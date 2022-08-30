Предатель Стремоусов сбежал из Херсона в российский Воронеж, - Стерненко. ВИДЕО+ФОТО

Предатель Украины Кирилл Стремоусов, "назначенный" оккупантами "заместителем главы Херсонской ОГА", сбежал из Херсона в Воронеж.

Об этом сообщил в телеграм-канале активист Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

Именно оттуда он заявляет об обстановке в регионе и уверяет, что "Россия в Херсоне якобы навсегда".

"Благодаря многим неравнодушным гражданам удалось установить, что вчера и сегодня Стремоусов записывал свои видеообращения из гостиницы Marriott в г. Воронеж на проспекте Революции, 38. На заднем фоне виден и Благовещенский собор Воронежа, и такое же желто-светлое четырехэтажное здание на ул. Революции, 29 (техникум строительных технологий)", – пишет Стерненко.

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