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Предатель Стремоусов сбежал из Херсона в российский Воронеж, - Стерненко. ВИДЕО+ФОТО

Предатель Украины Кирилл Стремоусов, "назначенный" оккупантами "заместителем главы Херсонской ОГА", сбежал из Херсона в Воронеж.

Об этом сообщил в телеграм-канале активист Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

Именно оттуда он заявляет об обстановке в регионе и уверяет, что "Россия в Херсоне якобы навсегда".

"Благодаря многим неравнодушным гражданам удалось установить, что вчера и сегодня Стремоусов записывал свои видеообращения из гостиницы Marriott в г. Воронеж на проспекте Революции, 38. На заднем фоне виден и Благовещенский собор Воронежа, и такое же желто-светлое четырехэтажное здание на ул. Революции, 29 (техникум строительных технологий)", – пишет Стерненко.

Также смотрите: Сборная Украины завоевала более 90 медалей на соревнованиях Warrior Games-2022. ФОТО

Предатель Стремоусов сбежал из Херсона в российский Воронеж, - Стерненко 01
Предатель Стремоусов сбежал из Херсона в российский Воронеж, - Стерненко 02

Предатель Стремоусов сбежал из Херсона в российский Воронеж, - Стерненко 03
Предатель Стремоусов сбежал из Херсона в российский Воронеж, - Стерненко 04
Предатель Стремоусов сбежал из Херсона в российский Воронеж, - Стерненко 05
Предатель Стремоусов сбежал из Херсона в российский Воронеж, - Стерненко 06
Предатель Стремоусов сбежал из Херсона в российский Воронеж, - Стерненко 07

побег (379) россия (95526) Херсон (2821) Братчук Сергей (106) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+49
как у них всё опертивно налажено! а мы жуём сопли годами - сносить тот сраный памятник или нет?! сразу же, деокупированная территория - все памятники нах, все российские книги - нах, все названия и вывески - на помойку!
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30.08.2022 12:10
+39
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30.08.2022 12:07
+20
Кацапы, а также их холуи - это мерзкие подонки и трусы.
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30.08.2022 12:07
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Ідіот. ***** обіцяло домбіть Воронеж.
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30.08.2022 12:05 Ответить
Жахнути б по готелю,
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30.08.2022 12:23 Ответить
******* ******.
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30.08.2022 12:05 Ответить
Сильно много внимания этому недоношенному педику Спермоусову...
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30.08.2022 13:51 Ответить
Хаймарсам - приготуватися, у Воронежі давненько не було "хлопков"
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30.08.2022 12:05 Ответить
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30.08.2022 12:07 Ответить
Рвите пополам
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30.08.2022 12:13 Ответить
Кацапы, а также их холуи - это мерзкие подонки и трусы.
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30.08.2022 12:07 Ответить
60-го розміру
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30.08.2022 18:03 Ответить
Чуика спрацювала.
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30.08.2022 12:07 Ответить
та какая там чуйка... если б чуйка оно б не выпендривалось и не гавкало (а тихо поскуливал бы выпрашивая денег )
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30.08.2022 12:10 Ответить
и главное - с чуйкой в воронеж не бегут ))
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30.08.2022 12:20 Ответить
чуйка не чайка, дальше расеи не улетит
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30.08.2022 12:30 Ответить
"велика параша, а от ступать некуда. в Украине ноги потерялись" (поллитрук с.клочков)
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30.08.2022 12:40 Ответить
а що сталося?

штани обмочив
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30.08.2022 12:08 Ответить
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30.08.2022 12:08 Ответить
как у них всё опертивно налажено! а мы жуём сопли годами - сносить тот сраный памятник или нет?! сразу же, деокупированная территория - все памятники нах, все российские книги - нах, все названия и вывески - на помойку!
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30.08.2022 12:10 Ответить
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30.08.2022 12:14 Ответить
вы скорее....
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30.08.2022 13:59 Ответить
Тому що у нас народ голосує по приколу, або за ОПЗЖ. Як наслідок маємо засилля некомпетентних члено-піаністів і колаборантів. На наступних виборах повториться те саме
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30.08.2022 12:34 Ответить
Может расскажешь когда у нас народ не по приколу голосовал или нормальных руководителей выбирал? У нас из проукраинских президентов был только Ющенко,, но тот только начал ковырять так его сразу задавили и забросали говном
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30.08.2022 12:40 Ответить
в скорее другой герой того же автора..у нас мест. власти на подконтрольных территориях грудью стоят за суворова екатерину(0десса..труханов,измаил ..абрамченко)..
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30.08.2022 13:58 Ответить
Погуглила цю художницю лисакову - вона "члєн саюза пісатєлєй днр". 8 років бамбілі данбас, а її не разбамбілі, от шкода.
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30.08.2022 12:47 Ответить
Живой, пока еще говорящий, труп.
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30.08.2022 12:08 Ответить
ой...а чего ж тогда тушку свою унес...драпая подальше от вчерашнего "поражения" ВСУ?
звиздикливая тварь...
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30.08.2022 12:08 Ответить
вчора,десь в коментах було фото відірваного х.я,то не його часом?
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30.08.2022 12:12 Ответить
Это было фото бюстика Путина.
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30.08.2022 12:26 Ответить
Так оно же завезенное. При первом шухере сбежало на историческую родину. Мерзость.
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30.08.2022 12:14 Ответить
Увозил меня полковник за кордон,
И был он бледен, как покойник, миль пардон.
Говорил он всю дорогу о Руси,
Живы мы и слава богу, гран мерси.
Извините, мсье полковник, чем стареть,
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу.
Он ответил "Что я, рыжий?
Не хочу!

Между прочим, сам Керенский за кордон
Перебрался в платье женском, миль пардон.
Сбросив женскую одежду и корсет
Мне высказывал надежды тет-а-тет.
Извините, мсье Керенский, чем стареть
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу.
Он смеется "Что я, рыжий?
Не хочу!

Мы решили перебраться за кордон,
Чтобы жизнью наслаждаться, миль пардон.
Чтобы с ветреной кокеткой пить вино,
А с блондинкой иль с брюнеткой - все равно.
Сет трабь ен, ведь лучше, чем стареть,
У красавицы в объятьях умереть.
Надо к счастью быть поближе и любви,
Не в России, так в Париже,
Се ля ви!
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30.08.2022 12:40 Ответить
Се тре бьен (если уж писать транскрипцию) - "это очень хорошо" (фр.).
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30.08.2022 13:08 Ответить
Та я просто скопіював з Гугла текст (там був ще один "ляп" - я його помітив і виправив, а на цей - не звернув уваги!)
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30.08.2022 13:40 Ответить
В полку кацапских брехунов прибыло!
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30.08.2022 12:13 Ответить
РабZeя любит стукачков предателей и прочий сброд Шариковых...карма така...матросов Кронштадта утопили в Неве...боровшихся за пролетайрятскую ливарюцию чЛенина-Сралина...с ЧеКиздонами дружить...это приговор...
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30.08.2022 12:16 Ответить
Кстати сегодня праздник на РабZee...
Постановлением совета министров дохлого Ссср за номером 677 от 30 августа 1974 года деревенским олхозникам совка начали выдавать паспорта Сссра..не прошло и 100 лет после отмены крепостного права в 1861 году...вот что делает мировая ливарюция...земля крестьянам фабрики рабочим...🤣
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30.08.2022 12:21 Ответить
Мені цікаво, що за каша в нього голові, якщо він вважає, що Гітлєра скинули його соратники і партнери? Це хто? Гебельс, Герінг і Борман? Чи Муссоліні з Хірохіто?
Що за альтернативна історія, ***?
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30.08.2022 12:30 Ответить
А я думаю чому ця скотина все ще жива.
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30.08.2022 12:37 Ответить
Рашисты себе в Воронеже построят фонерный херсон и будут в нем жить и снимать ролики как и о взятии фонерного рейхстага
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30.08.2022 12:37 Ответить
то с цього і треба було їм починати і на цьому і зупинитися.
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30.08.2022 14:32 Ответить
Штирлиц..вы записаны на прийом к Гитлеру,хотелось бы узнать по какому вопросу...
Герр Мюллер...это мавзолейная тайна...если хотите запишусь к брату фон Риббентропу...
Штирлиц...не забывайтесь...мы тут все братья ☠️два дебила это сила...
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30.08.2022 12:38 Ответить
Кінець параши дуже близько, Україна зацвіте без цього гівна.
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30.08.2022 12:38 Ответить
Ну не знаю - вдруг Бабовнятко задумает погостить в Воронеж. Или ***** внезапно будет там бомбить ибо скрепно.
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30.08.2022 12:41 Ответить
Коли вже сбу затримає труханова ?
Чи старшина єрмак "нє вєліт "
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30.08.2022 12:42 Ответить
Все правильно делает - тяфкать лучше в безопасном месте на порядочном расстоянии, иначе прилетит.
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30.08.2022 12:47 Ответить
треба врізати по варонежу
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30.08.2022 12:48 Ответить
з криму теж начальство повтікало
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30.08.2022 12:54 Ответить
ковальов також ****** шо расєя сдєсь надолго...
де кавальов?
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30.08.2022 13:02 Ответить
Бегство красных армейцев из Крыма началось в именно в августе 1941 года...тогда драпалт коммунисты и офицеры с семьями на Новороссийск толпами..а потом поступил приказ НКВД...затопить бочки с химическим оружием Иприт и Люизит в количестве 1200 штук что и было сделано...сейс срок годности бочек истек...в 2011 году..так и лежат на дне моря...когда жахнуть они. .одному Господу известно...
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30.08.2022 13:04 Ответить
опа-опа! Яке ж воно тупориле!
Хоча на кацапії усі кадрові рішення такі як оце та пеніс душилін. Вони навіть чимось схожі
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30.08.2022 13:11 Ответить
Ну і дурень! Росіянці, при перших же серйозних негараздах, у себе в країні, ******** саме Воронеж
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30.08.2022 13:28 Ответить
Не понял памятник белому биму есть, а черному уху где?
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30.08.2022 13:39 Ответить
Стремоусова взрывом забросило у воронеж откуда он начал отстреливаться постами с критикой а адрес ВСУ.
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30.08.2022 13:56 Ответить
Честно говоря я думал супергерой Стерненко умеющий "убивать ватников" голыми руками первым окажется на фронте.
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30.08.2022 14:13 Ответить
він їх і мочить, пукани у ватників вибухають, коли вони Стерненка бачать навіть в інтернеті, то ж це все ж таки не куріння в неправильному місці так їх розносить.
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30.08.2022 14:29 Ответить
ну у совкодрочерів все має бути - надзиратєлєм.
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30.08.2022 14:28 Ответить
Стремоусов - "промежность" между Херсоном и Воронежем.
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30.08.2022 14:33 Ответить
"Это не классика, это, как ни странно жизнь, и мы с вами промежуток или промежность, если угодно. Я, может быть, не для камер, но как говорил один классик в своей песне, в шансоне: опа-опа с чем-то срослась опа. Этого говорит, не может быть. Промежуток должен быть", пояснив Стремоусов.
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30.08.2022 14:34 Ответить
Все каллаборанты сцыкуны априори...
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30.08.2022 14:58 Ответить
Злякався ******* сцикун .... (Лесь Подеревянський).
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30.08.2022 15:56 Ответить
 
 