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Новини Війна
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"Глава" окупаційної адміністрації Запорізької області Балицький втік до Криму

балицький

Євген Балицький пообіцяв "керувати" регіоном з території півострова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Уніан".

Так званий "глава" окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький втік до Криму на тлі контрнаступу Збройних сил України на півдні країни. Він послався на сімейні обставини і пообіцяв, що підготовка до псевдореферендуму в регіоні триває.

Балицький опублікував в особистому Telegram-каналі відеозвернення, в якому розповів про втечу на територію півострова. Пізніше він видалив відповідний пост, але в інтернеті встигли поширити скриншоти.

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"У зв'язку з сімейними обставинами я буду змушений деякий час керувати "військово-цивільною адміністрацією Запорізької області" з території Криму", — написав колаборант.

Крим (14122) втеча (220) Запорізька область (3552)


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Топ коментарі
+13
зрадник, тренуйся керувати з домовини.....
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31.08.2022 11:12
+9
"пєрєшол на удалёнку" ))
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31.08.2022 11:13
+5
"вообще не хотел уезжать из запорожья. как здесь классно, вообще. я привык, как в своём доме жил, настолько всё душевно, по-домашнему"
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31.08.2022 11:17
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зрадник, тренуйся керувати з домовини.....
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31.08.2022 11:12 Відповісти
"пєрєшол на удалёнку" ))
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31.08.2022 11:13 Відповісти
"Дистанционное" управление - вся суть многих наших политиков. Одни в Монакский батальон записались и воюют на пляжах Лазурного побережья, другие царьки жизни сбежали из Донбасса, который их стабильно кормил и выбирал, сегодняшние новоявленные перебежчики тоже посмывались в Воронежи и Крымы... Что не так с нашими политиками и почему мы выбираем подобный биомусор?
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31.08.2022 11:16 Відповісти
Тому, що ми дурні, бо бідні та бідні, бо дурні(
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31.08.2022 11:19 Відповісти
Бачте, а від Моршинської водички не відмовився...
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31.08.2022 11:17 Відповісти
"вообще не хотел уезжать из запорожья. как здесь классно, вообще. я привык, как в своём доме жил, настолько всё душевно, по-домашнему"
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31.08.2022 11:17 Відповісти
Найти и уничтожить...
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31.08.2022 11:19 Відповісти
Какой чудак однако
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31.08.2022 11:24 Відповісти
чудак это вы или я ,а это поц.
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31.08.2022 11:28 Відповісти
Мост развалят,куда с Крыма побежишь?
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31.08.2022 11:32 Відповісти
Веслами гребсти буде , мерзотник клятий
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31.08.2022 13:51 Відповісти
Героя України тому, хто знищить ту мелітопольську мерзоту.
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31.08.2022 11:42 Відповісти
А шо ся стало? 🙄
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31.08.2022 11:52 Відповісти
тікайте щурі на сибір, поки ще живі
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31.08.2022 12:25 Відповісти
Балицький ще не зрозумів , що в Криму також є партизани ,які дістануть
із- під землі продажну тварюку і горлянку переріжуть
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31.08.2022 13:50 Відповісти
 
 