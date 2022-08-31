"Глава" окупаційної адміністрації Запорізької області Балицький втік до Криму
Євген Балицький пообіцяв "керувати" регіоном з території півострова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Уніан".
Так званий "глава" окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький втік до Криму на тлі контрнаступу Збройних сил України на півдні країни. Він послався на сімейні обставини і пообіцяв, що підготовка до псевдореферендуму в регіоні триває.
Балицький опублікував в особистому Telegram-каналі відеозвернення, в якому розповів про втечу на територію півострова. Пізніше він видалив відповідний пост, але в інтернеті встигли поширити скриншоти.
"У зв'язку з сімейними обставинами я буду змушений деякий час керувати "військово-цивільною адміністрацією Запорізької області" з території Криму", — написав колаборант.
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