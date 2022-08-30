Зрадник Стремоусов втік із Херсону до російського Воронежа, - Стерненко. ВІДЕО+ФОТО
Зрадник України Кирило Стремоусов, "призначений" окупантами "заступником глави Херсонської ОДА", втік з Херсону до Воронежа.
Про це повідомив у телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.
Саме звідти він заявляє про обстановку в регіоні і запевняє, що нібито "Росія в Херсоні назавжди".
"Завдяки багатьом небайдужим громадянам вдалось встановити, що вчора та сьогодні Стремоусов записував свої відеозвернення із готелю Marriott у м. Воронєж на проспекті Революції, 38. На задньому тлі видно і Благовіщенський собор Воронєжа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій)", - пише Стерненко.
Топ коментарі
+49 Борменталь Незабаром
показати весь коментар30.08.2022 12:10
+39 аспм мпри
показати весь коментар30.08.2022 12:07
+20 Vasya Kirpych #484960
показати весь коментар30.08.2022 12:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
штани обмочив
звиздикливая тварь...
И был он бледен, как покойник, миль пардон.
Говорил он всю дорогу о Руси,
Живы мы и слава богу, гран мерси.
Извините, мсье полковник, чем стареть,
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу.
Он ответил "Что я, рыжий?
Не хочу!
Между прочим, сам Керенский за кордон
Перебрался в платье женском, миль пардон.
Сбросив женскую одежду и корсет
Мне высказывал надежды тет-а-тет.
Извините, мсье Керенский, чем стареть
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу.
Он смеется "Что я, рыжий?
Не хочу!
Мы решили перебраться за кордон,
Чтобы жизнью наслаждаться, миль пардон.
Чтобы с ветреной кокеткой пить вино,
А с блондинкой иль с брюнеткой - все равно.
Сет трабь ен, ведь лучше, чем стареть,
У красавицы в объятьях умереть.
Надо к счастью быть поближе и любви,
Не в России, так в Париже,
Се ля ви!
Постановлением совета министров дохлого Ссср за номером 677 от 30 августа 1974 года деревенским олхозникам совка начали выдавать паспорта Сссра..не прошло и 100 лет после отмены крепостного права в 1861 году...вот что делает мировая ливарюция...земля крестьянам фабрики рабочим...🤣
Що за альтернативна історія, ***?
Герр Мюллер...это мавзолейная тайна...если хотите запишусь к брату фон Риббентропу...
Штирлиц...не забывайтесь...мы тут все братья ☠️два дебила это сила...
Чи старшина єрмак "нє вєліт "
де кавальов?
Хоча на кацапії усі кадрові рішення такі як оце та пеніс душилін. Вони навіть чимось схожі