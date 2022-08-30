Зрадник Стремоусов втік із Херсону до російського Воронежа, - Стерненко. ВІДЕО+ФОТО

Зрадник України Кирило Стремоусов, "призначений" окупантами "заступником глави Херсонської ОДА", втік з Херсону до Воронежа.

Про це повідомив у телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

Саме звідти він заявляє про обстановку в регіоні і запевняє, що нібито "Росія в Херсоні назавжди".

"Завдяки багатьом небайдужим громадянам вдалось встановити, що вчора та сьогодні Стремоусов записував свої відеозвернення із готелю Marriott у м. Воронєж на проспекті Революції, 38. На задньому тлі видно і Благовіщенський собор Воронєжа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій)", - пише Стерненко.

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