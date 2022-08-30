УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5174 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
22 424 60

Зрадник Стремоусов втік із Херсону до російського Воронежа, - Стерненко. ВІДЕО+ФОТО

Зрадник України Кирило Стремоусов, "призначений" окупантами "заступником глави Херсонської ОДА",  втік з Херсону до Воронежа.

Про це повідомив у телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

Саме звідти він заявляє про обстановку в регіоні і запевняє, що нібито "Росія в Херсоні назавжди".

"Завдяки багатьом небайдужим громадянам вдалось встановити, що вчора та сьогодні Стремоусов записував свої відеозвернення із готелю Marriott у м. Воронєж на проспекті Революції, 38. На задньому тлі видно і Благовіщенський собор Воронєжа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій)", - пише Стерненко.

Також читайте: Гауляйтер Херсонщини Стремоусов розказав правду про колаборантів: "Мы с вами промежность". ВIДЕО

Зрадник Стремоусов втік із Херсону до російського Воронежа, - Стерненко 01
Зрадник Стремоусов втік із Херсону до російського Воронежа, - Стерненко 02

Зрадник Стремоусов втік із Херсону до російського Воронежа, - Стерненко 03
Зрадник Стремоусов втік із Херсону до російського Воронежа, - Стерненко 04
Зрадник Стремоусов втік із Херсону до російського Воронежа, - Стерненко 05
Зрадник Стремоусов втік із Херсону до російського Воронежа, - Стерненко 06
Зрадник Стремоусов втік із Херсону до російського Воронежа, - Стерненко 07

Автор: 

втеча (220) росія (65162) Херсон (3360) Стерненко Сергій (384) Братчук Сергій (146) Стремоусов Кирило (20) Херсонська область (5756)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+49
как у них всё опертивно налажено! а мы жуём сопли годами - сносить тот сраный памятник или нет?! сразу же, деокупированная территория - все памятники нах, все российские книги - нах, все названия и вывески - на помойку!
показати весь коментар
30.08.2022 12:10
+39
показати весь коментар
30.08.2022 12:07
+20
Кацапы, а также их холуи - это мерзкие подонки и трусы.
показати весь коментар
30.08.2022 12:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ідіот. ***** обіцяло домбіть Воронеж.
показати весь коментар
30.08.2022 12:05 Відповісти
Жахнути б по готелю,
показати весь коментар
30.08.2022 12:23 Відповісти
******* ******.
показати весь коментар
30.08.2022 12:05 Відповісти
Сильно много внимания этому недоношенному педику Спермоусову...
показати весь коментар
30.08.2022 13:51 Відповісти
Хаймарсам - приготуватися, у Воронежі давненько не було "хлопков"
показати весь коментар
30.08.2022 12:05 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2022 12:07 Відповісти
Рвите пополам
показати весь коментар
30.08.2022 12:13 Відповісти
Кацапы, а также их холуи - это мерзкие подонки и трусы.
показати весь коментар
30.08.2022 12:07 Відповісти
60-го розміру
показати весь коментар
30.08.2022 18:03 Відповісти
Чуика спрацювала.
показати весь коментар
30.08.2022 12:07 Відповісти
та какая там чуйка... если б чуйка оно б не выпендривалось и не гавкало (а тихо поскуливал бы выпрашивая денег )
показати весь коментар
30.08.2022 12:10 Відповісти
и главное - с чуйкой в воронеж не бегут ))
показати весь коментар
30.08.2022 12:20 Відповісти
чуйка не чайка, дальше расеи не улетит
показати весь коментар
30.08.2022 12:30 Відповісти
"велика параша, а от ступать некуда. в Украине ноги потерялись" (поллитрук с.клочков)
показати весь коментар
30.08.2022 12:40 Відповісти
а що сталося?

штани обмочив
показати весь коментар
30.08.2022 12:08 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2022 12:08 Відповісти
как у них всё опертивно налажено! а мы жуём сопли годами - сносить тот сраный памятник или нет?! сразу же, деокупированная территория - все памятники нах, все российские книги - нах, все названия и вывески - на помойку!
показати весь коментар
30.08.2022 12:10 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2022 12:14 Відповісти
вы скорее....
показати весь коментар
30.08.2022 13:59 Відповісти
Тому що у нас народ голосує по приколу, або за ОПЗЖ. Як наслідок маємо засилля некомпетентних члено-піаністів і колаборантів. На наступних виборах повториться те саме
показати весь коментар
30.08.2022 12:34 Відповісти
Может расскажешь когда у нас народ не по приколу голосовал или нормальных руководителей выбирал? У нас из проукраинских президентов был только Ющенко,, но тот только начал ковырять так его сразу задавили и забросали говном
показати весь коментар
30.08.2022 12:40 Відповісти
в скорее другой герой того же автора..у нас мест. власти на подконтрольных территориях грудью стоят за суворова екатерину(0десса..труханов,измаил ..абрамченко)..
показати весь коментар
30.08.2022 13:58 Відповісти
Погуглила цю художницю лисакову - вона "члєн саюза пісатєлєй днр". 8 років бамбілі данбас, а її не разбамбілі, от шкода.
показати весь коментар
30.08.2022 12:47 Відповісти
Живой, пока еще говорящий, труп.
показати весь коментар
30.08.2022 12:08 Відповісти
ой...а чего ж тогда тушку свою унес...драпая подальше от вчерашнего "поражения" ВСУ?
звиздикливая тварь...
показати весь коментар
30.08.2022 12:08 Відповісти
вчора,десь в коментах було фото відірваного х.я,то не його часом?
показати весь коментар
30.08.2022 12:12 Відповісти
Это было фото бюстика Путина.
показати весь коментар
30.08.2022 12:26 Відповісти
Так оно же завезенное. При первом шухере сбежало на историческую родину. Мерзость.
показати весь коментар
30.08.2022 12:14 Відповісти
Увозил меня полковник за кордон,
И был он бледен, как покойник, миль пардон.
Говорил он всю дорогу о Руси,
Живы мы и слава богу, гран мерси.
Извините, мсье полковник, чем стареть,
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу.
Он ответил "Что я, рыжий?
Не хочу!

Между прочим, сам Керенский за кордон
Перебрался в платье женском, миль пардон.
Сбросив женскую одежду и корсет
Мне высказывал надежды тет-а-тет.
Извините, мсье Керенский, чем стареть
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу.
Он смеется "Что я, рыжий?
Не хочу!

Мы решили перебраться за кордон,
Чтобы жизнью наслаждаться, миль пардон.
Чтобы с ветреной кокеткой пить вино,
А с блондинкой иль с брюнеткой - все равно.
Сет трабь ен, ведь лучше, чем стареть,
У красавицы в объятьях умереть.
Надо к счастью быть поближе и любви,
Не в России, так в Париже,
Се ля ви!
показати весь коментар
30.08.2022 12:40 Відповісти
Се тре бьен (если уж писать транскрипцию) - "это очень хорошо" (фр.).
показати весь коментар
30.08.2022 13:08 Відповісти
Та я просто скопіював з Гугла текст (там був ще один "ляп" - я його помітив і виправив, а на цей - не звернув уваги!)
показати весь коментар
30.08.2022 13:40 Відповісти
В полку кацапских брехунов прибыло!
показати весь коментар
30.08.2022 12:13 Відповісти
РабZeя любит стукачков предателей и прочий сброд Шариковых...карма така...матросов Кронштадта утопили в Неве...боровшихся за пролетайрятскую ливарюцию чЛенина-Сралина...с ЧеКиздонами дружить...это приговор...
показати весь коментар
30.08.2022 12:16 Відповісти
Кстати сегодня праздник на РабZee...
Постановлением совета министров дохлого Ссср за номером 677 от 30 августа 1974 года деревенским олхозникам совка начали выдавать паспорта Сссра..не прошло и 100 лет после отмены крепостного права в 1861 году...вот что делает мировая ливарюция...земля крестьянам фабрики рабочим...🤣
показати весь коментар
30.08.2022 12:21 Відповісти
Мені цікаво, що за каша в нього голові, якщо він вважає, що Гітлєра скинули його соратники і партнери? Це хто? Гебельс, Герінг і Борман? Чи Муссоліні з Хірохіто?
Що за альтернативна історія, ***?
показати весь коментар
30.08.2022 12:30 Відповісти
А я думаю чому ця скотина все ще жива.
показати весь коментар
30.08.2022 12:37 Відповісти
Рашисты себе в Воронеже построят фонерный херсон и будут в нем жить и снимать ролики как и о взятии фонерного рейхстага
показати весь коментар
30.08.2022 12:37 Відповісти
то с цього і треба було їм починати і на цьому і зупинитися.
показати весь коментар
30.08.2022 14:32 Відповісти
Штирлиц..вы записаны на прийом к Гитлеру,хотелось бы узнать по какому вопросу...
Герр Мюллер...это мавзолейная тайна...если хотите запишусь к брату фон Риббентропу...
Штирлиц...не забывайтесь...мы тут все братья ☠️два дебила это сила...
показати весь коментар
30.08.2022 12:38 Відповісти
Кінець параши дуже близько, Україна зацвіте без цього гівна.
показати весь коментар
30.08.2022 12:38 Відповісти
Ну не знаю - вдруг Бабовнятко задумает погостить в Воронеж. Или ***** внезапно будет там бомбить ибо скрепно.
показати весь коментар
30.08.2022 12:41 Відповісти
Коли вже сбу затримає труханова ?
Чи старшина єрмак "нє вєліт "
показати весь коментар
30.08.2022 12:42 Відповісти
Все правильно делает - тяфкать лучше в безопасном месте на порядочном расстоянии, иначе прилетит.
показати весь коментар
30.08.2022 12:47 Відповісти
треба врізати по варонежу
показати весь коментар
30.08.2022 12:48 Відповісти
з криму теж начальство повтікало
показати весь коментар
30.08.2022 12:54 Відповісти
ковальов також ****** шо расєя сдєсь надолго...
де кавальов?
показати весь коментар
30.08.2022 13:02 Відповісти
Бегство красных армейцев из Крыма началось в именно в августе 1941 года...тогда драпалт коммунисты и офицеры с семьями на Новороссийск толпами..а потом поступил приказ НКВД...затопить бочки с химическим оружием Иприт и Люизит в количестве 1200 штук что и было сделано...сейс срок годности бочек истек...в 2011 году..так и лежат на дне моря...когда жахнуть они. .одному Господу известно...
показати весь коментар
30.08.2022 13:04 Відповісти
опа-опа! Яке ж воно тупориле!
Хоча на кацапії усі кадрові рішення такі як оце та пеніс душилін. Вони навіть чимось схожі
показати весь коментар
30.08.2022 13:11 Відповісти
Ну і дурень! Росіянці, при перших же серйозних негараздах, у себе в країні, ******** саме Воронеж
показати весь коментар
30.08.2022 13:28 Відповісти
Не понял памятник белому биму есть, а черному уху где?
показати весь коментар
30.08.2022 13:39 Відповісти
Стремоусова взрывом забросило у воронеж откуда он начал отстреливаться постами с критикой а адрес ВСУ.
показати весь коментар
30.08.2022 13:56 Відповісти
Честно говоря я думал супергерой Стерненко умеющий "убивать ватников" голыми руками первым окажется на фронте.
показати весь коментар
30.08.2022 14:13 Відповісти
він їх і мочить, пукани у ватників вибухають, коли вони Стерненка бачать навіть в інтернеті, то ж це все ж таки не куріння в неправильному місці так їх розносить.
показати весь коментар
30.08.2022 14:29 Відповісти
ну у совкодрочерів все має бути - надзиратєлєм.
показати весь коментар
30.08.2022 14:28 Відповісти
Стремоусов - "промежность" между Херсоном и Воронежем.
показати весь коментар
30.08.2022 14:33 Відповісти
"Это не классика, это, как ни странно жизнь, и мы с вами промежуток или промежность, если угодно. Я, может быть, не для камер, но как говорил один классик в своей песне, в шансоне: опа-опа с чем-то срослась опа. Этого говорит, не может быть. Промежуток должен быть", пояснив Стремоусов.
показати весь коментар
30.08.2022 14:34 Відповісти
Все каллаборанты сцыкуны априори...
показати весь коментар
30.08.2022 14:58 Відповісти
Злякався ******* сцикун .... (Лесь Подеревянський).
показати весь коментар
30.08.2022 15:56 Відповісти
 
 