцев еще до войны пахали на полях и многие из них и в мирное время уже назад не собирались. а сейчас тем более не вернутся.
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30.08.2022 20:45 Відповісти
Их и спрашивать никто не будет. Что они там собираются или не собираются. Наша война обернулась для Европы кризисом. Вы всерьез считаете, что на европейском рынке труда будет все, как и раньше? Мне бы ваш оптимизм.
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30.08.2022 21:00 Відповісти
Ключевое слово здесь - «возможность». Попробуйте. Потом расскажете, получилось или нет
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30.08.2022 20:56 Відповісти
Молоді і роботящі знйшли собі роботу і не думають про повернення. Повернуться старі і ледачі, які ніде не треба.
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30.08.2022 18:53 Відповісти
Хоч хтось адекватний у цьому зборищі мрійників. Чомусь всі іншівирішили, що варто лише захотіти - і можна запросто отримати посвідку на постійне проживання.
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30.08.2022 20:21 Відповісти
Это результат политики концлагеря.
Не было б запрета - меньше людей бы задумывались об этом.
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30.08.2022 19:04 Відповісти
Отмените мобилизацию - никто никуда не поедет. Подавляющему большинствубудет достаточно того, что их не трогают.
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30.08.2022 21:03 Відповісти
35+13+7=55%. А де в цьому опитуванні ділася решта 45%?
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30.08.2022 21:04 Відповісти
Хто захоче повертатися в країну де корупція 101 відсоток, коли знайде роботу десь в Німеччині за 1700 євро на місяць???? Та купа жінок вже вагітні від іноземців і планують отримувати громадянство цих держав... я про жінок 18-25 років... і ще купа хоче знайти собі бойфренда канадця чи англійця..........
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30.08.2022 22:00 Відповісти
ви вже не заговорюйтесь....ага вагітних купа, ви думаете що іноземці спішить народжувати дітей, ага десь в років 40-50....Европейці мають другий менталітет ніж посоветске
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30.08.2022 22:11 Відповісти
Вагітність - ще не привід залишати жінку в країні. Закон не зобовязує іноземція одружуватися з нею. Тим більше, що дитині громадянство дадуть, а матері - ні. Скільки таких випадків трапляється - ви собі не уявляєте. Це все можливе лише за умови укладання шлюбу. А перевірки шлюбів на фіктивність ніхто не скасовував. Так, деяка частина тих жінок залишаться - саме цим способом. Але ви недооцінюєте цинізм та по****зм посадових осіб закордонних міграційних служб. А також їхній досвід у боротьбі з хитро***аними мігрантами. Перший дозвіл, як і у нас, дають на рік. Документи на натуралізацію можна подавати лише після купи перевірок та кількох років перебування в шлюбі, за умови достатньої фінансової підтримки запрошуючої сторони. Все набагато складніше, ніж вам вважається.
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30.08.2022 22:17 Відповісти
 
 