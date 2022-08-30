Предатель Стремоусов сбежал из Херсона в российский Воронеж, - Стерненко. ВИДЕО+ФОТО
Предатель Украины Кирилл Стремоусов, "назначенный" оккупантами "заместителем главы Херсонской ОГА", сбежал из Херсона в Воронеж.
Об этом сообщил в телеграм-канале активист Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.
Именно оттуда он заявляет об обстановке в регионе и уверяет, что "Россия в Херсоне якобы навсегда".
"Благодаря многим неравнодушным гражданам удалось установить, что вчера и сегодня Стремоусов записывал свои видеообращения из гостиницы Marriott в г. Воронеж на проспекте Революции, 38. На заднем фоне виден и Благовещенский собор Воронежа, и такое же желто-светлое четырехэтажное здание на ул. Революции, 29 (техникум строительных технологий)", – пишет Стерненко.
Топ комментарии
+49 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий30.08.2022 12:10
+39 аспм мпри
показать весь комментарий30.08.2022 12:07
+20 Vasya Kirpych #484960
показать весь комментарий30.08.2022 12:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
штани обмочив
звиздикливая тварь...
И был он бледен, как покойник, миль пардон.
Говорил он всю дорогу о Руси,
Живы мы и слава богу, гран мерси.
Извините, мсье полковник, чем стареть,
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу.
Он ответил "Что я, рыжий?
Не хочу!
Между прочим, сам Керенский за кордон
Перебрался в платье женском, миль пардон.
Сбросив женскую одежду и корсет
Мне высказывал надежды тет-а-тет.
Извините, мсье Керенский, чем стареть
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу.
Он смеется "Что я, рыжий?
Не хочу!
Мы решили перебраться за кордон,
Чтобы жизнью наслаждаться, миль пардон.
Чтобы с ветреной кокеткой пить вино,
А с блондинкой иль с брюнеткой - все равно.
Сет трабь ен, ведь лучше, чем стареть,
У красавицы в объятьях умереть.
Надо к счастью быть поближе и любви,
Не в России, так в Париже,
Се ля ви!
Постановлением совета министров дохлого Ссср за номером 677 от 30 августа 1974 года деревенским олхозникам совка начали выдавать паспорта Сссра..не прошло и 100 лет после отмены крепостного права в 1861 году...вот что делает мировая ливарюция...земля крестьянам фабрики рабочим...🤣
Що за альтернативна історія, ***?
Герр Мюллер...это мавзолейная тайна...если хотите запишусь к брату фон Риббентропу...
Штирлиц...не забывайтесь...мы тут все братья ☠️два дебила это сила...
Чи старшина єрмак "нє вєліт "
де кавальов?
Хоча на кацапії усі кадрові рішення такі як оце та пеніс душилін. Вони навіть чимось схожі